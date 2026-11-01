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Nhịp sống trẻ

Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc tại điểm cầu Hà Nội khi Anh Đức vô địch Olympia 2026

tác giả
DANH KHANG
DANH KHANG
DANH KHANG

Không quản ngại thời tiết nắng nóng, đông đảo thầy cô, học sinh và phụ huynh đã có mặt tại điểm cầu Hà Nội, tiếp lửa cho Đoàn Lê Anh Đức. Với 240 điểm, nam sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam xuất sắc giành vòng nguyệt quế Olympia năm thứ 26, giúp nhà trường có thêm ngôi vô địch.

Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc tại điểm cầu Hà Nội khi Đoàn Lê Anh Đức vô địch Olympia 2026 - Ảnh 1.

Không khí sôi động tại điểm cầu Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội trước giờ Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 - Ảnh: DANH KHANG

Khoảnh khắc cái tên Đoàn Lê Anh Đức (học sinh lớp 12 chuyên sử) được xướng lên ở vị trí cao nhất cũng là lúc điểm cầu Hà Nội tại Bảo tàng Hà Nội vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Những tiếng reo hò, những tràng pháo tay không ngớt, những cái ôm và giọt nước mắt xúc động của thầy cô, bạn bè đã tạo nên khoảnh khắc khó quên.

Vượt qua ba nhà leo núi đến từ Hưng Yên, Phú Thọ và Khánh Hòa, Đoàn Lê Anh Đức, học sinh lớp 12 Sử 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, xuất sắc giành 240 điểm, trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Chiến thắng ấy không chỉ là thành quả của hành trình nỗ lực, bản lĩnh và chinh phục tri thức, mà còn là niềm tự hào vỡ òa của thầy cô, gia đình, bạn bè và những người luôn dõi theo, tiếp lửa cho chàng trai Thủ đô.

Bạn Hà Mạnh Hùng (lớp 12 Toán 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) chia sẻ: "Em xin gửi lời cảm ơn đến cả bốn bạn thí sinh vì đã mang đến cho khán giả một trận đấu vô cùng kịch tính, mãn nhãn và gay cấn đến những giây phút cuối cùng.

Đặc biệt, em xin chúc mừng Anh Đức đã chạm tới đỉnh cao vinh quang, hiện thực hóa ước mơ chinh phục Đường lên đỉnh Olympia. Chúc Đức cùng ba bạn thí sinh còn lại luôn thành công, vững bước trên con đường tương lai, luôn tự tin, nhiệt huyết và hết mình trong mọi hành trình để chinh phục những ước mơ của mình."

Không khí cuồng nhiệt tiếp lửa nhà leo núi Đoàn Lê Anh Đức điểm cầu Hà Nội

Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc tại điểm cầu Hà Nội khi Đoàn Lê Anh Đức vô địch Olympia 2026 - Ảnh 2.

Các bạn Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tham gia phần thi tiếp sức tại điểm cầu Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG

Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc tại điểm cầu Hà Nội khi Đoàn Lê Anh Đức vô địch Olympia 2026 - Ảnh 3.

MC Sơn Lâm kết nối cảm xúc giữa điểm cầu Hà Nội với sân khấu chung kết Olympia năm thứ 26 - Ảnh: DANH KHANG

Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc tại điểm cầu Hà Nội khi Đoàn Lê Anh Đức vô địch Olympia 2026 - Ảnh 4.
Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc tại điểm cầu Hà Nội khi Đoàn Lê Anh Đức vô địch Olympia 2026 - Ảnh 5.
Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc tại điểm cầu Hà Nội khi Đoàn Lê Anh Đức vô địch Olympia 2026 - Ảnh 6.

Thầy cô, phụ huynh và học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam hào hứng cổ vũ nhà leo núi của Thủ đô - Ảnh: DANH KHANG

Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc tại điểm cầu Hà Nội khi Đoàn Lê Anh Đức vô địch Olympia 2026 - Ảnh 7.

Khoảnh khắc Đoàn Lê Anh Đức gửi lời chào tới thầy cô và các cổ động viên tại điểm cầu Hà Nội qua màn hình LED - Ảnh: DANH KHANG

Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc tại điểm cầu Hà Nội khi Đoàn Lê Anh Đức vô địch Olympia 2026 - Ảnh 8.

Đông đảo cổ động viên ở phường Thanh Xuân (Hà Nội) cũng có mặt để cổ vũ cho các người leo núi - Ảnh: DANH KHANG

Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc tại điểm cầu Hà Nội khi Đoàn Lê Anh Đức vô địch Olympia 2026 - Ảnh 9.
Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc tại điểm cầu Hà Nội khi Đoàn Lê Anh Đức vô địch Olympia 2026 - Ảnh 10.
Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc tại điểm cầu Hà Nội khi Đoàn Lê Anh Đức vô địch Olympia 2026 - Ảnh 11.

