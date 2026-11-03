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Đà Nẵng giải thể 122 trung tâm ngoại ngữ không bảo đảm

tác giả
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

Liên quan đến vụ việc khởi tố giám đốc trung tâm Anh ngữ tổ chức dạy chương trình phổ thông trái phép ở Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết đã kiểm tra, giải thể nhiều trung tâm ngoại ngữ - tin học.

Đà Nẵng giải thể 122 trung tâm ngoại ngữ không bảo đảm - Ảnh 3.

Sau sự việc xảy ra tại Trung tâm Thiên Lập Nhân, Sở Giáo dục và Đào tạo có chỉ đạo liên quan đến việc đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh - Ảnh minh họa

Chiều 3-11, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã có thông cáo báo chí liên quan đến vụ việc xảy ra tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân, sau khi giám đốc trung tâm là ông Trương Văn Thiên Tư bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến chương trình Prinberk Academy.

Theo thông cáo này, ngoài việc kiểm tra, xử lý Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân, sở chỉ đạo UBND xã, phường phối hợp rà soát các trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trên địa bàn, kịp thời phát hiện, báo cáo để phối hợp xử lý vi phạm. 

Đồng thời, sở phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội, cơ quan thuế rà soát, nắm tình trạng hoạt động của các đơn vị, giải thể các đơn vị không còn đăng ký hoạt động.

"Qua đó, yêu cầu các đơn vị thực hiện báo cáo 6 tháng một lần, cập nhật thông tin kết quả tuyển sinh, đào tạo, đội ngũ giáo viên, nhân viên và chương trình giảng dạy, học phí" - đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết.

Cụ thể, trong năm 2024, sở đã kiểm tra 16 trung tâm ngoại ngữ; xử lý đơn phản ánh đối với 4 trung tâm ngoại ngữ và 1 trung tâm kỹ năng sống; đình chỉ hoạt động có thời hạn 2 trung tâm ngoại ngữ và giải thể 10 trung tâm ngoại ngữ không bảo đảm các điều kiện để tiếp tục tổ chức hoạt động.

Trong năm 2025, sở đã kiểm tra 18 trung tâm ngoại ngữ, giải thể 19 trung tâm ngoại ngữ không bảo đảm các điều kiện để tiếp tục tổ chức hoạt động.

Từ đầu năm đến ngày 30-10, sở đã kiểm tra 10 trung tâm ngoại ngữ, giải thể 122 trung tâm ngoại ngữ không bảo đảm các điều kiện để tiếp tục tổ chức hoạt động.

Trước đó, như Tuổi Trẻ thông tin, Công an Đà Nẵng cho biết Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân chỉ được cấp phép đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ với các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi; không được cấp phép giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông hay liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài.

Tuy nhiên, từ năm 2019, ông Trương Văn Thiên Tư tự xưng là hiệu trưởng Trường Prinberk Academy (địa chỉ Hoa Kỳ) để tổ chức tuyển sinh và dạy học toàn thời gian chương trình phổ thông theo mô hình "Homeschooling".

Vụ Trung tâm Anh ngữ dạy chương trình phổ thông: Đà Nẵng giải thể 122 trung tâm ngoại ngữ không bảo đảm - Ảnh 2.Đà Nẵng tính phương án học tập thế nào cho học sinh của Trung tâm Thiên Lập Nhân?

Sau khi Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân bị giải thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo các địa phương rà soát, hỗ trợ học sinh từng học tại cơ sở này.


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    Chủ đề: Trương Văn Thiên Tư Trường Prinberk Academy Trung tâm Thiên Lập Nhân ? Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng

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