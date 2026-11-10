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Doanh nghiệp công nghiệp an ninh Việt Nam bắt tay ‘ông lớn’ vi mạch Nhật Bản

tác giả
ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN

Chiều 10-11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu (GTINX) và Tập đoàn Meiko Electronics đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược tại tỉnh Kanagawa.

Công ty GTINX bắt tay ‘ông lớn’ vi mạch Meiko của Nhật Bản - Ảnh 1.

GTINX ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Meiko Electronics dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: TTXVN

Sự kiện diễn ra dưới sự chứng kiến trực tiếp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đại tá Lương Đức Minh - Chủ tịch GTINX và ông Sakate Atsushi - Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn Meiko đã chính thức trao thỏa thuận hợp tác.

Bước đi này nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của người đứng đầu Đảng và Nhà nước về việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản trên tinh thần “Đồng hành, đồng kiến tạo, tự chủ chiến lược”.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ kết hợp thế mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm của GTINX (doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công an Việt Nam, định hướng trở thành tập đoàn công nghệ - công nghiệp an ninh nòng cốt) với nền tảng công nghiệp hiện đại của Meiko Electronics (tập đoàn toàn cầu thành lập từ năm 1975, hàng đầu thế giới về thiết kế, sản xuất bảng mạch in điện tử PCB, SMT và tự động hóa).

Mối quan hệ hợp tác này hướng tới khép kín quy trình từ khâu xác định nhu cầu, nghiên cứu thiết kế, chế tạo mẫu thử, kiểm thử cho đến sản xuất hàng loạt và thương mại hóa. Thỏa thuận tập trung vào 3 trụ cột công nghiệp trọng yếu.

Thứ nhất là sản xuất theo mô hình OEM/ODM. Hai bên sẽ phối hợp sản xuất bảng mạch điện tử (PCB), lắp ráp linh kiện SMT, chế tạo và hoàn thiện thiết bị điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin theo tiêu chuẩn kỹ thuật của GTINX.

Thứ hai là nghiên cứu và phát triển (R&D) với trọng tâm đặt vào phần cứng, thiết bị IoT và truyền thông thông minh. Trong đó, GTINX chủ trì xác định yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật; Meiko phối hợp thiết kế phần cứng, lựa chọn công nghệ và đưa ra phương án sản xuất tối ưu.

Thứ ba là nội địa hóa và ưu tiên sản xuất tại Việt Nam. Hai bên sẽ nghiên cứu thiết lập khu vực sản xuất riêng biệt được kiểm soát ngay tại các nhà máy của Meiko ở Việt Nam đối với các dự án cụ thể. Meiko cũng phối hợp xây dựng lộ trình chuyển giao công nghệ, giúp GTINX gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và nâng cao năng lực nội tại.

Công ty GTINX bắt tay ‘ông lớn’ vi mạch Meiko của Nhật Bản - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan phòng thí nghiệm của Tập đoàn Meiko - Ảnh: TTXVN

Việc tiếp cận chuỗi sản xuất điện tử tiên tiến từ đối tác Nhật Bản giúp doanh nghiệp công nghiệp an ninh Việt Nam chủ động hơn trong khâu nghiên cứu và sản xuất các thiết bị công nghiệp lưỡng dụng, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hợp tác lần này không chỉ dừng lại ở quy mô dự án doanh nghiệp, mà còn góp phần hiện thực hóa các chương trình hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao giữa hai quốc gia.

Doanh nghiệp công nghiệp an ninh Việt Nam bắt tay ‘ông lớn’ vi mạch Nhật Bản - Ảnh 1.GTEL đổi thương hiệu thành GTINX, mở rộng không gian phát triển

Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) công bố thay đổi thương hiệu sang Tổng công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu (GTINX), xác lập tầm nhìn chiến lược trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp an ninh hiện đại.

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ĐỨC THIỆN
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Chủ đề: Bộ Công An Việt Nam Tập đoàn Meiko Electronics Tổng công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu Nhật Bản

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