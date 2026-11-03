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Đà Nẵng: Nhà ở riêng lẻ không được xây bằng tranh, tre, nứa, lá, trừ trường hợp đặc biệt

tác giả
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

Theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị Đà Nẵng vừa ban hành, công trình nhà ở riêng lẻ không được xây dựng bằng các vật liệu tạm như tranh, tre, nứa, lá; trừ trường hợp có yêu cầu đặc biệt về kiến trúc và được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Đà Nẵng: Nhà ở riêng lẻ không được xây bằng tranh, tre, nứa, lá, trừ trường hợp đặc biệt - Ảnh 1.

Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Đà Nẵng và khu vực lân cận có hiệu lực từ ngày 30-10-2026 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị Đà Nẵng và khu vực lân cận (có hiệu lực từ 30-10-2026), trong đó quy định cụ thể số tầng tối đa đối với nhà ở riêng lẻ tùy theo bề rộng đường, kiệt, hẻm.

Theo điều 13 của quy chế, đối với công trình nhà ở riêng lẻ yêu cầu chung: 

Phải đảm bảo các yêu cầu đối với kiến trúc công trình; tuân thủ QCVN 01:2021/BXD và các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

Nhà ở cần có giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, bền vững, đảm bảo chất lượng môi trường không khí, chiếu sáng tự nhiên.

Đồng thời, chú trọng các vấn đề phòng, chống thiên tai, bão lụt, phù hợp với khí hậu vùng ven biển miền Trung.

Quy chế cũng quy định không được xây các kiến trúc bằng vật liệu tạm (tranh, tre, nứa, lá), trừ trường hợp có yêu cầu đặc biệt về kiến trúc và được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị, việc xây dựng phải tuân thủ quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị riêng đã được phê duyệt.

Trường hợp khu vực chưa có các quy hoạch, thiết kế đô thị riêng hoặc không thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết, việc xây dựng được xác định theo quy hoạch phân khu đã được phê duyệt và các chỉ tiêu kiến trúc cụ thể, như mật độ xây dựng, khoảng lùi.

Đáng chú ý, quy chế cũng quy định cụ thể số tầng, chiều cao xây dựng tối đa đối với nhà ở riêng lẻ.

Đối với đường đô thị có vỉa hè, có bề rộng lòng đường hiện trạng dưới 5,5m: tối đa 6 tầng.

Đối với đường đô thị có vỉa hè, có bề rộng lòng đường hiện trạng nhỏ hơn 7,5m: tối đa 7 tầng.

Đối với đường đô thị có vỉa hè, có bề rộng lòng đường hiện trạng từ 7,5m đến dưới 10,5m: tối đa 9 tầng.

Đối với đường đô thị có vỉa hè, có bề rộng lòng đường hiện trạng trên 10,5m: quản lý theo hệ số sử dụng đất của nhà ở riêng lẻ tại điểm d, khoản 2.3 của điều này.

Hệ số sử dụng đất của nhà ở riêng lẻ trong mọi trường hợp: ≤ 7 lần.

Cũng theo quy định, với những kiệt, hẻm có lộ giới hiện trạng dưới 2,5m, công trình được phép xây dựng tối đa 3 tầng, với tổng chiều cao không quá 13m.

Đối với đường không có vỉa hè, kiệt, hẻm có lộ giới hiện trạng ≥ 2,5m đến dưới 7m, công trình được phép xây dựng tối đa 4 tầng, tổng chiều cao không quá 16,5m.

Đối với đường không có vỉa hè, kiệt, hẻm có lộ giới hiện trạng ≥ 7m, công trình được phép xây dựng tối đa 5 tầng, tổng chiều cao không quá 20m.

Còn điều 14 của quy chế là quy định đối với nhà ở khu vực nông thôn, trong đó khuyến khích làm nhà mái dốc, sử dụng các vật liệu truyền thống…

Đà Nẵng: Nhà ở riêng lẻ không được xây bằng tranh, tre, nứa, lá, trừ trường hợp đặc biệt - Ảnh 3.Chính phủ quy định mới về quản lý xây dựng, thiết kế nhà ở riêng lẻ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 207 ngày 15-6 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất Iượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

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    Chủ đề: đô thị kiến trúc thiết kế Đà Nẵng nhà ở

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