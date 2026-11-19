Hai chủ nhân giải thưởng Jackpot 1 trị giá hơn 314 tỉ đồng của Vietlott - Ảnh: DN

Theo kế hoạch thanh tra năm 2027 vừa được ban hành, Thanh tra Chính phủ dự kiến tiến hành hai cuộc thanh tra liên quan đến Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) và bốn doanh nghiệp xổ số kiến thiết tại các tỉnh, thành phía Nam.

Trong đó, Vietlott, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng nằm trong danh sách thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Cả ba cái tên nêu trên đều là những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xổ số. Các doanh nghiệp đều ghi nhận doanh thu nhiều nghìn tỉ đồng mỗi năm.

Vietlott thu gần 9.700 tỉ đồng, gấp 6 lần sau 10 năm

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, năm 2025 Vietlott đạt doanh thu hơn 9.686 tỉ đồng, tăng 22% so với năm trước và vượt 11% kế hoạch Bộ Tài chính giao.

Dữ liệu cho thấy sau 10 năm, doanh thu của Vietlott từ mức 1.597 tỉ đồng năm 2016 lên 9.686 tỉ đồng năm 2025, tương đương hơn 6 lần. Còn lợi nhuận sau thuế tăng từ 86 tỉ đồng năm 2016 lên 355 tỉ đồng năm 2025, gấp hơn 4 lần.

Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Năm 2016 1222 86 Năm 2017 3069 216 Năm 2018 2988 271 Năm 2019 2986 152 Năm 2020 3932 168 Năm 2021 4063 159 Năm 2022 4958 208 Năm 2023 4967 242 Năm 2025 9686 355 Năm 2026 (KH) 10790 440

Dữ liệu: Tổng hợp, BCTC

Còn theo báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2026, Vietlott xây dựng chỉ tiêu doanh thu phát hành xổ số tự chọn số điện toán có thuế đạt 10.790 tỉ đồng.

Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 440 tỉ đồng; thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đạt 2.579 tỉ đồng.

Bên cạnh việc duy trì hoạt động kinh doanh trên 34 tỉnh, thành phố, Vietlott cho biết sẽ nghiên cứu, xây dựng phương án mở rộng lĩnh vực kinh doanh mới.

Xổ số kiến thiết TP.HCM doanh thu hơn 14.200 tỉ đồng, lãi gần 1.570 tỉ đồng

Trong số các doanh nghiệp thuộc diện thanh tra, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM cũng là đơn vị ghi nhận quy mô doanh thu đáng chú ý.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đạt hơn 14.227 tỉ đồng, tăng gần 10,6% so với mức 12.866 tỉ đồng năm 2024.

Sau khi trừ các khoản giảm trừ doanh thu và doanh thu xí nghiệp in xuất cho bộ phận xổ số, doanh thu thuần đạt gần 12.279,5 tỉ đồng, tăng khoảng 10,6% so với năm trước.

Tuy nhiên, lợi nhuận không tăng tương ứng với doanh thu, lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt hơn 1.994 tỉ đồng, giảm khoảng 10,5% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.569 tỉ đồng, giảm gần 11,9%.

Nguyên nhân thể hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh là lợi nhuận khác chuyển từ mức dương gần 303 tỉ đồng năm 2024 sang âm hơn 66 tỉ đồng năm 2025, trong khi lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn tăng.

Bước sang năm 2026, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ghi nhận sự cải thiện. Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm nay, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 8.008 tỉ đồng, tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần đạt gần 6.917 tỉ đồng, tăng khoảng 14%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.184 tỉ đồng, tăng khoảng 22,2%.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 922 tỉ đồng, tăng khoảng 22,3% so với mức gần 754 tỉ đồng cùng kỳ năm 2025.

Như vậy, bình quân mỗi ngày trong nửa đầu năm 2026, Xổ số kiến thiết TP.HCM ghi nhận khoảng 44 tỉ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Tính đến ngày 30-6-2026, tổng tài sản doanh nghiệp đạt hơn 3.212 tỉ đồng, tăng so với mức hơn 2.892 tỉ đồng đầu năm.

Xổ số kiến thiết Sóc Trăng lãi gần 1.000 tỉ đồng, nửa đầu năm 2026 tiếp tục tăng trưởng

Trong khi đó, theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng ghi nhận doanh thu tiêu thụ đạt 7.279,9 tỉ đồng, tăng 12,87% so với năm 2024 và hoàn thành 104,45% kế hoạch.

Lợi nhuận đạt 989 tỉ đồng, tăng 16,86% so với năm trước và vượt hơn 9% kế hoạch.

Theo đánh giá của công ty, sức mua vé xổ số kiến thiết trong năm 2025 tiếp tục duy trì ở mức cao. Tỉ lệ tiêu thụ vé xổ số truyền thống gần như đạt mức tối đa, tương đương năm trước.

Bước sang nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Theo báo cáo tài chính giữa niên độ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 3.035 tỉ đồng, tăng khoảng 9,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế đạt gần 477 tỉ đồng, tăng khoảng 7%. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 382 tỉ đồng, tăng khoảng 6,9% so với cùng kỳ năm 2025.