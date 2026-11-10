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Tàu sắt neo đậu gần cầu Cửa Lấp bốc cháy dữ dội

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A LỘC
A LỘC
A LỘC

Một tàu sắt đang neo đậu tại cảng Phước Tỉnh, gần cầu Cửa Lấp (TP.HCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột khói đen dày đặc bốc cao hàng chục mét đe dọa các tàu cá neo đậu bên cạnh.

Tàu sắt neo đậu gần cầu Cửa Lấp ở TP.HCM bốc cháy dữ dội - Ảnh 1.

Tàu sắt neo đậu tại cảng Phước Tỉnh (xã Long Hải, TP.HCM) bốc cháy dữ dội - Ảnh: A.B.

Ngày 10-11, đại diện UBND xã Long Hải, TP.HCM xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tàu sắt tại cảng Phước Tỉnh, gần cầu Cửa Lấp. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, tàu sắt mang số hiệu SG-66722-TS đang neo đậu tại khu vực cảng Phước Tỉnh bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Tại hiện trường, ngọn lửa bùng lên ở khu vực giữa và phía sau tàu, lan dọc boong tàu. Cột khói đen dày đặc bốc cao hàng chục mét, bao trùm một phần thân tàu. Nhiều người dân đứng trên bờ theo dõi vụ việc.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, xung quanh có nhiều tàu cá đang neo đậu, nguy cơ cháy lan sang các tàu bên cạnh. 

Phát hiện đám cháy, người dân nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Khoảng 11h15, lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường, huy động 3 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ triển khai dập lửa, ngăn cháy lan sang các tàu cá gần đó.

Tàu sắt neo đậu gần cầu Cửa Lấp ở TP.HCM bốc cháy dữ dội - Ảnh 2.

Vụ cháy tàu nhanh chóng được khống chế - Ảnh: A.B.

Đến khoảng 11h50, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, ngăn đám cháy bùng phát trở lại.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ cháy không gây thương vong về người, thiệt hại cụ thể đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Tàu sắt neo đậu gần cầu Cửa Lấp ở TP.HCM bốc cháy dữ dội - Ảnh 3.Cháy tàu du lịch trong đêm

TTO - Một vụ cháy tàu xảy ra vào lúc 0h07 ngày 6-3, tại khu vực cảng tàu Tuần Châu (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).


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    Chủ đề: tàu sắt tàu cá cảng Phước Tỉnh Long Hải bốc cháy

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