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Đón 247 du khách Nga trên chuyến bay thẳng đầu tiên từ Matxcơva đến Phú Quốc

tác giả
CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

Chiều 14-11, chuyến bay 9G200 của Sun PhuQuoc Airways (SPA) từ thủ đô Matxcơva của Nga đưa 247 du khách nước này hạ cánh an toàn xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Đây là đường bay đầu tiên của SPA kết nối trực tiếp Phú Quốc với châu Âu.

Đón 247 du khách Nga trên chuyến bay thẳng đầu tiên từ Moscow của Nga đến Phú Quốc - Ảnh 1.

Khách quốc tế Nga đến Phú Quốc trú đông - Ảnh: MINH QUỐC

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) cho biết Matxcơva (Nga) là đường bay quốc tế đầu tiên của tàu bay thân rộng Airbus A330 trong đội bay SPA. 

Khách quốc tế Nga thích Phú Quốc vì có biển xanh, cắt trắng, nắng ấm, thuận lợi cho những kỳ nghỉ trú đông kéo dài 2 đến 3 tuần. Hòn đảo xinh đẹp này còn hấp dẫn khách quốc tế Nga vì chính sách miễn thị thực 45 ngày.

Bà Kristina Vlasova - du khách Nga - cho biết: "Tôi chọn Phú Quốc vì rất thích biển ở nơi này. Tôi cũng muốn được trải nghiệm ngắm nhìn thiên nhiên hoang sơ trên tuyến cáp treo dài nhất thế giới".

"Chuyến bay tới Phú Quốc dù thời gian dài nhưng rất thoải mái. Tôi cảm thấy rất tiện khi được bay thẳng, điều này giúp nhiều du khách tiếp cận với biển đảo Phú Quốc nhanh" - bà Maria Zatse Kovnaya, du khách Nga, chia sẻ.

Đón 247 du khách Nga trên chuyến bay thẳng đầu tiên từ Moscow của Nga đến Phú Quốc - Ảnh 2.

Nghi thức chào đón chuyến bay thẳng từ Matxcơva bay thẳng đến Phú Quốc - Ảnh: MINH QUỐC

Trong 10 tháng đầu năm 2026, có 262 chuyến bay thẳng từ Nga đã đưa 121.518 lượt khách nước này đến đảo Phú Quốc, chưa kể khách đến qua các chuyến bay nội địa. Phú Quốc đang dẫn đầu Việt Nam về lượng đặt phòng mùa đông của khách Nga.

Ngoài ra thời gian qua, các doanh nghiệp lữ hành lớn của Nga đã triển khai nhiều chuỗi bay thuê chuyến từ Matxcơva, Krasnoyarsk, Novosibirsk và các thành phố khác đến đảo ngọc.

Đón 247 du khách Nga trên chuyến bay thẳng đầu tiên từ Moscow của Nga đến Phú Quốc - Ảnh 3.Khách Nga đến Việt Nam sẽ đạt kỷ lục trong năm 2026?

Với triển vọng tăng trưởng của du lịch, dự kiến lượng khách Nga đến Việt Nam trong cả năm 2026 có thể đạt mức kỷ lục lịch sử là 1,5 triệu lượt người.

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    Chủ đề: Du lịch Moscow nga đảo Phú Quốc trú đông

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