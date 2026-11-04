Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Trung Quốc, khảo sát tại Chiết Giang

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị gặp ông Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, ngày 2-11 - Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 1 đến ngày 5-11.

Tăng cường kết nối chiến lược phát triển Việt Nam - Trung Quốc

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 2-11, tại thủ đô Bắc Kinh, ông Nguyễn Thanh Nghị và đoàn đại biểu đã hội kiến ông Vương Hộ Ninh - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.

Cùng ngày, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đã hội đàm với ông Hà Lập Phong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Kinh tế và Tài chính Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đoàn cũng làm việc với ông Lục Hạo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc.

Để thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị hai bên triển khai đồng bộ các nhóm biện pháp, chính sách nhằm thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững hơn, nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường Trung Quốc.

Đồng thời đề nghị tăng cường kết nối hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đa phương thức, nhất là đẩy nhanh triển khai các tuyến đường sắt kết nối giữa hai nước và liên vận quốc tế. Bên cạnh đó, chú trọng hợp tác đầu tư chất lượng cao, liên kết điện.

Ông cũng đề nghị tạo đột phá rõ nét hơn nữa về hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao, cũng như tiếp tục có biện pháp tạo kết quả tích cực về hợp tác du lịch và sớm thành lập ủy ban hợp tác về giáo dục và đào tạo.



Quang cảnh cuộc gặp giữa ông Nguyễn Thanh Nghị và ông Vương Hộ Ninh ngày 2-11 - Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc

Đánh giá cao các đề xuất hợp tác của ông Nguyễn Thanh Nghị, các lãnh đạo Trung Quốc đề nghị hai bên triển khai tốt các cơ chế trao đổi cấp cao kênh Đảng, kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng, nâng cao hiệu quả hợp tác trao đổi lý luận và đào tạo cán bộ.

Bên cạnh đó, phát huy tốt các cơ chế đối thoại ngoại giao - quốc phòng - công an và Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương.

Ngoài ra, tăng cường hơn nữa kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước, thúc đẩy xây dựng các tuyến đường sắt kết nối hai nước, đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư, cửa khẩu thông minh, khu hợp tác kinh tế qua biên giới, khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị hội đàm với ông Hà Lập Phong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Kinh tế và Tài chính Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - Ảnh: TTXVN

Trung Quốc hoan nghênh Việt Nam trở thành nước chủ đề hoạt động "Chia sẻ thị trường lớn - xuất khẩu Trung Quốc" năm 2027 và sẵn sàng nhập khẩu hơn nữa hàng nông sản của Việt Nam, đồng thời ủng hộ các doanh nghiệp có thực lực của Trung Quốc tăng cường đầu tư tại Việt Nam.

Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương với Văn phòng Ủy ban Kinh tế và Tài chính Trung ương, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện của Trung Quốc.

Hai bên cũng đã trao đổi về các biện pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác, với trọng tâm là tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thiết lập kênh phối hợp nghiên cứu thường xuyên và tổ chức hội thảo chuyên đề, tọa đàm trực tuyến. Qua đó kịp thời chia sẻ thành quả lý luận và thực tiễn, nhất là kinh nghiệm trong công tác tham mưu chiến lược về hoạch định chính sách phát triển của hai Đảng, hai nước.

Thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa các địa phương

Ông Nguyễn Thanh Nghị tiếp ông Từ Văn Quang, Phó tỉnh trưởng thường trực tỉnh Chiết Giang, ngày 4-11 - Ảnh: TTXVN

Tiếp tục chương trình chuyến thăm Trung Quốc, sau hơn hai ngày làm việc tại thủ đô Bắc Kinh, đoàn đại biểu Đảng do ông Nguyễn Thanh Nghị dẫn đầu đã đến thăm thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang - một trong những địa phương đi đầu Trung Quốc về phát triển kinh tế và đổi mới sáng tạo.

Ngày 4-11, ông Nguyễn Thanh Nghị đã tiếp và có cuộc làm việc với ông Từ Văn Quang, Phó tỉnh trưởng thường trực tỉnh Chiết Giang.

Tại cuộc gặp, ông Nguyễn Thanh Nghị tin tưởng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Chiết Giang sẽ xây dựng thành công Chiết Giang theo đúng định hướng trở thành "cửa sổ quan trọng thể hiện toàn diện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc" mà Đảng, Nhà nước Trung Quốc đề ra.

Đánh giá cao kết quả hợp tác tích cực giữa các địa phương của Việt Nam và Chiết Giang thời gian qua, ông Nguyễn Thanh Nghị khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng, ủng hộ và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các bộ, ngành, địa phương Việt Nam mở rộng và tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác thực chất, cùng có lợi với Chiết Giang.

Nhấn mạnh nhiều thế mạnh của Chiết Giang phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Nghị mong muốn Chiết Giang tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị với TP.HCM, thành phố Huế - hai địa phương đã thiết lập quan hệ hữu nghị với Chiết Giang và hoan nghênh Chiết Giang mở rộng quan hệ hữu nghị với các địa phương tiềm năng khác của Việt Nam.

Ông cũng đề nghị Chiết Giang tạo điều kiện nhập khẩu nhiều hơn nữa các mặt hàng nông, thủy sản chất lượng cao của Việt Nam, tận dụng tính bổ sung về cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu của hai bên để mở rộng kim ngạch thương mại song phương.

Ông Nguyễn Thanh Nghị và đoàn thăm Nhà triển lãm quy hoạch đô thị Hàng Châu ngày 4-11 - Ảnh: TTXVN

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương hoan nghênh các doanh nghiệp uy tín, có thực lực của Chiết Giang tăng cường đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực tỉnh có thế mạnh như xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh tế số, kinh tế xanh.

Ông cũng đề nghị Chiết Giang tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm với các địa phương Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực logistics, thương mại điện tử, phát triển kinh tế tư nhân, quản lý đô thị thông minh, đổi mới sáng tạo, phòng chống thiên tai.

Bên cạnh đó đẩy mạnh hơn nữa hợp tác du lịch, văn hóa, giáo dục, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về phần mình, ông Từ Văn Quang giới thiệu về tình hình triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và phát triển kinh tế - xã hội của Chiết Giang, cũng như các kinh nghiệm, thế mạnh của tỉnh trên vai trò là một trong những địa phương đi đầu về cải cách mở cửa, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân tại Trung Quốc.

Nhấn mạnh truyền thống hữu nghị lâu đời giữa Chiết Giang với Việt Nam và nhất trí với các đề xuất hợp tác của ông Nguyễn Thanh Nghị, ông Từ Văn Quang đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Chiết Giang với Việt Nam nói chung và các địa phương của Việt Nam nói riêng.

Ông khẳng định Chiết Giang coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng tăng cường hợp tác thực chất với Việt Nam trong các lĩnh vực theo đúng định hướng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Trong thời gian làm việc tại Chiết Giang, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và đoàn đã thăm Nhà triển lãm quy hoạch đô thị Hàng Châu và khảo sát một số cơ sở, doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc cũng như Chiết Giang về chế tạo công nghệ cao, thương mại điện tử.

Ông Nguyễn Thanh Nghị và đoàn đại biểu tại cuộc làm việc với tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc ngày 1-11 - Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc