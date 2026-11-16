Vì sao Đà Nẵng hủy 23 cuộc thanh tra trong kế hoạch năm 2026?

Thanh tra Đà Nẵng đã có quyết định hủy bỏ, không tiến hành 23 cuộc thanh tra - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo Thanh tra Đà Nẵng, việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở rà soát tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ và sự thay đổi trong tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, đơn vị xem xét các nội dung có sự trùng lặp về đối tượng, phạm vi với hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng. Một số đối tượng thanh tra không còn phù hợp do sắp xếp, sáp nhập hoặc giải thể đơn vị...

Việc điều chỉnh nhằm hạn chế chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; đồng thời tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và triển khai các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Theo danh sách được điều chỉnh, trong 23 cuộc thanh tra bị hủy có cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Một số cuộc thanh tra khác liên quan đến trách nhiệm của chủ tịch UBND các phường, xã trong việc bàn giao, tiếp nhận về tài chính, ngân sách và quản lý, sử dụng các tài sản công sau khi sáp nhập thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngoài ra, danh sách còn có cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn Ngũ Hành Sơn.

Đáng chú ý, nhiều ban quản lý dự án cũng nằm trong danh sách không tiến hành thanh tra.

Trong đó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ngũ Hành Sơn và Ban Quản lý dự án khu vực Thanh Khê.

Nội dung dự kiến thanh tra là việc chấp hành chính sách, pháp luật công tác quản lý đầu tư xây dựng tại một số dự án đã quyết toán vốn đầu tư trong giai đoạn 2023-2025.

Các đơn vị khác còn có Ban quản lý dự án khu vực Núi Thành, Đông Giang, Điện Bàn, Tây Giang; Ban quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn và Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng.

Danh sách còn có 5 doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn, gồm: Công ty TNHH Khu du lịch Vinacapital Hội An, Công ty TNHH Phát triển Newtown, Công ty cổ phần Thể thao và Du lịch biển Đà Nẵng, Chi nhánh Quảng Nam - Công ty cổ phần Vinpearl, Công ty TNHH phát triển Nam Hội An.

Thanh tra Đà Nẵng kết luận gì về 2 thửa đất được ‘xẻ’ thành 97 lô? Thanh tra Đà Nẵng vừa kết luận thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa sau khi chuyển mục đích tại thửa đất số 234, thửa đất số 107, tờ bản đồ số 57 (thôn 5 xã Hòa Tiến, Đà Nẵng).



