Việc đăng tải lại đoạn video từ hơn 8 năm trước nhưng không nêu rõ thời điểm xảy ra vụ việc, khiến người xem hiểu nhầm đây là sự việc vừa xảy ra tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) - Ảnh: XUÂN MAI

Trước việc một số tài khoản mạng xã hội đăng tải lại đoạn video về vụ việc tại Bệnh viện Nhân dân 115 đã được giải quyết từ năm 2018 nhưng không làm rõ thời điểm xảy ra, khiến dư luận hiểu nhầm đây là sự việc mới phát sinh, sáng 26-11, Sở Y tế TP.HCM đề nghị các cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo đó, những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok và YouTube xuất hiện đoạn video ghi nhận phản ánh của thân nhân người bệnh về thái độ giao tiếp của nhân viên y tế trong một ca trực đêm tại khoa nhịp tim học, Bệnh viện Nhân dân 115.

Qua rà soát và báo cáo của Bệnh viện Nhân dân 115, Sở Y tế TP.HCM khẳng định đây là vụ việc đã xảy ra vào đêm 1-8-2018, cách đây hơn 8 năm, và đã được bệnh viện giải quyết ngay tại thời điểm đó.

Clip 8 năm trước bất ngờ đăng tải lại, thu hút hàng triệu lượt xem, gây ảnh hưởng uy tín Bệnh viện Nhân dân 115 - Ảnh: X.M. chụp lại

Ban giám đốc bệnh viện đã khẩn trương xác minh, trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và giải quyết phản ánh của gia đình người bệnh.

Sau khi được giải thích, gia đình đã chủ động gỡ bỏ bài đăng. Người bệnh tiếp tục được điều trị ổn định và xuất viện an toàn.

Bệnh viện cũng đã nghiêm túc kiểm điểm, xử lý kỷ luật các cá nhân liên quan trong kíp trực, đồng thời thông báo đến Phân hiệu phía Nam - Học viện Quân y để xử lý bác sĩ có liên quan theo quy định.

Điều đáng quan ngại là việc đăng tải lại đoạn video từ hơn 8 năm trước nhưng không nêu rõ thời điểm khiến người xem hiểu nhầm đây là sự việc vừa xảy ra tại bệnh viện.

"Việc làm này không chỉ gây ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Nhân dân 115, mà còn tác động tiêu cực đến niềm tin của người dân đối với đội ngũ nhân viên y tế đang ngày đêm nỗ lực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân", Sở Y tế nêu.

Ngày 25-11, Bệnh viện Nhân dân 115 đã có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đề nghị hỗ trợ xác minh, ngăn chặn việc phát tán thông tin gây hiểu nhầm.

Sở Y tế đồng tình với kiến nghị của bệnh viện, đồng thời đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao, Công an thành phố phối hợp xác minh nguồn phát tán, làm rõ động cơ, mục đích và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân cần kiểm chứng nguồn gốc, thời điểm và tính xác thực của thông tin trước khi chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội, cùng xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, có trách nhiệm.

Không bao che sai phạm, nhưng không để xuyên tạc thông tin Sở Y tế TP.HCM khẳng định ngành y tế thành phố luôn trân trọng, cầu thị lắng nghe những phản ánh, góp ý chính đáng của người bệnh và thân nhân. Ngành y tế không né tránh, không bao che và kiên quyết xử lý những sai phạm của nhân viên y tế. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa việc phản ánh những hạn chế, sai sót nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh với việc sử dụng thông tin cũ, không đúng bối cảnh, gây hiểu nhầm và làm tổn hại đến uy tín của các cơ sở y tế. Những hành vi cố tình xuyên tạc, phát tán thông tin sai lệch cần được xác minh và xử lý nghiêm.