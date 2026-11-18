Ứng viên Thượng viện của Đảng Dân chủ tại bang Alaska, bà Mary Peltola - Ảnh: REUTERS

Chiến thắng của cựu Hạ nghị sĩ Mary Peltola trước Thượng nghị sĩ đương nhiệm Dan Sullivan trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ tại bang Alaska đã giúp Đảng Dân chủ lật ngược ghế thứ chín từ tay Đảng Cộng hòa.

Theo Hãng tin AP, kết quả ngày 18-11 mang lại cho đảng của bà Peltola mức tăng ghế lớn nhất trong một kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ suốt gần 70 năm qua.

Lần gần nhất Đảng Dân chủ giành thêm từ chín ghế Thượng viện trở lên trong một kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ là năm 1958, dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Đảng Cộng hòa Dwight Eisenhower.

Năm đó, phe Dân chủ đoạt lại 13 ghế từ tay Đảng Cộng hòa, đồng thời giành trọn hai ghế mới thiết lập của bang Alaska, nâng tổng số ghế giành thêm lên 15.

Chiến thắng của bà Peltola giúp Đảng Dân chủ nắm thế đa số 56-44 khi Quốc hội khóa mới bắt đầu hoạt động vào tháng 1 tới, đánh dấu cách biệt lớn nhất của đảng này tại Thượng viện trong vòng 16 năm. Trước đó, Đảng Dân chủ từng nắm 58 ghế Thượng viện vào những ngày cuối của Quốc hội khóa 111 (kết thúc ngày 3-1-2011).

"56 ghế là kết quả không thể tưởng tượng nổi ngay cả chỉ vài tháng trước. Hầu hết mọi người thậm chí còn không nghĩ đến khả năng Đảng Dân chủ có được 51 ghế vào giai đoạn đầu của chu kỳ bầu cử này", Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer viết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội.

Ngay cả khi không có chiến thắng ở Alaska, Đảng Dân chủ vẫn thiết lập được thế đa số lớn nhất kể từ tháng 1-2015, thời điểm Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát sau khi lật ngược chín ghế của phe Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2014.

Trước đó ngày 11-11, chiến thắng của ứng viên Đảng Dân chủ Scott Colom trong cuộc đua vào Thượng viện tại bang Mississippi đã mang về cho đảng này ghế thứ tám từ tay phe Cộng hòa.

Đảng Dân chủ cũng đã giành lại quyền kiểm soát Hạ viện, nâng tổng số ghế giành thêm lên 42 tính đến ngày 17-11.

Thượng viện thường ít chịu tác động của "hiệu ứng giữa nhiệm kỳ" hơn so với Hạ viện. Trong bảy trên tổng số 16 kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ gần nhất trước năm 2026, đảng của Tổng thống đương nhiệm vẫn giữ vững thế trận hoặc thậm chí giành thêm ghế tại Thượng viện, dù hầu hết (trừ một kỳ) đều diễn ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống. Các kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ thứ hai thường mang lại kết quả khắc nghiệt hơn nhiều đối với đảng cầm quyền.

Để so sánh, tại Hạ viện, đảng của Tổng thống đương nhiệm chỉ có đúng hai lần giành thêm ghế trong các kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ kể từ sau Thế chiến thứ II.