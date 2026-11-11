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Hà Nội lần đầu tổ chức thi khảo sát lớp 4 và lớp 7

tác giả
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Việc tổ chức khảo sát học sinh lớp 4 và lớp 7 nhằm rà soát, đánh giá thực chất chất lượng học sinh theo yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hà Nội lần đầu tổ chức thi khảo sát lớp 4 và lớp 7 - Ảnh 2.

Phát đề khảo sát cho học sinh khối 4 Trường tiểu học và THCS Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) - Ảnh: TTXVN

Sáng 11-11, hơn 152.000 học sinh lớp 4 và gần 160.000 học sinh lớp 7 của Hà Nội bắt đầu làm bài khảo sát.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, điểm khảo sát không sử dụng để xếp loại hay đánh giá kết quả rèn luyện, học tập định kỳ của học sinh trong học bạ.

Kết quả khảo sát cung cấp dữ liệu chính xác, kịp thời, giúp cơ quan quản lý giáo dục và các nhà trường có giải pháp điều chỉnh phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.

Hoạt động khảo sát cũng giúp học sinh làm quen với định dạng, cấu trúc bài đánh giá năng lực để tự điều chỉnh kế hoạch rèn luyện, học tập, tạo nền tảng cho những năm học tiếp theo.

Đối với bài khảo sát, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chịu trách nhiệm ra đề, xây dựng ma trận đặc tả và cung cấp đề khảo sát dùng chung thống nhất trên toàn thành phố.

Kế hoạch đặt mục tiêu khảo sát được tổ chức gọn nhẹ, nghiêm túc, khách quan, công bằng, an toàn, tuyệt đối không gây áp lực tâm lý cho học sinh, cha mẹ học sinh và không làm xáo trộn các hoạt động giáo dục bình thường của nhà trường.

Theo kế hoạch, đợt khảo sát diễn ra trong ngày 11-11, học sinh lớp 4 thực hiện bài khảo sát môn tiếng Việt và toán, học sinh lớp 7 làm bài khảo sát môn ngữ văn và toán. Các bài khảo sát được thực hiện trên giấy.

Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phân công cán bộ, giáo viên coi khảo sát, bảo đảm không có giáo viên coi khảo sát học sinh do mình trực tiếp giảng dạy môn khảo sát hoặc đang làm công tác chủ nhiệm.

Sau mỗi buổi khảo sát, bài làm được kiểm đếm, niêm phong, bảo quản và làm phách tập trung theo phương án đã được UBND xã, phường phê duyệt, bảo đảm tách thông tin học sinh khỏi bài chấm và giữ bí mật thông tin.

Các địa phương tổ chức chấm chéo giữa các trường trên cùng địa bàn hoặc chấm chéo nội bộ trường do giáo viên khối, lớp khác thực hiện. Giáo viên không chấm bài của lớp mình trực tiếp giảng dạy môn khảo sát hoặc lớp mình chủ nhiệm.

Hà Nội lần đầu tổ chức thi khảo sát lớp 4 và lớp 7 - Ảnh 2.Hà Nội: Gần 150.000 bài thi khảo sát có điểm dưới trung bình

Ngày 8-4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố kết quả bài thi khảo sát chất lượng với học sinh lớp 12, trong đó có gần 150.000 bài có điểm dưới trung bình.

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NGUYÊN BẢO
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    Chủ đề: thi khảo sát lớp 4 Hà Nội học sinh Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

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