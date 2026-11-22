Ông Bob Ferguson, Thống đốc bang Washington của Mỹ - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội vào ngày 21-11 cho thấy có 2 người bị những người đàn ông đeo khẩu trang khống chế tại cầu dẫn lên máy bay trong sân bay. Sau đó, ICE xác nhận các đặc vụ đã bắt giữ 2 người mà cơ quan này cho biết đã ở lại Mỹ quá thời hạn visa (thị thực).

Thống đốc bang Washington, ông Bob Ferguson, cho rằng cơ quan này đã "hoàn toàn mất kiểm soát".

"Cũng như nhiều người Mỹ khác, tôi phẫn nộ trước cảnh những đặc vụ đeo khẩu trang, không cho biết mình là ai, lôi người dân khỏi cầu dẫn lên máy bay khi họ đang chuẩn bị lên chuyến bay, gây hỗn loạn trong cộng đồng chúng ta" - ông Ferguson viết trên nền tảng X ngày 21-11.

Vị thống đốc chỉ ra: "Những hành động hôm nay tại Sân bay quốc tế Seattle-Tacoma chỉ là ví dụ mới nhất về các chiến thuật hết sức phản giá trị Mỹ của ICE".

Tại họp báo, ông Ferguson cho biết các đặc vụ ICE có thể đã vi phạm luật bang về việc hạn chế lực lượng thực thi pháp luật che kín mặt. Ông cũng đang tìm hiểu làm cách nào các đặc vụ này tiếp cận được cầu dẫn lên máy bay.

Ảnh chụp từ video ghi lại vụ bắt giữ của đặc vụ ICE trên cầu dẫn lên máy bay tại Sân bay quốc tế Seattle-Tacoma ở bang Washington, Mỹ ngày 21-11-2026 - Ảnh: ABC NEWS

Cơ quan di trú liên bang giải thích các đặc vụ của họ đã tiến hành "chiến dịch thực thi pháp luật có mục tiêu nhằm bắt giữ Ricardo Larrondo Mendoza, một người nhập cư bất hợp pháp đến từ Mexico đã ở lại Mỹ quá thời hạn thị thực" vào sáng 21-11 (giờ địa phương).

Cơ quan này xác nhận đã bắt giữ người thứ hai và cho biết người này sẽ bị truy tố vì hành hung một sĩ quan liên bang. ICE cáo buộc người phụ nữ này đã hắt cà phê nóng vào một đặc vụ của cơ quan.

"Người này được xác định là Sofia Hernandez Mejia, một người nhập cư bất hợp pháp đến từ Mexico và đã ở lại Mỹ quá thời hạn thị thực. Sau đó, người này cũng bị bắt giữ" - ICE đăng trên mạng xã hội X.

Hãng hàng không Alaska Airlines, đơn vị khai thác chuyến bay mà Mendoza và Mejia tìm cách lên, cho biết hãng "quan ngại trước hoạt động thực thi pháp luật diễn ra sáng 21-11".

Họ làm rõ: "Alaska Airlines có nghĩa vụ tuân thủ các luật và quy định hiện hành khi làm việc với các quan chức thực thi pháp luật, nhưng hãng không chỉ đạo hay điều phối các hoạt động thực thi luật nhập cư".

Cảng Seattle, đơn vị quản lý sân bay, tuyên bố: "Chúng tôi phẫn nộ trước vụ việc xảy ra sáng 21-11 liên quan đến ICE và hai hành khách".

Từ tháng 1-2025, các đặc vụ ICE đã tiến hành nhiều cuộc truy quét trên khắp nước Mỹ, trong khuôn khổ chiến dịch siết chặt nhập cư của Tổng thống Donald Trump. Sau hơn một năm, chiến dịch này vẫn được đẩy mạnh bất chấp việc cử tri Mỹ bày tỏ phản đối trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 3-11.