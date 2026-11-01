Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc tại điểm cầu Hà Nội khi Anh Đức vô địch Olympia 2026

Khoảnh khắc cái tên Đoàn Lê Anh Đức (học sinh lớp 12 chuyên sử) được xướng lên ở vị trí cao nhất cũng là lúc điểm cầu Hà Nội tại Bảo tàng Hà Nội vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Những tiếng reo hò, những tràng pháo tay không ngớt, những cái ôm và giọt nước mắt xúc động của thầy cô, bạn bè đã tạo nên khoảnh khắc khó quên.
Vượt qua ba nhà leo núi đến từ Hưng Yên, Phú Thọ và Khánh Hòa, Đoàn Lê Anh Đức, học sinh lớp 12 Sử 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, xuất sắc giành 240 điểm, trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.
Chiến thắng ấy không chỉ là thành quả của hành trình nỗ lực, bản lĩnh và chinh phục tri thức, mà còn là niềm tự hào vỡ òa của thầy cô, gia đình, bạn bè và những người luôn dõi theo, tiếp lửa cho chàng trai Thủ đô.
Bạn Hà Mạnh Hùng (lớp 12 Toán 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) chia sẻ: "Em xin gửi lời cảm ơn đến cả bốn bạn thí sinh vì đã mang đến cho khán giả một trận đấu vô cùng kịch tính, mãn nhãn và gay cấn đến những giây phút cuối cùng.
Đặc biệt, em xin chúc mừng Anh Đức đã chạm tới đỉnh cao vinh quang, hiện thực hóa ước mơ chinh phục Đường lên đỉnh Olympia. Chúc Đức cùng ba bạn thí sinh còn lại luôn thành công, vững bước trên con đường tương lai, luôn tự tin, nhiệt huyết và hết mình trong mọi hành trình để chinh phục những ước mơ của mình."
Không khí cuồng nhiệt tiếp lửa nhà leo núi Đoàn Lê Anh Đức điểm cầu Hà Nội
Thầy cô, phụ huynh và học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam hào hứng cổ vũ nhà leo núi của Thủ đô - Ảnh: DANH KHANG
Không khí tại điểm cầu Hà Nội liên tục chuyển biến theo từng phần thi, từ háo hức, kỳ vọng đến hồi hộp dõi theo hành trình chinh phục vòng nguyệt quế của Đoàn Lê Anh Đức - Ảnh: DANH KHANG
Cổ động viên tại điểm cầu Hà Nội reo hò, hô vang khẩu hiệu cổ vũ, tiếp thêm khí thế cho Đoàn Lê Anh Đức trong những phần thi gay cấn - Ảnh: DANH KHANG
Ông nội và cô giáo của Đoàn Lê Anh Đức cưỡi ngựa tiến ra sân khấu, tham gia cổ vũ, tiếp thêm tinh thần cho nam sinh Hà Nội trong phần thi Về đích - Ảnh: DANH KHANG
Từ lo lắng, hồi hộp đến vỡ òa hạnh phúc, cảm xúc của thầy cô và học sinh tại điểm cầu Hà Nội hòa theo từng diễn biến của trận chung kết - Ảnh: DANH KHANG
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