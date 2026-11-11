Đến hạn bàn giao lần hai, trường trăm tỉ giữa trung tâm Đà Nẵng vẫn ngổn ngang

Cổng vào công trình Trường tiểu học Phù Đổng (cơ sở 1) ngày 11-11 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Ngày 11-11, ghi nhận tại công trình Trường tiểu học Phù Đổng (cơ sở 1, phường Hải Châu, Đà Nẵng) cho thấy việc hoàn thành vào đúng hạn như chủ đầu tư đã đưa ra là bất khả thi.

Tại khu vực khuôn viên và các hạng mục công trình khác hiện vẫn đang thi công.

Một số công nhân đang làm việc tại công trường.

Hiện trạng công trình - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Trước đó, Tuổi Trẻ đã phản ánh công trình này lẽ ra hoàn thành ngày 11-8. Tuy nhiên, đến ngày khai giảng, trường vẫn còn đang thi công.

Để kịp năm học mới, địa phương và nhà trường đã đi mượn 18 phòng học ở Cung Văn hóa thiếu nhi cho các khối lớp 4, 5 để tổ chức khai giảng, học tập.

Đến hẹn bàn giao nhưng công trình vẫn chưa thể về đích - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Sau phản ánh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng (chủ đầu tư) cho biết nhà thầu thi công là Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư phát triển Bạch Đằng Đà Nẵng, nhà thầu phụ là Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo Nam.

Công trình được khởi công ngày 15-1-2026, thời gian hoàn thành theo hợp đồng là ngày 11-8-2026.

Ban quản lý đã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổ chức họp chuyên đề xử lý tiến độ, giao ban định kỳ hằng tuần, ban hành nhiều văn bản đôn đốc, nhắc nhở, phê bình.

Đồng thời yêu cầu nhà thầu xây dựng kế hoạch bù tiến độ, huy động bổ sung nhân lực, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công để đảm bảo tiến độ và nghiêm túc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND TP.

Nhưng đến thời điểm ngày 11-8-2026 công trình vẫn chưa thể hoàn thành.

Công nhân làm việc tại công trình ngày 11-11 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Chủ đầu tư xác định nguyên nhân chủ yếu do công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thi công, huy động nhân lực, vật tư của nhà thầu còn hạn chế; công tác dự báo và xây dựng phương án dự phòng chưa kịp thời.

Nhà thầu gặp nhiều khó khăn về biến động, thiếu hụt lao động xây dựng và điều kiện vận chuyển, tổ chức thi công…

Ngày 1-8-2026, chủ đầu tư đã ra quyết định xử phạt vi phạm hợp đồng đối với nhà thầu do vi phạm tiến độ thực hiện công trình.

Đồng thời yêu cầu nhà thầu xây dựng tiến độ chi tiết, tăng cường nhân lực, thiết bị để hoàn thành công trình, nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng trước ngày 11-11-2026.

Được gia hạn nhưng hiện công trình vẫn ngổn ngang - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Liên quan đến dự án, Sở Tài chính Đà Nẵng cho biết tại công văn ngày 18-8-2026, Chủ tịch UBND TP đã yêu cầu chủ đầu tư rà soát, xử lý, xử phạt các đơn vị, cá nhân có liên quan dẫn đến việc chậm trễ tiến độ theo đúng quy định và thẩm quyền.

Chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc gia hạn tiến độ công trình và kéo dài thời gian đưa công trình vào sử dụng; đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý, không để xảy ra lãng phí.

Dự án đầu tư xây dựng Trường tiểu học Phù Đổng (cơ sở 1) có tổng mức đầu tư xây dựng là hơn 108 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.