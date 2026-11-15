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Phép màu: 191 người sống sót vụ tàu du lịch bị đâm trên sông Mississippi

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BÌNH MINH
BÌNH MINH
BÌNH MINH

Tất cả 191 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn trên tàu du lịch American Heritage đều sống sót sau vụ va chạm với tàu chở dầu khiến con tàu bị ngập một phần trên sông Mississippi, tại New Orleans, bang Louisiana, Mỹ.

191 người sống sót sau vụ tàu du lịch bị đâm trên sông Mississippi - Ảnh 1.

Tàu chở dầu Atlantic Asphalt đâm vào tàu American Heritage của American Cruise Lines khi tàu du lịch đang neo gần cảng New Orleans (Port NOLA) - Ảnh: AP

Các lãnh đạo thành phố New Orleans gọi đây là một "phép màu trên sông Mississippi" sau vụ tai nạn giữa tàu du lịch và tàu chở dầu xảy ra ngày 12-11.

191 người sống sót sau va chạm

Thị trưởng Helena Moreno cho biết lực lượng ứng cứu cùng các tàu ở gần hiện trường đã đưa khoảng 100 người lên khỏi mặt nước. Đến ngày 13-11, còn 8 người phải nhập viện, trong đó 2 người được xác định ở tình trạng nghiêm trọng.

"Tôi vẫn không thể tin được", bà Moreno nói sau khi xem video vụ va chạm. "Đó thực sự là một phép màu".

Theo thị trưởng New Orleans, kết quả này đặc biệt đáng chú ý khi hành khách trên tàu có độ tuổi khá cao. Bà cho rằng cần "sự can thiệp của thần linh" mới có được kết quả như vậy và nhấn mạnh không có người thiệt mạng.

Ông John DeLeeuw, thành viên Hội đồng An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB), cho biết cơ quan này đã thu hồi hệ thống Voyage Data Recorder (VDR) của tàu chở dầu Atlantic Asphalt.

Hệ thống này tương tự hộp ghi dữ liệu trên máy bay, có khả năng lưu lại các thông tin quan trọng như tốc độ tàu, hướng di chuyển, dữ liệu điều khiển và âm thanh trên buồng lái.

Theo ông DeLeeuw, Hội đồng An toàn giao thông quốc gia Mỹ đã đưa 16 điều tra viên đến hiện trường và dự kiến làm việc tại đây khoảng 7 ngày trong giai đoạn thu thập thông tin ban đầu. Cơ quan này sẽ xem xét hồ sơ bảo dưỡng, lịch sử hoạt động của tàu và nhiều yếu tố khác. "Còn quá sớm, chúng tôi chưa nói mình sẽ thu thập được những gì", ông DeLeeuw nói.

NTSB cũng sẽ lên lịch phỏng vấn các thành viên thủy thủ đoàn và những người liên quan đến vụ việc, đồng thời kiểm tra hồ sơ bảo dưỡng và lịch sử vận hành của tàu.

Theo ông DeLeeuw, báo cáo sơ bộ dự kiến được công bố trong khoảng 30 ngày. Báo cáo cuối cùng, trong đó nêu nguyên nhân có khả năng xảy ra và các khuyến nghị về an toàn, có thể mất 18-24 tháng để hoàn tất.

NTSB đề nghị những người có video hoặc bằng chứng liên quan đến vụ tai nạn gửi cho cơ quan này để hỗ trợ điều tra.

Công tác cứu hộ chuyển sang giai đoạn trục vớt

Thị trưởng Moreno cũng dành lời khen cho thuyền trưởng tàu American Heritage, ông là người "cuối cùng rời khỏi con tàu" và từ chối được chăm sóc y tế cho đến khi chắc chắn hành khách và thủy thủ đoàn đã được kiểm đếm.

Trong khi đó, Đại úy Melanie Burnham thuộc Lực lượng Tuần duyên Mỹ cho biết trọng tâm của lực lượng chức năng đã chuyển từ cứu hộ sang thu hồi con tàu.

"Chúng ta đang nói đến vài tuần, không phải vài ngày", bà Burnham nói về thời gian cần thiết để đưa con tàu ra khỏi sông.

Theo bà, các đội công tác đang đánh giá lượng nhiên liệu và những vật liệu nguy hiểm khác còn trên tàu trước khi bắt đầu quá trình trục vớt. "Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi hiện nay là đưa các vật liệu nguy hiểm trên American Heritage ra khỏi đó một cách an toàn", bà nói.

Vụ va chạm xảy ra vào chiều 12-11 trên sông Mississippi, tại khu vực trung tâm New Orleans. Tàu chở dầu Atlantic Asphalt đâm vào tàu American Heritage của American Cruise Lines khi tàu du lịch đang neo gần cảng New Orleans (Port NOLA).

Cú va chạm khiến American Heritage bị nước tràn vào và lật nghiêng một phần, làm hành khách và thủy thủ đoàn rơi xuống sông, đồng thời kích hoạt chiến dịch cứu hộ với sự tham gia của nhiều lực lượng.

Lực lượng Tuần duyên Mỹ và NTSB đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo những thông tin ban đầu, tàu chở dầu có thể đã gặp vấn đề về hệ thống điều hướng trước khi xảy ra va chạm. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức vẫn đang được điều tra.

191 người sống sót sau vụ tàu du lịch bị đâm trên sông Mississippi - Ảnh 3.Tàu chở dầu đâm lật ngang tàu du lịch ở Mỹ

Một tàu chở dầu nghi bị mất lái đã đâm vào tàu du lịch chở 180 người trên sông Mississippi, Mỹ, khiến con tàu lật nghiêng và chìm phần lớn dưới nước. Toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn đều sống sót.

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    Chủ đề: tàu du lịch va chạm Hành khách

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