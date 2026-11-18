Hiện trường vụ tài xế điều khiển xe Lexus gây tai nạn liên hoàn - Ảnh: Q. V.

Tòa án nhân dân khu vực 4 (Hà Nội) vừa ra quyết định đưa ra xét xử vụ án tài xế Lexus gây tai nạn liên hoàn với 6 xe ô tô tại khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, khiến hai người bị thương, trong đó một người có tỉ lệ tổn thương cơ thể lên tới 76%.

Dự kiến phiên tòa được mở vào sáng 25-11. Bị cáo Vũ Quang Chiến (39 tuổi, trú tại khu đô thị Dịch Vọng, Hà Nội) bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế Lexus hai lần tông xe chờ đèn đỏ, lao sang làn đường ngược chiều

Theo cáo trạng, khoảng 23h25 ngày 25-3, Chiến điều khiển ô tô Lexus RX300 màu trắng đi đến gần ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết.

Phía trước chiếc Lexus lúc này là ô tô VinFast VF6 Plus do anh Lê Thành Trung (sinh năm 1994) điều khiển, chở chị Lê Thảo Hương ngồi bên cạnh, đang dừng chờ đèn đỏ.

Do mệt mỏi, buồn ngủ, không làm chủ được tốc độ và thiếu chú ý quan sát, Chiến điều khiển chiếc Lexus đâm vào đuôi ô tô của anh Trung.

Phát hiện va chạm, chị Hương xuống xe, ra hiệu cho anh Trung đánh lái sang phải để tránh chiếc Lexus phía sau.

Tuy nhiên, khi tín hiệu đèn giao thông vừa chuyển sang màu xanh, Chiến tiếp tục nhấn ga, khiến chiếc Lexus một lần nữa đâm vào đuôi xe của anh Trung rồi lao thẳng sang làn đường ngược chiều.

Chiếc Lexus sau đó đâm vào phần hông phía sau bên trái ô tô do anh Nguyễn Mạnh Hùng điều khiển.

Chưa dừng lại, xe của Chiến tiếp tục tông trúng chiếc Honda Wave do anh Chu Thanh Hiếu cầm lái. Cú va chạm khiến anh Hiếu bị đẩy ngược về phía sau khoảng 15m.

Theo cáo trạng, sau khi tông xe máy, chiếc Lexus tiếp tục va chạm vào phần đầu bên phải ô tô do anh Phạm Hùng Dũng điều khiển, đang chở khách là anh Nguyễn Minh Đức.

Cú đâm khiến chiếc Lexus bị lật ngang, văng theo đà và tiếp tục va chạm với phần đầu bên phải ô tô do anh Lê Quang Điệp cầm lái.

Lực va chạm đẩy ô tô của anh Điệp lùi về phía sau, tông tiếp vào xe ô do anh Phạm Thành Tiến điều khiển.

Chuỗi va chạm chỉ kết thúc khi chiếc xe của anh Thành dừng lại, còn chiếc Lexus của Chiến lật ngửa trên đường, cáo trạng nêu.

Vụ tai nạn khiến anh Chu Thanh Hiếu và anh Nguyễn Minh Đức bị thương, được đưa đến Bệnh viện E cấp cứu.

Người bị thương tích 76% yêu cầu bồi thường hơn 2,1 tỉ đồng

Theo kết quả giám định pháp y, anh Chu Thanh Hiếu bị hàng loạt chấn thương nghiêm trọng, gồm gãy xương mũi, gãy thành trước xoang hàm trái, gãy xương cánh tay trái, gãy hai xương cẳng tay phải, gãy xương đùi phải và trật khớp gối trái.

Kết quả giám định ban đầu xác định anh Hiếu bị tổn thương cơ thể 54%. Tuy nhiên, sau khi giám định bổ sung, tỉ lệ tổn thương cơ thể của anh được xác định là 76%.

Người bị thương còn lại là anh Nguyễn Minh Đức, hành khách trên xe taxi do anh Dũng điều khiển. Kết quả giám định ghi nhận anh Đức bị thương ở vùng trán và có ổ tổn thương nhu mô não thùy trán phải.

Ngoài thiệt hại về sức khỏe, vụ tai nạn khiến 6 ô tô, bao gồm chiếc Lexus, cùng một xe máy bị hư hỏng. Theo kết quả định giá, tổng thiệt hại tài sản của 6 phương tiện bị Lexus va chạm là hơn 383,9 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng tiến hành xét nghiệm máu của Vũ Quang Chiến. Kết quả xác định không có nồng độ cồn và không có ma túy trong máu.

Theo cáo trạng, ngày 26-3, Công an phường Yên Hòa tiếp nhận đơn xin đầu thú của Chiến. Bị cáo sau đó bị tạm giữ từ ngày 27-3 đến ngày 4-4, rồi được chuyển sang biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tại cơ quan điều tra, Chiến khai nhận hành vi như nội dung cáo trạng xác định.

Về trách nhiệm dân sự, gia đình Chiến đã bồi thường, khắc phục thiệt hại cho nhiều người liên quan đến vụ tai nạn.

Trong đó, gia đình bị cáo bồi thường 220 triệu đồng cho anh Lê Quang Điệp, 170 triệu đồng cho anh Nguyễn Mạnh Hùng, 150 triệu đồng cho anh Nguyễn Minh Đức và 8 triệu đồng cho anh Phạm Hùng Dũng.

Sau khi nhận tiền bồi thường hoặc được khắc phục thiệt hại, những cá nhân trên không yêu cầu thêm về trách nhiệm dân sự đối với bị cáo. Một số người có đơn đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Chiến.

Riêng anh Chu Thanh Hiếu, người bị thương nặng nhất trong vụ tai nạn, yêu cầu Chiến bồi thường tổng cộng hơn 2,1 tỉ đồng.

Khoản tiền này bao gồm chi phí khám chữa bệnh, thuốc men, phục hồi chức năng, bồi dưỡng sức khỏe, thiệt hại tài sản, thu nhập bị mất hoặc giảm sút trong thời gian điều trị, phục hồi sức khỏe và bồi thường tổn thất tinh thần.

Tuy nhiên, theo cáo trạng, Chiến chưa bồi thường cho anh Hiếu. Bị cáo cho rằng số tiền được yêu cầu quá lớn, vượt khả năng tài chính nên chưa thể đáp ứng.

Viện kiểm sát xác định hành vi của Chiến đã vi phạm quy định về chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông, dẫn đến vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng.

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