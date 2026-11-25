Bệnh viện Nhân dân 115 thông tin vụ việc đang lan truyền trên mạng xã hội đã xảy ra cách đây 8 năm và được giải quyết dứt điểm vào thời điểm đó - Ảnh: BVCC

Trao đổi với Tuổi Trẻ tối 25-11, lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho hay đã gửi công văn đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM và Sở Y tế TP.HCM về việc một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin cũ đã được giải quyết xong từ năm 2018, làm ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện.

Đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết đã tiếp nhận văn bản báo cáo từ Bệnh viện Nhân dân 115.

Theo báo cáo của bệnh viện, qua công tác rà soát thông tin trên không gian mạng, bệnh viện ghi nhận một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ lại đoạn video liên quan đến một sự việc đã xảy ra cách đây 8 năm, phản ánh về thái độ giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế trong ca trực đêm tại khoa nhịp tim học thuộc bệnh viện.

Theo đó, trong kíp trực đêm 1-8-2018 của khoa nhịp tim học thuộc Bệnh viện Nhân dân 115, bác sĩ T.Q.V. và điều dưỡng L.T.N.Q. tiếp nhận người bệnh N.T.Th. (87 tuổi) được người nhà chuyển từ Bệnh viện quận Tân Phú đến.

Bác sĩ đã thăm khám, tư vấn, giải thích cho người bệnh và người nhà người bệnh, tuy nhiên người nhà người bệnh không hài lòng về thái độ ứng xử của ê kíp nên đã quay video đăng lên mạng xã hội.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, ban giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo các khoa, phòng liên quan kiểm tra, báo cáo sự việc, đồng thời thăm hỏi, lắng nghe ý kiến phản ánh của thân nhân người bệnh để giải quyết vụ việc một cách thấu đáo.

Sau khi trao đổi về cách giải quyết, người nhà đã thông cảm, chủ động xóa bài trên nền tảng mạng xã hội thời điểm đó và không có ý kiến gì thêm.

Người bệnh sau đó được điều trị ổn định và đã xuất viện tại thời điểm đó (2018).

Bệnh viện đã kiểm điểm, xử lý những cá nhân liên quan trong kíp trực thực hiện chưa tốt công tác giao tiếp, ứng xử, dẫn đến người nhà người bệnh bức xúc nên phản ánh, ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện.

Ngoài ra bác sĩ T.Q.V. là bác sĩ giảng viên của Phân hiệu phía Nam thuộc Học viện Quân y, bệnh viện cũng có thông báo với đơn vị nơi quản lý xem xét, xử lý theo quy định.

"Dù vụ việc nêu trên đã được bệnh viện giải quyết dứt điểm, thấu tình đạt lý từ cách đây 8 năm, nhưng hiện nay một số tài khoản mạng xã hội (Facebook, TikTok, YouTube) tiếp tục đăng tải, chia sẻ lại nội dung cũ, gây ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Nhân dân 115.

Hiện vụ việc có chiều hướng lan nhanh, diễn biến phức tạp trên không gian mạng, gây hiểu nhầm và hoang mang trong dư luận xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động khám, chữa bệnh của bệnh viện", công văn nêu rõ.

Trước vụ việc này, Bệnh viện Nhân dân 115 đề nghị lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố hỗ trợ và sớm có chỉ đạo giúp bệnh viện xử lý vụ việc, thông tin đến người dân để hiểu đúng về vụ việc, không tự ý lan truyền, chia sẻ thông tin cũ đã được giải quyết, để bệnh viện yên tâm thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh phục vụ Nhân dân.