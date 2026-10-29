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2 học sinh ăn thử lá ngón, 1 em tử vong

tác giả
TRẦN THƯỜNG
TRẦN THƯỜNG
TRẦN THƯỜNG

Nhóm 5 học sinh trung học cơ sở ở TP Đà Nẵng đùa giỡn với lá ngón, 2 em ăn thử thì một em bị ngộ độc nhẹ, một em không qua khỏi.

Học sinh Đà Nẵng tử vong vì ăn lá ngón: Cảnh báo từ vụ việc đáng tiếc - Ảnh 1.

Lá ngón mọc ở nhiều nơi tại một số xã vùng cao TP Đà Nẵng - Ảnh: Cây thuốc Việt Nam

Sáng 29-10, ông Nguyễn An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng - xác nhận thông tin một học sinh trên địa bàn tử vong do ăn lá ngón.

Theo thông tin ban đầu, trưa 28-10, 5 nữ sinh lớp 7 và lớp 8 tại Trường liên cấp xã Hùng Sơn (điểm trường ở Ch'Ơm) lên khu đồi ở gần trường chơi.

Tại đây, các em đùa giỡn, hái lá ngón ăn thử. Trong đó, có 2 em đã ăn lá ngón, 3 em còn lại không ăn. 

Sau khi ăn, một em nôn ra được nên chỉ ảnh hưởng nhẹ đến sức khỏe, sau khi chăm sóc y tế đã được cho về nhà. 1 nữ sinh khác dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Ông An cho biết do các em học sinh hoảng loạn, lo lắng nên thông tin chưa thực sự rõ ràng. Ông nhận định có thể do ở lứa tuổi dậy thì, tâm sinh lý chưa ổn định nên các em đã dại dột đùa giỡn, dẫn đến hậu quả đáng buồn.

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, chiều 28-10, Trạm Y tế Quân dân y xã Hùng Sơn tiếp nhận 5 học sinh ăn lá ngón, 1 em tử vong.

Tại các xã vùng cao của TP Đà Nẵng, nhất là khu vực Tây Giang, Nam Trà My cũ, lá ngón mọc ở khắp nơi và có thể dễ dàng bắt gặp, thậm chí ở nhiều khu dân cư cũng có cây lá ngón sinh trưởng.

Học sinh Đà Nẵng tử vong vì ăn lá ngón: Cảnh báo từ vụ việc đáng tiếc - Ảnh 2.2 người chết sau khi uống một loại nước pha từ lá rừng

Sau khi cùng sử dụng một loại nước được pha từ lá rừng, 3 người tại tỉnh Tuyên Quang nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, 2 người đã tử vong.

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TRẦN THƯỜNG
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    Chủ đề: Ăn lá ngón Đà Nẵng tự tử Hùng Sơn học sinh ăn lá ngón

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