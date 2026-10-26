Vụ nhầm kết quả xổ số Vĩnh Long: Những vấn đề pháp lý đặt ra

Vé dò in dãy số 87992 sau đó được in lại và cập nhật kết quả là 87962 - Ảnh: Mạng xã hội

Liên quan đến vụ nhầm kết quả xổ số Vĩnh Long, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi về trách nhiệm của các bên khi xảy ra hai tình huống:

Thứ nhất, người mua vé số mang dãy 87962 đã dò theo kết quả công bố ban đầu, tưởng không trúng nên xé bỏ hoặc vứt vé trước khi công ty đính chính.

Thứ hai, đại lý đã chuyển tiền thưởng cho người mua vé mang dãy 87992 theo kết quả công bố nhầm.

Ai sẽ chịu trách nhiệm và giải quyết quyền lợi cho những người liên quan?

Phóng viên Tuổi Trẻ trao đổi với luật sư Lê Quang Vũ - Đoàn luật sư TP.HCM - xung quanh vụ việc.

Vứt vé trúng thưởng, người mua phải chứng minh thế nào?

Luật sư Vũ cho hay theo pháp luật về kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định 30/2007/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 78/2012/NĐ-CP và Thông tư 75/2013/TT-BTC, việc xác định kết quả trúng thưởng phải công khai, khách quan, trung thực và phải được Hội đồng giám sát chứng nhận.

Như vậy, căn cứ để xác định ai trúng thưởng là kết quả đã được Hội đồng giám sát xác nhận, không phải con số do một thông báo sai đã đọc lên.

Từ đó có thể giải quyết các hệ quả theo hai nguyên tắc: trả thưởng đúng người dựa trên sự thật và lẽ công bằng, còn người hưởng lợi không có căn cứ thì phải hoàn trả.

"Với người giữ vé 87962, họ đã trúng thưởng thật nên quyền nhận thưởng của họ là có thật. Việc yêu cầu vé phải còn nguyên hình, nguyên khổ nhằm chống gian lận, không thể dùng để tước quyền của người đã xé hoặc vứt vé vì tin vào thông báo sai của chính đơn vị tổ chức. Công ty cần mở cơ chế tiếp nhận và thẩm tra", luật sư Vũ phân tích.

Luật sư Lê Quang Vũ - Ảnh: NVCC

Người đề nghị có nghĩa vụ chứng minh việc đã mua vé có dãy số trúng thưởng, bằng mảnh vé còn lại, hình ảnh vé hoặc xác nhận của đại lý bán. Nếu xác thực được đúng người trúng thưởng thì phải trả thưởng. Cần lưu ý thời hạn lĩnh thưởng, theo quy định trước nay là 30 ngày kể từ ngày quay số, nên người trúng thưởng cần liên hệ sớm để làm rõ.

Sai sót không được đẩy cho đại lý hay khách

Theo luật sư Vũ, với vé 87992, tức vé không trúng thưởng nhưng đã được đại lý đổi thưởng nhầm, khoản 3 triệu đồng mà người cầm vé nhận được về cơ bản không có căn cứ pháp luật.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn trả (từ Điều 579), nên về lý thuyết đại lý có quyền đòi lại số tiền đã trả thưởng đó.

Tuy nhiên, người nhận tiền đã tin vào kết quả công bố chính thức trên sóng truyền hình và đại lý cũng đã chi trả dựa trên chính kết quả ấy, nên cả hai đều ngay tình.

Người quay số cầm nhầm bảng số (người thứ 2 từ phải sang) - Ảnh: Mạng xã hội

Luật sư Vũ phân tích: "Thiệt hại có nguyên nhân trực tiếp từ lỗi của công ty xổ số và người gây thiệt hại phải bồi thường nên công ty phải bồi hoàn cho đại lý khoản đã chi trên cơ sở hợp đồng đại lý khi đại lý chứng minh được việc đã chi trả nhầm. Việc có truy hoàn từ người nhận thưởng nhầm hay không là quyết định của công ty".

Luật sư Vũ cho rằng hai trường hợp có chung một gốc: sai sót của đơn vị tổ chức không được đẩy cho đại lý hay người chơi gánh. Công ty nên thông báo công khai đầu mối, hồ sơ cần nộp và thời hạn xử lý, đồng thời giải quyết thật nhanh. Cơ quan quản lý cũng nên có hướng dẫn cụ thể cho các sự cố tương tự.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long (Công ty Xổ số Vĩnh Long) đã có thông báo đính chính kết quả xổ số.

Theo nội dung thông báo, vào lúc 16h10 ngày 23-10, Công ty Xổ số Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng kỳ vé 47VL43 theo đúng quy định. Buổi quay số được phát trực tiếp trên sóng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long.

Tuy nhiên, do sự cố lỗi người quay số cầm nhầm bảng số nên kết quả dãy số 87992 trúng giải 3 triệu đồng đã công bố có sai lệch so với biên bản xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số là 87962.

Để đảm bảo tính chính xác, minh bạch và quyền lợi của khách hàng, Công ty Xổ số Vĩnh Long đính chính lại kết quả trúng giải chính xác là 87962.

Theo thông tư 75/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số, quy định việc quay số mở thưởng chính thức được thực hiện theo thứ tự mở thưởng lần lượt của từng giải đã công bố trong thể lệ quay số mở thưởng. Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định. Toàn bộ quá trình quay số mở thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số. Về công bố kết quả mở thưởng: Kết quả mở thưởng của từng hạng giải được công bố ngay khi có kết quả mở thưởng và được tổng hợp chung để công bố công khai toàn bộ kết quả mở thưởng khi kết thúc việc quay số mở thưởng. Căn cứ biên bản xác nhận kết quả quay số mở thưởng của Hội đồng giám sát xổ số, đại diện có thẩm quyền của công ty xổ số kiến thiết ký thông báo kết quả mở thưởng xổ số để làm cơ sở đối chiếu và trả thưởng cho khách hàng. Tổ chức phát hành vé xổ số có trách nhiệm công bố công khai kết quả mở thưởng xổ số ngay sau khi việc quay thưởng kết thúc. Việc công bố công khai kết quả mở thưởng được thực hiện qua hình thức niêm yết công khai tại trụ sở chính của công ty xổ số kiến thiết, các đại lý xổ số kiến thiết, đăng trên trang thông tin điện tử của công ty xổ số kiến thiết (nếu có) hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác.