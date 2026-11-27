Không gian miền Trung - Tây Nguyên giới thiệu các sản vật đặc trưng, từ đèn lồng Hội An, nước mắm Nam Ô đến cà phê Buôn Ma Thuột - Ảnh: BTC

Tại Festival OCOP Việt Nam 2026, những sản vật miền Trung - Tây Nguyên sẽ được giới thiệu đến người tiêu dùng TP.HCM qua các không gian trưng bày được thiết kế riêng, tái hiện nét đặc trưng của từng vùng miền.

Từ miền di sản đến hương vị đại ngàn

Theo thông tin từ ban tổ chức (BTC), tại khu vực Đà Nẵng, các sản phẩm như nước mắm Nam Ô, đá mỹ nghệ Non Nước, gốm Thanh Hà, đèn lồng Hội An và sản phẩm mộc Kim Bồng được giới thiệu bên cạnh những đặc sản miền núi như quế Trà My, sâm Ngọc Linh.

"Đây cũng là những sản phẩm gắn với các nghề thủ công và tri thức sản xuất được tích lũy qua nhiều thế hệ. Ví như một chiếc đèn lồng không chỉ là vật dụng trang trí, món đồ gỗ không chỉ là sản phẩm tiêu dùng, còn phía sau hũ nước mắm là câu chuyện về nghề làm mắm ven biển" , BTC chia sẻ

Nếu Đà Nẵng gợi nhắc những làng nghề và đô thị di sản, không gian Đắk Lắk lại hướng đến hình ảnh đại ngàn với văn hóa cồng chiêng, thổ cẩm và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng.

Theo ban tổ chức, với chủ đề "Tinh hoa đại ngàn - Hương vị bản địa", cà phê Buôn Ma Thuột sẽ là một trong những sản vật được chọn làm điểm nhấn. Cùng với cà phê, khách tham quan còn có thể tìm hiểu các sản phẩm từ ca cao, hồ tiêu, mắc ca, sầu riêng, mật ong và thổ cẩm.

Ở vùng duyên hải, các sản phẩm như nước mắm Gành Đỏ, muối Tuyết Diêm, bò một nắng và sản phẩm từ khóm Đồng Din sẽ được trưng bày.

Trong khi đó, không gian Lâm Đồng có rau, hoa Đà Lạt, atisô, chè Bảo Lộc, cà phê, hồng sấy, mắc ca, hồ tiêu vùng Đắk Nông, thanh long và nước mắm Phan Thiết. Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Gia Lai cũng góp mặt với những sản vật như yến sào, tỏi Lý Sơn, quế, cà phê và hồ tiêu.

Những sản phẩm gắn với làng nghề truyền thống và văn hóa bản địa được trưng bày tại Festival OCOP - Ảnh: BTC

Cà phê Buôn Ma Thuột cùng các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Tây Nguyên góp mặt tại không gian “Tinh hoa đại ngàn - Hương vị bản địa” - Ảnh: BTC

Không chỉ bán đặc sản, còn là câu chuyện vùng đất

Không chỉ dừng ở việc giới thiệu đặc sản từng địa phương, theo ban tổ chức, Festival OCOP Việt Nam 2026 còn dành không gian cho những câu chuyện về chế biến, phát triển du lịch, sản xuất xanh và ứng dụng công nghệ trong kinh doanh sản phẩm OCOP.

Ở góc độ sản xuất, việc gia tăng giá trị sau thu hoạch là một trong những nội dung được ban tổ chức chú trọng giới thiệu.

Bên cạnh đó, lễ hội cũng hướng đến việc kết nối sản phẩm OCOP với hoạt động du lịch thông qua các trải nghiệm làng nghề, trình diễn tạo tác và giới thiệu sản phẩm bản địa. Với những địa phương miền Trung - Tây Nguyên, du khách có thể tìm hiểu nghề truyền thống, trải nghiệm dệt thổ cẩm, khám phá văn hóa cồng chiêng hay tìm hiểu các vùng trồng cà phê.

Rau, hoa Đà Lạt cùng nhiều đặc sản cao nguyên được giới thiệu tại không gian OCOP Lâm Đồng - Ảnh: BTC

Một nội dung khác được đưa vào Festival là xu hướng sản xuất xanh. BTC cho hay không gian OCOP xanh giới thiệu các sản phẩm làm từ tre, nứa, lục bình, cỏ bàng, xơ dừa và phụ phẩm nông nghiệp. Đây là những hướng tận dụng nguyên liệu sẵn có, góp phần đa dạng hóa nguồn vật liệu trong sản xuất hàng hóa.

Trong khi đó, không gian OCOP chuyển đổi số tập trung giới thiệu việc ứng dụng mã QR, dữ liệu truy xuất nguồn gốc và livestream trong hoạt động kinh doanh.

"Đây là những công cụ hỗ trợ các cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm, cung cấp thông tin và kết nối với người tiêu dùng qua các kênh trực tuyến", đại diện BTC chia sẻ.

Festival OCOP Việt Nam 2026: Điểm hẹn của 34 tỉnh, thành phố Festival OCOP Việt Nam 2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND TP.HCM chỉ đạo; Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phối hợp thực hiện. Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM là cơ quan tham mưu thực hiện, giữ vai trò kết nối các chủ thể OCOP, làng nghề và nguồn lực phát triển nông thôn. Trong khuôn khổ Festival sẽ diễn ra nhiều hoạt động nổi bật, như: trưng bày sản phẩm OCOP xuất khẩu, OCOP xanh, chuyển đổi số; Ngày hội livestream OCOP Việt Nam, Hội thi sản phẩm OCOP, Diễn đàn OCOP và kinh tế xanh - Net Zero, cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa và quảng bá du lịch nông thôn… Không chỉ là điểm hẹn giao thương, Festival còn là dịp tôn vinh tinh hoa sản vật, gìn giữ di sản làng nghề và đưa thương hiệu Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế