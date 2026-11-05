Đoàn cán bộ Lào đến TP.HCM tìm hiểu về thu hút đầu tư, phát triển công nghệ

Lãnh đạo TP.HCM chào mừng đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đến thăm và làm việc tại TP.HCM chiều 5-11 - Ảnh: THANH HIỆP

Chiều 5-11, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cùng đại diện các sở, ngành tiếp và làm việc với đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, do Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Luang Namtha Khamphong Inmany làm Trưởng đoàn.

Sức hút từ kinh nghiệm phát triển của TP.HCM

Ông Trương Công Đắc, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ảnh: THANH HIỆP

Buổi làm việc nằm trong chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề tại Việt Nam của đoàn, tập trung vào phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Trương Công Đắc, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chia sẻ đây là hoạt động thứ ba dành cho cán bộ Lào sang Việt Nam trong năm 2026, diễn ra từ ngày 26-10 đến 9-11.

TP.HCM được lựa chọn làm điểm đến nghiên cứu thực tế bởi đây là trung tâm kinh tế lớn, có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và triển khai các chính sách về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

"Học viện kỳ vọng đoàn có thể tìm hiểu các mô hình, cơ chế hiệu quả của thành phố để tham khảo, vận dụng phù hợp với điều kiện tại Lào", ông Đắc nêu.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu chào mừng - Ảnh: THANH HIỆP

Phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ đặc biệt được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước vun đắp. TP.HCM luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác với các địa phương Lào.

Theo ông Hà, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian, quy mô và nguồn lực được mở rộng, tập trung nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thúc đẩy kinh tế - xã hội và cải thiện môi trường đầu tư.

Đáp lời, ông Khamphong Inmany thay mặt đoàn gửi cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo TP.HCM.

Ông thông tin chuyến nghiên cứu lần này được thực hiện theo thỏa thuận cấp cao giữa Lào và Việt Nam.

Trước khi đến TP.HCM, đoàn đã nghe các chuyên đề từ lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; thăm và làm việc tại Ngân hàng BIDV, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Đồng Tháp.

Trưởng đoàn Lào nêu mong muốn tiếp tục học hỏi kinh nghiệm phát triển của TP.HCM.

Thay mặt đoàn Lào, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Luang Namtha Khamphong Inmany (bìa phải) tặng lãnh đạo TP.HCM bộ nhạc cụ truyền thống Lào - Ảnh: THANH HIỆP



FDI vào TP.HCM tăng hơn 4 lần

Tại buổi làm việc, các đại biểu Lào đã đặt ra nhiều câu hỏi với chính quyền TP.HCM với trọng tâm là các phương pháp thu hút dòng vốn đầu tư; những thay đổi chiến lược của TP.HCM sau khi hoàn tất sáp nhập các địa phương, cũng như tính hiệu quả sau khi chính thức áp dụng Luật Phát triển đô thị giúp thành phố mở ra thêm nhiều dư địa bứt phá.

Ông Quách Ngọc Tuấn, Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP

Chia sẻ với 38 cán bộ trong đoàn Lào, ông Quách Ngọc Tuấn, Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, nêu thống kê trong 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của thành phố đạt khoảng 84,87 tỉ USD, tăng 10,93% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch ước đạt 307.000 tỉ đồng, tăng 37,71%; chỉ số sản xuất công nghiệp lũy kế 10 tháng ước tăng 11%.

Đáng chú ý, tổng vốn thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt khoảng 19,1 tỉ USD, tăng gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2025 và vượt 73,9% kế hoạch năm. Thành phố cấp mới 1.726 dự án với vốn đăng ký khoảng 9,7 tỉ USD. Lũy kế đến nay, TP.HCM có 22.036 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 157,4 tỉ USD. Nhà đầu tư Lào hiện có hai dự án tại thành phố, tổng vốn khoảng 70.000 USD.

Thời gian tới, thành phố ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghệ cao, bán dẫn, vi mạch, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, logistics, tài chính - ngân hàng, kinh tế số và kinh tế xanh.

Đề xuất hợp tác về chính quyền số, trí tuệ nhân tạo

Về khoa học công nghệ, ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, nhấn mạnh thành phố xác định 10 nhóm công nghệ chiến lược với 30 sản phẩm ưu tiên, tập trung vào trí tuệ nhân tạo, vi mạch, bán dẫn, công nghệ sinh học và công nghệ số.

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP

Đến tháng 10-2026, thành phố nghiệm thu 64 nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Sàn giao dịch công nghệ kết nối 25.000 công nghệ, thiết bị của hơn 2.500 đơn vị cung ứng, ghi nhận 54 hợp đồng với tổng trị giá 31 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Trong chuyển đổi số, tỉ lệ thủ tục hành chính được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 80,1%; tỉ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 95,99%. Quy mô kinh tế số trong 9 tháng đầu năm đạt 29,76% GRDP.

Thành phố cũng cho thử nghiệm thiết bị bay không người lái (drone) phục vụ giao hàng tại Khu công nghệ cao và phối hợp triển khai tuyến giao hàng bưu chính vượt biển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu.

Với tỉnh Luang Namtha, đại diện lãnh đạo sở đề xuất hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực chính quyền số, quản trị dữ liệu, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đồng thời kết nối doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ trong chế biến nông sản, thương mại điện tử, quảng bá du lịch và giao hàng bằng drone.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Lộc Hà lưu ý TP.HCM và các địa phương Lào cần tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, sử dụng nguồn lực, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thành phố mong muốn duy trì kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa các bên ngày càng thiết thực, hiệu quả.