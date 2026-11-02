Vượt qua hàng loạt cao thủ, cậu học sinh 17 tuổi đứng đầu làng cờ tướng đỉnh cao

Lưu Bách Hoành chinh phục làng cờ tướng Trung Quốc - Ảnh: BAIDU

Cuối tuần rồi, Giải vô địch cờ tướng đồng đội hạng A Trung Quốc (Tượng Giáp liên tái) khép lại tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, sau 18 vòng đấu.

Bất ngờ lớn nhất ở cuộc đua danh hiệu cá nhân là chiến thắng của Lưu Bách Hoành, kỳ thủ 17 tuổi thuộc đội Thường Thục Văn Lữ (Giang Tô).

Theo báo Chao News, Lưu Bách Hoành dẫn đầu bảng thành tích cá nhân với tỉ lệ giành điểm lên tới 72%. Anh cũng được Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc trao danh hiệu MVP (kỳ thủ xuất sắc nhất giải).

Đáng chú ý, giải đấu này quy tụ những cao thủ hàng đầu Trung Quốc, trong đó có nhiều nhà vô địch quốc gia và đặc cấp đại sư. Thế nhưng, Lưu Bách Hoành đã chứng minh tuổi tác không phải rào cản.

Ngay từ giai đoạn lượt đi, kỳ thủ trẻ đã có những chiến thắng đáng chú ý trước Vạn Khoa của đội Thâm Quyến và Cố Bác Văn của đội Thượng Hải Kim Ngoại Than.

Ở giai đoạn lượt về, phong độ của Lưu Bách Hoành càng ấn tượng. Tại vòng 13, anh đánh bại Yêu Nghị. Đến vòng 15, tài năng 17 tuổi tiếp tục hạ Như Nhất Thuần, kỳ thủ từng giành nhiều thành tích cao ở các giải quốc gia.

Chưa dừng lại, tại vòng 16 diễn ra ngày 30-10, Lưu Bách Hoành tiếp tục đánh bại Dương Tư Viễn. Đây là chiến thắng quan trọng giúp anh củng cố vị trí trong cuộc đua danh hiệu cá nhân.

Ở vòng cuối cùng, Lưu Bách Hoành hòa đặc cấp đại sư Doãn Thăng, thành viên đội Chiết Giang. Kết quả này góp phần giúp Thường Thục cầm hòa nhà vô địch và khép lại mùa giải ở vị trí thứ ba.

Đáng nói, Thường Thục cùng Thành Đô và Hà Bắc đều kết thúc giải với 30 điểm. Thành Đô giành ngôi á quân nhờ hơn một điểm phụ ở các bàn đấu, trong khi Thường Thục vượt Hà Bắc nhờ chỉ số phụ ở các ván cờ tiêu chuẩn.

Với tư cách một trong những tay ghi điểm nổi bật nhất đội, Lưu Bách Hoành có đóng góp quan trọng vào thành tích giành huy chương đồng của Thường Thục.

Thành công này càng đáng chú ý khi Lưu Bách Hoành vẫn đang là học sinh trung học. Năm 2024, khi mới 15 tuổi, anh từng gây chấn động với chức vô địch cờ tướng cá nhân châu Á, qua đó trở thành đặc cấp đại sư trẻ nhất lịch sử Trung Quốc.

Trong năm 2026, Lưu Bách Hoành tiếp tục thăng tiến mạnh mẽ. Anh từng giành ngôi á quân Giải cờ tướng mở rộng Cao Tân Cao Cảng vào tháng 6, trước khi cùng kỳ thủ Singapore Ngô Tông Hàn vô địch Giải cờ tướng đôi quốc tế Thành Đô vào tháng 10.

Danh hiệu MVP ở giải đồng đội hàng đầu Trung Quốc là dấu mốc mới trong hành trình khẳng định vị thế của thần đồng này.

Bảng xếp hạng chung cuộc Giải Tượng Giáp 2026 có 10 đội tranh tài theo thể thức vòng tròn hai lượt, tổng cộng 18 vòng. Chiết Giang giành chức vô địch, Thành Đô về nhì và Thường Thục đứng thứ ba. Hà Bắc xếp thứ tư. Hai đội Thượng Hải Kim Ngoại Than và Thượng Hải Gia Hoằng nằm trong nhóm hạng 5-6. Hàng Châu xếp thứ bảy, Quảng Đông thứ tám. Hai vị trí cuối cùng thuộc về Thâm Quyến và Bắc Kinh, phải trở lại vòng loại mùa sau. Đây là lần đầu Chiết Giang đăng quang với đội hình hiện tại.