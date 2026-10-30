Đà Nẵng yêu cầu xác minh vụ việc học sinh ăn lá rừng dẫn đến tử vong

Lá ngón là cây dây leo, thường mọc hoang ở vùng đồi núi, ven rừng - Ảnh: Cây thuốc Việt Nam

Ngày 30-10, UBND TP Đà Nẵng có công văn yêu cầu các sở, ngành và UBND xã Hùng Sơn xử lý vụ học sinh ăn lá rừng nghi là lá ngón khiến một em tử vong.

Theo đó, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND xã Hùng Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục nắm tình hình, xác minh, làm rõ vụ việc; kịp thời tham mưu UBND TP chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, nhất là các trường, điểm trường tại khu vực miền núi, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa và gần rừng, tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh về nguy cơ, tác hại của các loại cây, lá có độc; trang bị kỹ năng nhận biết, phòng tránh và xử lý tình huống khi phát hiện hoặc nghi ngờ tiếp xúc, ăn phải cây, lá có độc.

Bên cạnh đó, nhắc nhở học sinh không tự ý hái, nhai, ăn các loại cây, lá, quả lạ, không rõ nguồn gốc.

Các trường phải rà soát khuôn viên và khu vực xung quanh, đặc biệt những vị trí giáp rừng, bìa rừng để cảnh báo, phòng ngừa nguy cơ học sinh tiếp xúc với cây độc; tăng cường quản lý, giám sát học sinh trong giờ học, giờ nghỉ và vui chơi.

Sở Y tế được giao phối hợp xác minh các vấn đề chuyên môn, tiếp tục theo dõi, chăm sóc sức khỏe học sinh bị ảnh hưởng; hướng dẫn kỹ năng sơ cứu và khuyến cáo đưa người nghi ngộ độc đến cơ sở y tế kịp thời.

UBND xã Hùng Sơn có trách nhiệm chỉ đạo công an phối hợp xác minh vụ việc, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình học sinh tử vong; đồng thời yêu cầu nhà trường rà soát các khu vực nguy hiểm quanh điểm trường Ch'ơm, nhận diện và cảnh báo các loại cây, lá có độc.

Trước đó, trưa 28-10, nhóm 5 nữ sinh lớp 7 và lớp 8 Trường liên cấp xã Hùng Sơn (điểm trường Ch'ơm) lên khu đồi gần trường chơi. Tại đây, các em hái lá ngón ăn thử. Trong đó, 2 em đã ăn loại lá này, một em nôn ra được nên sức khỏe chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, nữ sinh còn lại dù được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Lãnh đạo xã Hùng Sơn nhận định các em có thể do đùa giỡn, thiếu hiểu biết về độc tính của loại lá này nên dẫn đến sự việc đau lòng.