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Đà Nẵng yêu cầu rà soát trẻ chưa đến trường, tiếp nhận cả học sinh thiếu hồ sơ

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TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu các địa phương rà soát trẻ trong độ tuổi đi học, tạo điều kiện tiếp nhận những em chưa đến trường hoặc chưa đầy đủ hồ sơ.

Đà Nẵng rà soát trẻ trong độ tuổi đi học, tiếp nhận cả học sinh chưa đủ hồ sơ - Ảnh 1.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng yêu cầu rà soát trẻ trong độ tuổi đi học, tiếp nhận cả học sinh chưa đủ hồ sơ - Ảnh minh họa: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 12-11, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng có công văn yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu và các trường phổ thông có cấp tiểu học rà soát học sinh trong độ tuổi đi học.

Không để thiếu giấy tờ cản trở quyền học tập

Sở yêu cầu các địa phương chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể và cơ sở giáo dục phối hợp rà soát toàn diện số liệu trẻ em trong độ tuổi đi học; tư vấn, triển khai các biện pháp bảo đảm học sinh hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Đáng chú ý, các địa phương phải hướng dẫn tiếp nhận trẻ trong độ tuổi đi học chưa đến trường, học sinh chưa đầy đủ hồ sơ hoặc đang học tại các trung tâm, cơ sở giáo dục ngoài nhà trường vào cơ sở giáo dục phổ thông.

Việc tiếp nhận phải tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp với độ tuổi, trình độ và khả năng tiếp thu của học sinh.

Cha mẹ hoặc người giám hộ liên hệ với cơ sở giáo dục phổ thông có cấp học tương ứng, phù hợp với nơi cư trú để được hướng dẫn thủ tục. Hồ sơ ban đầu gồm đơn đề nghị tiếp nhận gửi nhà trường, nêu rõ thông tin học sinh, quá trình học tập, lý do chưa đến trường hoặc đề nghị tiếp nhận.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, nhà trường hướng dẫn gia đình bổ sung theo khả năng, không để việc thiếu giấy tờ cản trở hoặc làm gián đoạn quyền học tập của học sinh.

Lập hội đồng tư vấn, đánh giá năng lực học sinh

Đà Nẵng rà soát trẻ trong độ tuổi đi học, tiếp nhận cả học sinh chưa đủ hồ sơ - Ảnh 2.

Đà Nẵng yêu cầu các địa phương phải thực hiện biện pháp bảo đảm học sinh hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc; triển khai phổ cập giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ - Ảnh minh họa: TRƯỜNG TRUNG

Theo công văn do ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, ký, trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường tạm thời thực hiện quy trình tiếp nhận như sau:

Hiệu trưởng phân công bộ phận chuyên môn tiếp nhận đơn, rà soát giấy tờ hiện có; phối hợp với gia đình tìm hiểu độ tuổi, quá trình học tập, nội dung chương trình đã học, thời gian gián đoạn và nguyện vọng của học sinh.

Nhà trường thành lập hội đồng tư vấn, đánh giá để đề xuất phương án tiếp nhận, bố trí lớp học phù hợp. Sau đó, tổ chức trao đổi, đánh giá hoặc khảo sát năng lực học tập của học sinh.

Với học sinh tiểu học, việc đánh giá tập trung vào khả năng đọc, viết, tính toán cùng các năng lực, phẩm chất cần thiết. Với học sinh THCS, nhà trường chú trọng kiến thức, kỹ năng cơ bản của các môn học và khả năng đáp ứng yêu cầu học tập ở lớp dự kiến.

Trước đó, như Tuổi Trẻ thông tin, Công an Đà Nẵng cho biết Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân chỉ được cấp phép đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ với các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi, không được cấp phép giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông hoặc liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài.

Tuy nhiên, từ năm 2019, ông Trương Văn Thiên Tư tự xưng là hiệu trưởng Trường Prinberk Academy (địa chỉ tại Hoa Kỳ), tổ chức tuyển sinh và dạy học toàn thời gian chương trình phổ thông theo mô hình "homeschooling".

Đà Nẵng rà soát trẻ trong độ tuổi đi học, tiếp nhận cả học sinh chưa đủ hồ sơ - Ảnh 4.Đà Nẵng tính phương án học tập thế nào cho học sinh của Trung tâm Thiên Lập Nhân?

Sau khi Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân bị giải thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo các địa phương rà soát, hỗ trợ học sinh từng học tại cơ sở này.

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    Chủ đề: Sở Giáo dục và Đào tạo công an Đà Nẵng Trương Văn Thiên Tư Trường Prinberk Academy

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