Người dân bán vé số dạo ở Cần Thơ - Ảnh: LÊ DÂN

Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam vừa có công văn gửi Bộ Tài chính về việc tăng doanh số phát hành vé Xuân Đinh Mùi 2027.

Theo Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, trong những năm qua, vào dịp Tết Nguyên đán, khu vực miền Nam luôn được Bộ Tài chính quan tâm cho tăng phát hành vé Xuân để tạo điều kiện phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí tăng cao của nhân dân vào dịp Tết cổ truyền.

Qua đó các công ty xổ số kiến thiết có điều kiện tăng doanh thu tiêu thụ ngay từ đầu năm, giúp cho việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm được thuận lợi hơn.

Đồng thời việc tăng vé Xuân với mức 20 tỉ đồng/kỳ xổ số trong các năm qua đã đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tế của thị trường, tỉ lệ tiêu thụ bình quân của cả khu vực trong các kỳ vé Xuân luôn đạt trên 98,5%.

Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đề nghị Bộ Tài chính cho phép tăng doanh số phát hành 4 kỳ vé Xuân Đinh Mùi 2027.

Cụ thể, tăng hạn mức phát hành 20 tỉ đồng/kỳ xổ số, mỗi công ty phát hành 180 tỉ đồng/kỳ xổ số, thay vì 160 tỉ đồng/kỳ xổ số như ngày bình thường.

Thời gian thực hiện gồm trước Tết 1 kỳ và sau Tết 3 kỳ, từ ngày 30-1 đến ngày 26-2-2027. Mệnh giá vé phát hành là 20.000 đồng/vé, thay vì 10.000 đồng/vé như ngày bình thường.

Cơ cấu giải thưởng: áp dụng trên cơ sở lấy cơ cấu giải thưởng cho 1.000.000 vé mệnh giá 10.000 đồng nhân đôi tất cả giá trị giải thưởng làm cơ cấu giải thưởng cho 4 kỳ vé Xuân mệnh giá 20.000 đồng.

Theo đó, giải đặc biệt trị giá 4 tỉ đồng; giải nhất 60 triệu đồng, giải nhì 30 triệu đồng, giải ba 20 triệu đồng…

Xổ số miền Nam lãi trước thuế gần 17.800 tỉ đồng Doanh thu xổ số truyền thống của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 131.577 tỉ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 76,4% kế hoạch. Chi phí trả thưởng là 64.012 tỉ đồng, chiếm 48,65% doanh thu tiêu thụ. Chi phí phát hành là 22.103 tỉ đồng, chiếm 16,80% doanh thu tiêu thụ. Lợi nhuận trước thuế đạt 17.777 tỉ đồng, tăng 17,54% so với cùng kỳ, đạt 85,9% kế hoạch năm 2026. Số tiền nộp ngân sách là 45.515 tỉ đồng, tăng 13,97% so với cùng kỳ và đạt 81,9% kế hoạch năm.