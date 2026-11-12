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Du thuyền lớn cập 'siêu' cảng An Thới ở Phú Quốc đón khách du lịch

tác giả
CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

Sau khi đưa 'siêu' cảng An Thới (hay gọi Cảng Mặt Trời Phú Quốc) ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, vào hoạt động, nhiều du thuyền lớn đã cập cảng đón khách quốc tế đến tham quan biển đảo tự nhiên ở hòn Mây Rút, hòn Gầm Ghì, Hòn Thơm.

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Khách quốc tế lên du thuyền ở Cảng Mặt Trời Phú Quốc để tham quan các đảo và ngắm hoàng hôn trên đảo ngọc - Ảnh: MINH QUỐC

Ngày 12-11, anh Võ Văn Phước - Quản lý vận hành Let's Việt Nam - cho biết thời điểm này, khách quốc tế đến đặc khu Phú Quốc du lịch nhiều và chi tiền ngồi du thuyền để tham quan biển đảo tự nhiên ở hòn Gầm Ghì, hòn Mây Rút và Hòn Thơm.  

Những ngày qua, du thuyền Crazy Party Hopping có sức chứa 175 khách của đơn vị lúc nào cũng đông đúc khách du lịch, thậm chí khách đặt chỗ đến hết tháng 3-2027.

"Thị trường khách quốc tế, đặc biệt khu vực Đông Bắc Á và châu Âu, luôn đặt yếu tố an toàn hàng hải lên hàng đầu. Cảng Mặt Trời Phú Quốc đã chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, chia luồng lạch thông thoáng giúp các đơn vị lữ hành thuận lợi làm việc và ký kết hợp đồng khai thác với các đối tác nước ngoài", anh Phước nói.

Thông tin từ Tập đoàn Sun Group cho biết sau khi đưa vào vận hành, Cảng Mặt Trời Phú Quốc đã có sự thay đổi rõ. Bến bãi rộng thoáng nên các doanh nghiệp mở rộng quy mô đội tàu khai thác.

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Cảng Mặt Trời Phú Quốc (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) - Ảnh: MINH QUỐC

Đáng chú ý tại khu vực cầu tàu, chiếc du thuyền 3 tầng tích hợp hồ bơi với sức chứa 120 chỗ của Halora neo đậu rước khách du lịch. Trong tháng 11-2026, đơn vị này đang hoàn tất thủ tục đưa thêm một du thuyền 120 chỗ về phục vụ du khách.

Ngoài ra đơn vị liên quan đang lên phương án đưa các dòng tàu 99 chỗ đến 300 chỗ để khách du lịch quốc tế thỏa sức vui chơi, ăn uống và ngắm hoàng hôn trên biển Phú Quốc.

Sở Du lịch tỉnh An Giang cho biết đầu năm 2026 đến nay, An Giang ước đón hơn 25 triệu lượt khách, khách quốc tế hơn 2,1 triệu lượt và tổng thu du lịch toàn tỉnh ước trên 63.000 tỉ đồng.

Trong đó đặc khu Phú Quốc đón hơn 9,2 triệu lượt khách, khách quốc tế hơn 2 triệu lượt, tổng thu hơn 50.326 tỉ đồng, vượt hơn 10,6% so với kế hoạch năm.

- Ảnh 3.Phú Quốc đón tàu du thuyền đưa hơn 2.000 khách quốc tế đến tham quan

Tàu du thuyền AIDA Stella (quốc tịch Ý) chở hơn 2.000 khách quốc tế hôm nay đã đến cảng Dương Đông (ở phường Dương Đông, TP Phú Quốc, Kiên Giang).

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CHÍ CÔNG
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    Chủ đề: Hòn Mây Rút Phú Quốc khách quốc tế du thuyền Cảng An Thới

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