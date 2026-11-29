Chúng ta đang ứng xử như thế nào trước sai lầm của người khác, nhất là khi người mắc lỗi là một người trẻ? - Ảnh minh họa

Trong tập Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 27, phát sóng ngày 22-11, một thí sinh đã trả lời "Dế Mèn" khi được hỏi về nhân vật được nhà thơ Tố Hữu miêu tả bằng những từ láy "loắt choắt", "thoăn thoắt", "xinh xinh", "nghênh nghênh". Đáp án chính xác phải là chú bé Lượm trong bài thơ cùng tên của nhà thơ Tố Hữu.

Đây rõ ràng là một câu trả lời sai, thậm chí là một sự nhầm lẫn đáng tiếc đối với một tác phẩm văn học quen thuộc trong chương trình phổ thông. Nhưng từ một câu trả lời sai đến việc đánh giá toàn diện năng lực, trình độ của một học sinh, rồi quy kết cả nền giáo dục là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, thậm chí một cách "quy nạp", suy diễn không đúng phương pháp.

Đáng tiếc, một bộ phận người dùng mạng xã hội đã không dừng lại ở việc nhận xét câu trả lời mà còn đưa ra những bình luận chế giễu, công kích cá nhân và những nhận định thiếu căn cứ về chất lượng nền giáo dục nước nhà.

Một câu trả lời sai không đồng nghĩa với một người thiếu kiến thức

Trước hết, cần nhìn nhận tình huống trong bối cảnh một cuộc thi trí tuệ trên truyền hình. Khác với bài kiểm tra thông thường, Olympia đòi hỏi thí sinh phải huy động kiến thức, tư duy, phản xạ và bản lĩnh tâm lý trong điều kiện áp lực cao về thời gian, điểm số và sự quan sát của đông đảo khán giả. Trong hoàn cảnh ấy, chỉ một thoáng mất bình tĩnh cũng có thể khiến thí sinh lúng túng, liên tưởng sai hoặc đưa ra đáp án không chính xác.

Dưới góc độ tâm lý học nhận thức, áp lực tình huống có thể ảnh hưởng đến khả năng truy xuất thông tin từ trí nhớ, sự tập trung và quá trình ra quyết định. Một người có thể nắm vững kiến thức nhưng không phải lúc nào cũng thể hiện đầy đủ năng lực trong một thời điểm cụ thể. Điều này không chỉ xảy ra với học sinh mà cả những người trưởng thành, chuyên gia hay nhà khoa học.

Vì vậy, không thể căn cứ vào một câu trả lời trong vài giây để kết luận thí sinh thiếu kiến thức hay kém năng lực. Tất nhiên, thừa nhận áp lực tâm lý không có nghĩa là phủ nhận trách nhiệm về câu trả lời: thí sinh đã trả lời sai và phải chấp nhận kết quả theo luật chơi. Nhưng sai ở một câu hỏi không đồng nghĩa với hạn chế trong toàn bộ quá trình học tập; càng không thể lấy một khoảnh khắc nhầm lẫn để phủ định những nỗ lực và năng lực đã tích lũy.

Suy diễn thiếu căn cứ

Điều đáng bàn hơn nằm ở phản ứng của một bộ phận người xem trên mạng xã hội. Nếu chỉ dừng lại ở việc nhắc lại kiến thức văn học, phân tích sự khác biệt giữa Lượm và Dế Mèn hay bày tỏ sự tiếc nuối trước một câu trả lời sai thì đó là những phản ứng bình thường. Thậm chí, những trao đổi như vậy còn có thể giúp nhiều người nhớ lại một tác phẩm văn học quen thuộc.

Tuy nhiên, khi một số bình luận chuyển sang chế giễu, hạ thấp năng lực cá nhân, thậm chí sử dụng tình huống này để đưa ra những kết luận tiêu cực về học sinh ngày nay và chất lượng nền giáo dục, câu chuyện đã vượt khỏi giới hạn của một cuộc trao đổi kiến thức thông thường.

Đừng biến mạng xã hội thành nơi phán xét - Ảnh: REUTERS

Cần thấy rằng từ một hiện tượng cá biệt để khái quát thành bản chất của một hệ thống là một lỗi suy luận. Một học sinh trả lời sai không thể đại diện cho tất cả học sinh; một thí sinh nhầm lẫn không thể đại diện cho toàn bộ chương trình giáo dục; và một câu trả lời trong cuộc thi truyền hình không thể trở thành thước đo để đánh giá chất lượng của cả nền giáo dục quốc gia.

Nếu một thí sinh trả lời đúng một câu hỏi khó, liệu chúng ta có thể kết luận nền giáo dục đã hoàn hảo? Chắc chắn là không. Vậy tại sao khi một thí sinh trả lời sai, chúng ta lại có thể vội vàng kết luận?

Đánh giá một nền giáo dục phải dựa trên hệ thống tiêu chí toàn diện như chất lượng tri thức, năng lực tư duy, khả năng vận dụng kiến thức, phẩm chất người học, chất lượng đội ngũ nhà giáo, hiệu quả quản trị và mức độ đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội.

Những đánh giá đó cần được xây dựng trên cơ sở dữ liệu, bằng chứng và phân tích khoa học, chứ không thể dựa vào một vài tình huống riêng lẻ.

Điều này không có nghĩa là giáo dục không có hạn chế hoặc không cần được phê bình. Trái lại, chỉ ra những bất cập trong chương trình, phương pháp giảng dạy, chất lượng học tập và hiệu quả đào tạo là việc cần thiết. Nhưng phê bình phải đúng đối tượng, đúng bản chất và có căn cứ. Không thể nhân một câu trả lời sai của học sinh để quy kết, phủ nhận những nỗ lực của cả một hệ thống giáo dục.

Với các cuộc thi trí tuệ như Olympia, điều quan trọng không chỉ là tìm ra người chiến thắng, mà còn là tạo ra môi trường khuyến khích học sinh khám phá tri thức, rèn luyện tư duy và phát triển bản lĩnh. Một thí sinh trả lời sai có thể mất điểm, nhưng không vì thế mà mất đi giá trị của quá trình học tập, nỗ lực và trải nghiệm mà em đã có.

Một nền giáo dục tốt không phải là nền giáo dục tạo ra những con người không bao giờ mắc lỗi, mà là nền giáo dục giúp con người biết nhận ra, sửa chữa sai lầm và trưởng thành từ chính những sai lầm ấy. Và một xã hội văn minh không được đo bằng việc chúng ta chỉ ra bao nhiêu lỗi sai của người khác, mà còn bằng cách chúng ta đối xử với họ khi họ mắc lỗi.