Một bài đăng ẩn danh xin ý kiến của thành viên nhóm về việc nên học chứng chỉ hành nghề điều dưỡng ở đâu, dưới phần bình luận là những lời chỉ trích nặng nề, hạ uy tín, xúc phạm từ nhân viên đến bệnh viện - Ảnh: NGỌC LÂN

Chỉ trích, nói xấu bệnh viện khi có trải nghiệm không vừa ý

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, nhiều hội nhóm trên mạng xã hội được lập ra để người khám bệnh chia sẻ cảm nhận, đánh giá sau khi thăm khám, hoặc các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm ứng tuyển vào các cơ sở y tế.

Nội dung trao đổi trong các nhóm khá đa dạng, từ kinh nghiệm khám thai, sinh con, khám chữa bệnh đến việc tìm hiểu môi trường làm việc, tham khảo ý kiến về việc ứng tuyển.

Bên cạnh những chia sẻ mang tính tham khảo, một số tài khoản đăng tải bài viết phản ánh sự không hài lòng về thái độ giao tiếp, quy trình làm việc hoặc chất lượng phục vụ của bệnh viện và nhân viên y tế.

Tại hội nhóm khác, những từ ngữ chì chiết, hạ thấp uy tín bệnh viện sau khi trải nghiệm cũng xuất hiện nhiều.

Không chỉ bàn tán về trải nghiệm khám bệnh tại các bệnh viện, tại một nhóm tuyển dụng y tế trên Facebook, có thành viên đăng bài viết xin đánh giá nên học chứng chỉ hành nghề điều dưỡng ở bệnh viện nào.

Dưới phần bình luận, nhiều tài khoản ẩn danh tràn vào tấn công, dùng những từ ngữ khó nghe để hạ bệ danh dự, uy tín của nhân viên y tế và bệnh viện.

Cũng trong nhóm này, một người thắc mắc về chế độ, phúc lợi khi làm việc tại một cơ sở y tế trước khi đi phỏng vấn, nhiều tài khoản lại tràn vào buông lời khó nghe. Kết quả là người đăng bài xin đánh giá quyết định không đi phỏng vấn vì e ngại.

Các nội dung này tiếp tục thu hút bình luận, chia sẻ từ những người từng khám chữa bệnh tại cùng cơ sở. Điểm chung của các bài viết, bình luận này hầu như đều được thực hiện dưới hình thức ẩn danh.

Không lấy danh nghĩa 'quan điểm cá nhân' biện minh cho thông tin sai lệch

Một bình luận chê bai nhân viên y tế thậm tệ - Ảnh chụp màn hình

Trao đổi với Tuổi Trẻ, luật sư Trần Nguyễn Bình Nguyên - Đoàn luật sư TP.HCM cho rằng người bệnh không thể gắn nhãn "quan điểm cá nhân" để công khai chỉ trích, hạ thấp uy tín các cơ sở y tế.

Theo luật sư Bình Nguyên, pháp luật Việt Nam đã có những quy định về việc người đăng hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Luật sư cho biết Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định việc cá nhân lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng. Nếu là tổ chức thì mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.

Trường hợp thông tin sai sự thật gây hoang mang hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng, mức phạt đối với cá nhân có thể lên đến 25 triệu đồng, đối với tổ chức có thể lên đến 50 triệu đồng.

Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn bị buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật và có thể bị buộc khóa tài khoản, trang hoặc nhóm đang quản lý.

Nếu hành vi có tính chất xúc phạm nặng hơn, người vi phạm có thể bị xem xét về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015.

Sở Y tế TP.HCM đề nghị công an vào cuộc vụ đăng lại video tại bệnh viện 8 năm trước Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết một vụ việc xảy ra cách đây 8 năm và đã được giải quyết dứt điểm, nhưng gần đây bị một số tài khoản mạng xã hội đăng tải lại, lan truyền nhanh, gây hiểu nhầm và ảnh hưởng hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện. Ngày 25-11, Bệnh viện Nhân dân 115 đã có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đề nghị hỗ trợ xác minh, ngăn chặn việc phát tán thông tin gây hiểu nhầm. Sở Y tế đồng tình với kiến nghị của bệnh viện, đồng thời đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao, Công an thành phố phối hợp xác minh nguồn phát tán, làm rõ động cơ, mục đích và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Người xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của một cá nhân có thể bị xem xét về tội làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015.

Người bịa đặt hoặc lan truyền thông tin mà mình biết rõ là sai sự thật có thể bị xem xét về tội vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015.

Đối với người chia sẻ, luật sư cho biết việc không phải là tác giả bài viết ban đầu không đương nhiên loại trừ trách nhiệm. Nếu hành vi chia sẻ vi phạm quy định của pháp luật, người chia sẻ vẫn có thể bị xử lý.

Vì vậy, theo luật sư, khi không hài lòng về dịch vụ, người bệnh nên ưu tiên phản ánh qua các kênh chính thức như bộ phận chăm sóc khách hàng, đường dây nóng của bệnh viện, Sở Y tế hoặc Bộ Y tế.

Nếu vẫn muốn chia sẻ lên mạng xã hội, người bệnh chỉ nên kể đúng những gì mình trực tiếp trải qua, có chứng cứ đi kèm và dùng lời lẽ chừng mực.

"Quyền tự do ngôn luận luôn đi đôi với trách nhiệm pháp lý. Vì vậy, trước khi đăng tải hay chia sẻ, hãy cân nhắc và có trách nhiệm với từng thông tin mình đưa ra.

Một cú nhấp chuột thiếu suy xét không chỉ có thể làm tổn hại người khác, mà còn khiến chính người dùng phải đối mặt với những hệ quả pháp lý khó lường", luật sư Trần Nguyễn Bình Nguyên nhấn mạnh.

Quản trị viên các hội nhóm có chịu trách nhiệm liên quan? Đối với các quản trị viên hội nhóm, pháp luật không buộc họ chịu trách nhiệm thay cho mọi nội dung do thành viên đăng tải. Tuy nhiên, các quản trị viên có trách nhiệm đối với nghĩa vụ quản lý nội dung. Theo Nghị định 330/2026/NĐ-CP, cá nhân quản lý, điều hành hoặc có khả năng chi phối trang, nhóm trên mạng xã hội có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng nếu không triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật. Mức phạt là từ 20 đến 30 triệu đồng nếu không thực hiện các biện pháp đó khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.