Không khí tại điểm cầu Hà Nội liên tục chuyển biến theo từng phần thi, từ háo hức, kỳ vọng đến hồi hộp dõi theo hành trình chinh phục vòng nguyệt quế của Đoàn Lê Anh Đức - Ảnh: DANH KHANG

Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc tại điểm cầu Hà Nội khi Đoàn Lê Anh Đức vô địch Olympia 2026 - Ảnh 12.

Không quản ngại thời tiết nắng nóng, đông đảo các bạn trẻ vẫn có mặt, hào hứng cổ vũ và tiếp lửa cho Anh Đức tại điểm cầu Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG

Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc tại điểm cầu Hà Nội khi Đoàn Lê Anh Đức vô địch Olympia 2026 - Ảnh 13.

Những ánh mắt chăm chú, những cái nắm tay đầy hồi hộp của thầy cô và học sinh khi chờ đợi kết quả từng câu trả lời - Ảnh: DANH KHANG

Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc tại điểm cầu Hà Nội khi Đoàn Lê Anh Đức vô địch Olympia 2026 - Ảnh 14.
Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc tại điểm cầu Hà Nội khi Đoàn Lê Anh Đức vô địch Olympia 2026 - Ảnh 15.

Cổ động viên tại điểm cầu Hà Nội reo hò, hô vang khẩu hiệu cổ vũ, tiếp thêm khí thế cho Đoàn Lê Anh Đức trong những phần thi gay cấn - Ảnh: DANH KHANG

Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc tại điểm cầu Hà Nội khi Đoàn Lê Anh Đức vô địch Olympia 2026 - Ảnh 16.

Trong trang phục võ tướng, cưỡi ngựa và cầm cờ tạo điểm nhấn đặc sắc, góp phần khuấy động không khí tại điểm cầu Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG

Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc tại điểm cầu Hà Nội khi Đoàn Lê Anh Đức vô địch Olympia 2026 - Ảnh 17.
Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc tại điểm cầu Hà Nội khi Đoàn Lê Anh Đức vô địch Olympia 2026 - Ảnh 18.

Ông nội và cô giáo của Đoàn Lê Anh Đức cưỡi ngựa tiến ra sân khấu, tham gia cổ vũ, tiếp thêm tinh thần cho nam sinh Hà Nội trong phần thi Về đích - Ảnh: DANH KHANG

Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc tại điểm cầu Hà Nội khi Đoàn Lê Anh Đức vô địch Olympia 2026 - Ảnh 19.
Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc tại điểm cầu Hà Nội khi Đoàn Lê Anh Đức vô địch Olympia 2026 - Ảnh 20.

Từ lo lắng, hồi hộp đến vỡ òa hạnh phúc, cảm xúc của thầy cô và học sinh tại điểm cầu Hà Nội hòa theo từng diễn biến của trận chung kết - Ảnh: DANH KHANG

Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc tại điểm cầu Hà Nội khi Đoàn Lê Anh Đức vô địch Olympia 2026 - Ảnh 21.

Ông nội vỡ òa trong niềm vui và tự hào khi chứng kiến cháu trai Đoàn Lê Anh Đức chính thức trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 - Ảnh: DANH KHANG

Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc tại điểm cầu Hà Nội khi Đoàn Lê Anh Đức vô địch Olympia 2026 - Ảnh 22.

Những nụ cười rạng rỡ của thầy cô và học sinh tại điểm cầu Hà Nội khi Đoàn Lê Anh Đức xuất sắc giành 240 điểm, vượt qua ba đối thủ để đăng quang ngôi vô địch Olympia năm thứ 26, giúp Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam lần thứ hai liên tiếp giữ ngôi vô địch - Ảnh: DANH KHANG

Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc tại điểm cầu Hà Nội khi Anh Đức vô địch Olympia 2026 - Ảnh 23.Nhà vô địch Olympia thứ 26: Luôn nỗ lực không ngừng, hôm nay may mắn hơn các bạn thi

Vượt qua 3 nhà leo núi của Hưng Yên, Phú Thọ, Khánh Hòa, Đoàn Lê Anh Đức, học sinh lớp 12 sử 1 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam xuất sắc đạt 240 điểm, trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

DANH KHANG
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    Chủ đề: Nhà vô địch chung kết Đường lên đỉnh Olympia Đoàn Lê Anh Đức chuyên Hà Nội - Amsterdam Hà nội

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