Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone - Ảnh: DANH KHANG

Ngày 4-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone lựa chọn Việt Nam là nước đầu tiên thăm chính thức trên cương vị mới. Theo ông, điều này thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố, phát triển quan hệ với Lào, ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới của Lào.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone nhấn mạnh những thành tựu và kinh nghiệm phát triển của Việt Nam là nguồn động viên, bài học quý giá để Lào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của mình.



Ông khẳng định Quốc hội Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tại cuộc gặp - Ảnh: DANH KHANG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone chia sẻ vui mừng trước sự phát triển hết sức tốt đẹp của quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, địa phương và Nhân dân - Ảnh: DANH KHANG



Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 5-11 - Ảnh: DANH KHANG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai Đảng, hai nước và Quốc hội hai nước đều đang đứng trước yêu cầu đổi mới, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả quản trị.

Để tiếp tục tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai Đảng, hai Nhà nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao.

Đồng thời, cần tập trung thúc đẩy hiệu quả hợp tác chiến lược, kinh tế - thương mại với các chương trình, dự án, công trình cụ thể trên cơ sở thế mạnh, nhu cầu mỗi nước. Tăng cường giao lưu, kết nối để củng cố tình hữu nghị và sự gắn bó giữa Nhân dân hai nước.



Về hợp tác giữa hai Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội hai bên tiếp tục cụ thể hóa và triển khai hiệu quả nội hàm "gắn kết chiến lược", tăng cường trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau và coi đây là định hướng lâu dài, là nền tảng bảo đảm cho quan hệ Việt Nam - Lào phát triển bền vững, trường tồn.

Ông cũng đề nghị hai Quốc hội đồng hành cùng hai Chính phủ triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các hiệp định hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại và các dự án trọng điểm như kết nối giao thông, năng lượng, khoáng sản...

Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp và địa phương hai nước mở rộng hợp tác hiệu quả, bền vững.



Chủ tịch Quốc hội Lào nhấn mạnh những thành tựu và kinh nghiệm phát triển của Việt Nam là nguồn động viên và bài học quý giá để Lào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của mình - Ảnh: DANH KHANG

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone khẳng định sẽ cùng các lãnh đạo cấp cao Lào, ban lãnh đạo Quốc hội khóa X chỉ đạo các ban, bộ, ngành, các cơ quan và Ủy ban của Quốc hội tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam, tăng cường kết nối gắn kết giữa hai Đảng, hai nước trên toàn diện các lĩnh vực.

Hai Quốc hội sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của mỗi nước. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm các chủ trương, thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước được thể chế hóa và triển khai hiệu quả.