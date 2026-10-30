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Điều chỉnh quy hoạch khu du lịch Tiên Sa ra sao?

tác giả
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

Dự án khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa (bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng) được đề xuất điều chỉnh ranh giới, sắp xếp lại các khối công trình, trong đó bỏ nhiều bungalow.

Khu du lịch Tiên Sa điều chỉnh quy hoạch sau nhiều năm vướng thanh tra - Ảnh 1.

Từ bãi biển Tiên Sa nhìn lên khu vực dự án hiện cây cối đã che phủ - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Vì sao điều chỉnh quy hoạch khu du lịch Tiên Sa?

UBND phường Sơn Trà (Đà Nẵng) vừa có thông báo liên quan việc lấy ý kiến cộng đồng về đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa.

Đồ án này do Công ty cổ phần Biển Tiên Sa và đơn vị liên quan hoàn thiện, gửi đến UBND phường để tổ chức lấy ý kiến theo quy định.

Phạm vi ranh giới quy hoạch được giới hạn: Phía bắc giáp vịnh Đà Nẵng; phía nam giáp đường Yết Kiêu; phía đông giáp núi Sơn Trà và đường quân sự; phía tây giáp cảng Tiên Sa và khu du lịch hải quân.

Diện tích phê duyệt quy hoạch là 303.505m²; tổng diện tích khu vực lập điều chỉnh quy hoạch: 302.871m².

Khu du lịch Tiên Sa điều chỉnh quy hoạch sau nhiều năm vướng thanh tra - Ảnh 2.

Khu vực dự án này được phê duyệt quy hoạch là 303.505m² - Ảnh chụp từ Google Maps

Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại quyết định ngày 2-6-2016 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt, dự án đã phải tạm dừng để phục vụ thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Biển Tiên Sa đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) để điều chỉnh phần diện tích đất ở tại dự án thành đất thương mại dịch vụ để xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng phù hợp theo Kết luận 269 của Tổng Thanh tra Chính phủ và quyết định 359 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng thời thực hiện chủ trương của lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch dự án theo đúng quy định: điều kiện điều chỉnh quy hoạch: phù hợp Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Điều chỉnh những gì ở khu du lịch Tiên Sa?

Một trong những nội dung đáng chú ý là điều chỉnh giảm ranh giới dự án do đưa phần đất thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 ra khỏi ranh giới dự án (hơn 600m2).

Điều chỉnh ranh giới, mốc giới, diện tích các lô đất bị ảnh hưởng do giảm ranh giới dự án, gồm: lô đất ký hiệu DV-3, KT-2, CX-3.

Khu du lịch Tiên Sa điều chỉnh quy hoạch sau nhiều năm vướng thanh tra - Ảnh 3.

Bản vẽ của dự án

Ngoài ra, các nội dung đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại các lô đất DV-1, DV-2, DV-3, KT-1, BG-1, BG-2. Các thay đổi không làm vượt chỉ tiêu quy hoạch chung được duyệt, đảm bảo tuân thủ kết luận của Thanh tra Chính phủ và ý kiến của Hội đồng tư vấn về kiến trúc thành phố. 

Đồng thời bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch xây dựng cho từng lô đất, cụ thể:

Lô đất DV-1 (khu spa): theo quy hoạch chi tiết được duyệt bố trí 7 khối nhà phân tán, nay đề xuất bố trí hợp khối thành 1 khối nhà (diện tích lô đất: 5.337m2).

Lô đất DV-2 (khu trung tâm): theo quy hoạch chi tiết được duyệt bố trí 2 khối phân tán, nay đề xuất bố trí hợp khối thành 1 khối nhà (diện tích lô đất: 9.375m2).

Lô đất DV-3 (khu bể bơi): theo quy hoạch chi tiết được duyệt bố trí 3 khối nhà phân tán + bể bơi, nay đề xuất bố trí hợp khối thành 1 khối nhà + bể bơi (diện tích lô đất: 7.297m2).

Lô đất KT-1 (đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác): đề xuất bố trí, sắp xếp lại vị trí các khối nhà (diện tích lô đất: 6.334 m2).

Lô đất BG-1 (đất khu bungalow): theo quy hoạch chi tiết được duyệt bố trí 20 khối nhà phân tán, nay đề xuất lược bỏ 5 bungalow dưới biển và 1 bungalow sát bờ biển, bố trí lại vị trí đặt các bungalow (diện tích lô đất: 15.898m2).

Lô đất BG-2 (đất khu bungalow): đề xuất bố trí lại vị trí đặt 4 căn bungalow (diện tích lô đất: 1.978m2).

Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa từng gây ồn ào

Vào năm 2017, dự án khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa từng gây ồn ào khi chủ đầu tư tiến hành thi công 40 khối móng biệt thự và lắp đặt cốt thép cột của 40 biệt thự khi chưa được cấp phép.

Sau đó cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt và đình chỉ thi công tại các hạng mục không phép.

Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng thời điểm đó, dự án có tổng diện tích 177,75ha, chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 diện tích là: 30,35ha, giai đoạn 2: 147,2ha.

Khu du lịch Tiên Sa điều chỉnh quy hoạch sau nhiều năm vướng thanh tra - Ảnh 5.Kiến nghị điều tra việc 'băm nát' Sơn Trà

TTO - Chính quyền Đà Nẵng đã giao đất tùy tiện, cấp đất biệt thự, quản lý lỏng lẻo để các doanh nghiệp sang nhượng hoặc bỏ hoang khiến cảnh quan của bán đảo Sơn Trà bị “băm nát”.

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    Chủ đề: Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa du lịch thanh tra quy hoạch Đà Nẵng

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