Đà Nẵng dành hơn 6.200m² đất vàng Bạch Đằng - Trần Phú làm công viên, bãi đỗ xe

Khu vực nút giao phía Tây cầu Rồng (Đà Nẵng) - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Ngày 16-11, theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, xử lý và khai thác hiệu quả các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, UBND TP đã có chủ trương triển khai các phương án bố trí, sử dụng một số khu đất tại khu vực trung tâm thành phố ở phường Hải Châu phù hợp với định hướng phát triển đô thị, bảo đảm tiết kiệm nguồn lực tài sản công và phát huy hiệu quả sử dụng đất.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng thống nhất bố trí lại khu đất tại số 250, 252, 254 đường Bạch Đằng (trụ sở cũ của Cục Hải quan Đà Nẵng) và khoảng 1.100m² tại trụ sở cũ số 258 Bạch Đằng (của VTV8) để thực hiện đầu tư xây dựng mới trụ sở VTV8.

Khu đất trụ sở cũ của Cục Hải quan Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đối với phần diện tích còn lại khoảng 6.284,6m² tại khu đất số 258 Bạch Đằng và khu đất số 270 Trần Phú (trụ sở UBND quận Hải Châu cũ), thành phố định hướng sử dụng vào mục đích phục vụ công cộng như giao thông ngầm, bãi đỗ xe ngầm, công viên cây xanh trên mặt đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

Định hướng này nhằm hình thành không gian đô thị hài hòa với công viên hai đầu cầu Rồng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, đồng thời tăng cường kết nối cảnh quan với sông Hàn.

Qua đó, các cơ sở nhà, đất được rà soát, sắp xếp không chỉ được xử lý về mặt quản lý tài sản công mà còn được nghiên cứu chuyển đổi công năng phù hợp, góp phần bổ sung các không gian và tiện ích phục vụ cộng đồng.

Trụ sở UBND quận Hải Châu cũ - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

UBND TP đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, UBND phường Hải Châu và các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất tại cơ sở số 258 Bạch Đằng theo quy định.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã tổ chức dọn vệ sinh khu đất, góp phần bảo đảm cảnh quan, vệ sinh môi trường và từng bước chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc sử dụng quỹ đất theo định hướng được phê duyệt.

Trước đó, như Tuổi Trẻ đã thông tin, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có ý kiến liên quan việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Theo đó, thống nhất theo đề xuất của Sở Xây dựng về việc báo cáo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy.

Trong nhiều nội dung, đáng chú ý, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng giao các sở, ban, ngành tập trung tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, dự án trọng điểm trên địa bàn trong thời gian tới, cụ thể:

Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên: Khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án nút giao thông phía Tây cầu Rồng (bao gồm trụ sở làm việc của VTV8, UBND quận Hải Châu cũ). Lưu ý tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc đảm bảo thiết kế hiện đại, mỹ quan không gian kiến trúc tại khu vực.

Cập nhật quy hoạch và ưu tiên nghiên cứu đầu tư cầu mới qua sông Hàn.

Rà soát, triển khai đầu tư các nút giao tại khu vực trung tâm thành phố để giải quyết ùn tắc, như nút giao Hoàng Diệu - Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Hữu Thọ - Duy Tân…

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