Ngày càng có nhiều người nghèo, khuyết tật dựa vào việc bán vé số để mưu sinh - Ảnh: LÊ DÂN

Nhiều bạn đọc cho rằng mức giá mới cần đi kèm cơ cấu giải thưởng hấp dẫn hơn, trong khi không ít người lo ngại sức mua giảm sẽ khiến người bán vé số lẻ thêm khó khăn.

Tiền thưởng vẫn vậy có gì hấp dẫn

Nhiều bạn đọc cho rằng việc tăng gấp đôi mệnh giá từ 10.000 đồng lên 20.000 đồng chưa thực sự tạo khác biệt về tỉ lệ hay giá trị thưởng tính trên cùng một mức tiền bỏ ra.

Bạn đọc Người Sài Gòn nhận định: "Suy cho cùng là người ta mua gấp đôi thôi mà, giải thưởng có thay đổi gì đâu (giải đặc biệt tờ 10.000 đồng là 2 tỉ đồng, tờ 20.000 đồng dự kiến 4 tỉ đồng). Cùng quan điểm, bạn đọc AQ cho rằng đây chỉ là cách gộp hai tờ thành một.

Còn tài khoản nguy****@gmail.com viết: "Tưởng tăng vé số Tết lên 20.000 đồng thì trúng thưởng đặc biệt 5 tỉ đồng 1 vé thì hứng thú, chứ tăng giá lên 20.000 đồng mà tiền thưởng cũng vậy thì thôi giữ giá 10.000 đồng".

Ngược lại, một số bạn đọc phân tích sự khác biệt về tổng giá trị giải thưởng nếu người chơi mua nguyên cặp vé.

Theo phân tích của một số bạn đọc, nếu mua 16 vé cùng dãy số mệnh giá 10.000 đồng, mức trúng đặc biệt tối đa là 32 tỉ đồng (chưa tính thuế).

Khi mệnh giá lên 20.000 đồng, nếu trúng đặc biệt cả 16 vé cùng dãy số, tổng tiền thưởng có thể đạt 64 tỉ đồng, đây là mức thưởng mà ngày thường không thể có dù bỏ ra 320.000 đồng mua 32 vé vì mỗi dãy số chỉ có 16 tờ.

Về cơ cấu giải, nhiều ý kiến mong muốn thay đổi để tăng sức hút. Bạn đọc 64pt đề xuất mức 20.000 đồng là hợp lý nhưng giải đặc biệt chỉ nên 5 số để dễ trúng và được ủng hộ nhiều hơn.

Bạn đọc Mr Tony cũng gợi ý tăng giá nhưng giảm bớt một chữ số và giữ nguyên cơ cấu thưởng, trong khi bạn đọc chie****@gmail.com cho rằng mức 20.000 đồng thì giải thưởng 6 tỉ mới tạo sự chú ý.

Lo ngại cho người bán dạo và kỳ vọng sức mua ngày Tết

Một luồng ý kiến khác tập trung vào sinh kế của người bán vé số lẻ. Bạn đọc Đình Phong lo ngại giá vé tăng khiến sức mua chững lại, người bán phải đi xa hơn và dễ ôm vé ế.

Bạn đọc Tiến Anh cũng băn khoăn về rủi ro cho người bán dạo nếu ế vé dịp Tết, trong khi bạn đọc Đại Di cảnh báo tâm lý mua một tờ 20.000 đồng thay vì hai tờ 10.000 đồng có thể khiến đại lý nhỏ và người bán lẻ gặp khó khăn.

Một bạn đọc khác chia sẻ khi đang thất nghiệp thì tờ vé 10.000 đồng dễ mua hơn mức 20.000 đồng.

Ở chiều ngược lại, nhiều bạn đọc tin rằng nhu cầu mua vé số dịp Tết vẫn rất cao. Bạn đọc tran****@gmail.com nêu vé số miền Nam vốn bán chạy, còn bạn đọc Nguyễn Anh Dân nhấn mạnh thói quen mua vé số đầu năm cầu may, tặng nhau trong các cuộc gặp gỡ, tiệc tùng ngày Tết thường tăng hơn ngày thường.

Theo bạn đọc này, khi giá vé và giải thưởng tăng gấp đôi thì tiền trả thưởng, hoa hồng cho người bán và nguồn thu thuế cũng tăng tương ứng, đồng thời xổ số là loại hình phổ biến ở nhiều quốc gia phát triển để bổ sung ngân sách.

Một số bạn đọc khác cũng đồng tình rằng dịp Tết nhiều người mua vé số lì xì, lấy hên, thậm chí mua cả cọc để hy vọng trúng lớn. Bạn đọc TMT mong tiền hoa hồng của người bán dạo cũng tăng tương xứng để cải thiện thu nhập, trong khi bạn đọc Người Lao Động đề nghị chỉ nên áp dụng trong vài ngày Tết.

Xoay quanh động lực mua vé số, bạn đọc Ăn Tết cho rằng người dân tìm đến vé số vì khó khăn kinh tế và mong cầu may, nên các công ty xổ số không nên chạy theo lợi nhuận.

Tranh luận lại ý kiến này, bạn đọc Anh Dân nêu dẫn chứng nhiều hoàn cảnh khó khăn từng đổi đời nhờ trúng giải đặc biệt, còn bạn đọc chit****@gmail.com nhìn nhận tâm lý mong đổi đời của người thu nhập thấp khiến nhu cầu cầu may luôn hiện hữu; bạn đọc Tessa cho rằng đây là tâm lý chung của nhiều người.