Làm cách nào để học sinh, trẻ em tránh ăn nhầm lá ngón dẫn đến tử vong?

Cơ quan chức năng ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng) tuyên truyền cho người dân địa phương hiểu rõ độc hại của cây lá ngón - Ảnh: ANH SỸ

Liên quan đến vụ việc một học sinh tử vong sau khi ăn lá ngón, ông Zơrâm Buôn - Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) - cho biết sáng 29-10, lãnh đạo xã đã đến động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân, đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ gia đình tổ chức hậu sự cho cháu bé theo phong tục địa phương.

Tăng cường nhận biết sự độc hại của lá ngón

Ông Buôn thông tin thêm, qua khai thác thông tin ban đầu, các em học sinh trong nhóm kể rằng do không biết là cây lá ngón độc hại nên đã nghịch dại, hái ăn và xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Theo Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, trên địa bàn xã cây lá ngón mọc dường như ở khắp nơi, khó có thể tiêu diệt hết.

Trước đó, trưa 28-10, nhóm 5 nữ sinh lớp 7 và lớp 8 tại Trường liên cấp xã Hùng Sơn (điểm trường ở Ch'Ơm) lên khu đồi ở gần trường chơi. Tại đây, các em đùa giỡn, hái lá ngón ăn thử. Trong đó, có 2 em đã ăn lá ngón, 1 em nôn ra được nên chỉ ảnh hưởng nhẹ đến sức khỏe. 1 nữ sinh khác dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Ông Nguyễn An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hùng Sơn - nhận định có thể do ở lứa tuổi dậy thì, tâm sinh lý chưa ổn định nên các em đã dại dột đùa giỡn, dẫn đến hậu quả đáng buồn.

Sau sự việc xảy ra, UBND xã đã làm việc với nhà trường để nắm tình hình, đồng thời yêu cầu các trường học và các thôn trên địa bàn tập trung tuyên truyền đến người dân, giáo dục các em học sinh biết nhận diện và hiểu được sự độc hại của cây lá ngón.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho hay sẽ chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương vùng cao trên địa bàn TP tuyên truyền, giáo dục cho các em học sinh biết về các loài cây độc hại, nhất là cây lá ngón, để tránh tiếp diễn những vụ việc thương tâm.

Không riêng ở Hùng Sơn, tại nhiều xã vùng cao của TP Đà Nẵng, nhất là khu vực Tây Giang, Nam Giang, Nam Trà My cũ, lá ngón mọc ở khắp nơi và có thể dễ dàng bắt gặp, thậm chí ở nhiều nương rẫy, khu dân cư cũng có cây lá ngón sinh trưởng.

Đã có cách làm mang lại hiệu quả

Người dân huyện Nam Trà My (cũ) đào rễ, tiêu diệt cây lá ngón - Ảnh: ANH SỸ

Tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng), khoảng 5 - 6 năm trước từng xảy ra rất nhiều vụ việc người dân ăn lá ngón tự tử. Có xã chỉ 1 năm xảy ra 5 vụ ăn lá ngón làm 6 người chết.

Để hạn chế tình trạng này, lực lượng chức năng tổ chức vận động các già làng tuyên truyền cho bà con về tác hại chết người của cây lá ngón. Bên cạnh đó, địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để bà con có sân chơi thư giãn về mặt tinh thần, xua đi những suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống.

Chính quyền địa phương cũng huy động thanh niên, phụ nữ, dân quân và nhân dân tổ chức đào tận rễ, tiêu diệt cây lá ngón vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần.

Dù không thể tiêu diệt hết nhưng thông qua những hoạt động này, người dân càng hiểu hơn sự độc hại của loài cây. Nhờ đó, những năm gần đây tình trạng ăn lá ngón tự tử tại khu vực Nam Trà My giảm hẳn.