Một người vi phạm lỗi vượt đèn đỏ ở Hà Nội - Ảnh: HỒNG QUANG

Chiều 19-11, Cục Cảnh sát giao thông cho biết căn cứ vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đang trình Quốc hội xem xét thông qua, Cục Cảnh sát giao thông sẽ nghiên cứu, tham mưu Bộ Công an trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định số 168/2024.

Đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, Cục Cảnh sát giao thông dự kiến nghiên cứu, đề xuất thay đổi so với quy định hiện hành.

Đáng chú ý, khi đèn vàng, xe đi qua vạch dừng sẽ không bị xử phạt.

Khi đèn đỏ, xe đi vượt qua vạch dừng nhưng đứng lại, không gây cản trở giao thông sẽ bị phạt cảnh cáo trong lần đầu tiên, trừ điểm và phạt tiền trong lần thứ 2.

Với hành vi trên ở lần vi phạm thứ 3, người vi phạm sẽ bị phạt tiền lũy kế (có thể gấp 3 lần) và trừ điểm giấy phép lái xe.

Khi đèn đỏ, xe vượt qua vạch dừng và tiếp tục đi ở lần 1 sẽ bị phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe. Ở lần thứ 2 sẽ phạt tiền lũy kế (có thể gấp 2 lần) và trừ điểm giấy phép lái xe. Ở lần 3, cơ quan chức năng tiếp tục phạt tiền lũy kế (có thể gấp 3 lần) và trừ điểm giấy phép lái xe.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết các lần vi phạm được tính lũy kế theo thời hiệu vi phạm hành chính. Đồng thời việc xử lý lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông sẽ căn cứ vào dữ liệu điện tử (camera, hệ thống giám sát…).

Cơ chế được đề xuất để xử lý lỗi liên quan đèn tín hiệu - Ảnh: C08

Xử phạt cảnh cáo là gì? Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, xử phạt cảnh cáo là một hình thức xử phạt mà cơ quan chức năng vẫn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Người vi phạm sẽ không bị phạt tiền, trừ điểm hoặc tước giấy phép lái xe… Tuy nhiên, đây vẫn được tính là một lần vi phạm hành chính của người thực hiện hành vi. Hiện nay cơ sở dữ liệu về định danh điện tử, giấy phép lái xe và đăng ký xe đã liên thông, do vậy cơ quan chức năng có thể theo dõi, giám sát được số lần vi phạm của tài xế. Do vậy, nếu thực hiện hành vi từ lần thứ 2 có thể dễ dàng truy xuất dữ liệu để áp dụng các chế tài nghiêm khắc hơn. Theo Cục Cảnh sát giao thông, quan điểm xuyên suốt là xử phạt để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông, không phải chỉ nhằm xử phạt bằng tiền. Những hành vi cố tình vi phạm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông phải bị xử lý nghiêm, đồng thời cần có chính sách phù hợp đối với các trường hợp vi phạm ít nghiêm trọng, lần đầu. "Đây là định hướng nghiên cứu, đề xuất chính sách, chưa phải quy định pháp luật có hiệu lực. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định xử phạt sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền và quy định của pháp luật", theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông.

Vì sao cần sửa đổi nghị định 168? Bộ Công an đang lấy ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung nghị định 168 (năm 2024) về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.



