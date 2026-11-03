Đà Nẵng tính phương án học tập thế nào cho học sinh của Trung tâm Thiên Lập Nhân?

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định và thực hiện lệnh bắt ông Trương Văn Thiên Tư để tạm giam - Ảnh: CA



Chiều 3-11, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã có thông tin về vụ việc liên quan đến Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân, sau khi giám đốc trung tâm là ông Trương Văn Thiên Tư bị khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Đã kiểm tra, xử lý vi phạm Trung tâm Thiên Lập Nhân từ năm 2024

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân được cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng vào tháng 11-2017, chương trình giảng dạy được cấp phép là tiếng Anh dành cho thiếu niên.

Trung tâm có ba cơ sở tại số 177 Hải Phòng, số 208 Văn Tiến Dũng và số 617 Nguyễn Tất Thành. Ngày 7-1-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định giải thể Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân.

Đáng chú ý, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, từ 8-2024, cơ quan này đã tiếp nhận phản ánh của công dân liên quan đến các hoạt động của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân.

Ngày 11-9-2024, đơn vị mời ông Trương Văn Thiên Tư đến làm việc để làm rõ 4 nội dung liên quan đến việc trung tâm có tổ chức dạy học tại cơ sở số 565 Nguyễn Tất Thành khi chưa được cấp phép; việc sử dụng giáo trình Prinberk Academy; tổ chức dạy học cho học sinh THCS, THPT và tổ chức bán trú. Tại buổi làm việc, sở yêu cầu trung tâm khẩn trương khắc phục những hạn chế, tổ chức hoạt động đúng chương trình đã báo cáo và nghiêm cấm việc tổ chức bán trú cho học sinh.

Tiếp đó, vào tháng 10 và 11-2024, sở thành lập các đoàn kiểm tra hoạt động của trung tâm tại hai cơ sở trên đường Hải Phòng và Nguyễn Tất Thành.

Qua kiểm tra, sở yêu cầu trung tâm chấm dứt việc phân công giảng dạy đối với giáo viên không bảo đảm tiêu chuẩn; xây dựng trang thông tin điện tử để công khai thông tin; bảo đảm quyền lợi của người lao động, người học; thực hiện đúng quy định về hoạt động của trung tâm ngoại ngữ và không tổ chức bán trú.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã xử lý vi phạm hành chính đối với trung tâm. Đơn vị này sau đó tiếp thu, khắc phục các nội dung theo yêu cầu và hoàn thành việc xử phạt.

Trung tâm Thiên Lập Nhân ở đường Hải Phòng hiện đã giải thể - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 29-11-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng phối hợp Công an thành phố làm việc với ông Trương Văn Thiên Tư.

Cơ quan chức năng yêu cầu ông Tư trao đổi với phụ huynh, làm rõ hoạt động của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và Prinberk Academy không liên quan đến nhau. Đồng thời rà soát các cam kết bằng văn bản với phụ huynh, tránh gây nhầm lẫn về chương trình, nội dung dạy học.

Đến ngày 9-1-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng tiếp tục có văn bản trả lời đơn kiến nghị, phản ánh của công dân, yêu cầu trung tâm xem xét lại các bảng cam kết với cha mẹ học viên, công khai thông tin theo quy định, tránh tư vấn gây hiểu nhầm giữa Trường Prinberk Academy và Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân...

Phụ huynh từng phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân năm 2024 - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Hỗ trợ học sinh Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân thế nào?

Liên quan đến việc bảo đảm quyền học tập của học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết năm 2024 đơn vị cũng đã ban hành văn bản liên quan đến việc này.

Theo đó sở chỉ đạo UBND các xã, phường rà soát, có biện pháp hỗ trợ.

Trong đó, đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học và THCS, địa phương phải rà soát chặt chẽ trẻ em cư trú trên địa bàn, tư vấn và thực hiện các biện pháp bảo đảm học sinh hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc. Thực hiện công tác phổ cập giáo dục bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 353/2026/NĐ-CP ngày 11-9-2026.

Sở cũng hướng dẫn cha mẹ học sinh liên hệ với trường tiểu học, THCS gần nhất nơi cư trú để được hỗ trợ làm thủ tục nhập học.

Việc tiếp nhận học sinh tiểu học và THCS về các cơ sở còn lại thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn tại công văn ngày 7-7-2026 của sở về hướng dẫn thực hiện việc chuyển trường, xin học lại, tiếp nhận học sinh Việt Nam từ nước ngoài về nước và tiếp nhận học sinh người nước ngoài... theo quy định rõ thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục, thẩm quyền giải quyết và các hướng dẫn bổ sung của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với từng cấp học cụ thể.