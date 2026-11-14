Hai năm sau kết luận của Thanh tra Chính phủ, Quảng Ngãi còn hàng tỉ đồng chưa thu hồi

Ông Trần Phước Hiền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - là người ký kế hoạch triển khai thực hiện những nội dung còn tồn đọng tại kết luận thanh tra 369 của Tổng Thanh tra Chính phủ - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 14-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch 431 nhằm tiếp tục thực hiện các kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 369 ngày 1-10-2024 của Thanh tra Chính phủ. Kế hoạch tập trung xử lý những tồn tại, hạn chế và các khoản tiền phải thu hồi nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Còn nhiều khoản tiền chưa thu hồi theo kết luận thanh tra

Đáng chú ý, trong lĩnh vực nghĩa vụ tài chính về đất đai, số tiền còn phải thu hồi là 9,35 tỉ đồng, trong tổng số 58,98 tỉ đồng được nêu tại các phụ lục của kết luận thanh tra.

Ở lĩnh vực khoáng sản, số tiền còn phải thu hồi là 5,84 tỉ đồng, trong tổng số 9,61 tỉ đồng liên quan đến việc cấp phép không đúng tên, mã nhóm, loại khoáng sản so với khoáng sản thực tế khai thác.

Đối với tiền thuê đất công ích chậm nộp tại sáu xã, phường, số tiền còn phải thu hồi là 280 triệu đồng, trong tổng số 4,63 tỉ đồng.

Trong đó, xã Vạn Tường còn 133,15 triệu đồng; phường Đức Phổ gần 59,6 triệu đồng; xã Đông Sơn 53,6 triệu đồng; xã Bình Minh 18,77 triệu đồng; phường Trương Quang Trọng 9,53 triệu đồng và xã Bình Chương 5,29 triệu đồng.

Ngoài các khoản trên, kế hoạch đề cập 212 triệu đồng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường tại 2 trong số 57 doanh nghiệp cần khắc phục.

Gần 298 triệu đồng tại hai dự án liên quan đến việc thanh toán vượt giá trị quyết toán cũng được giao tiếp tục thu hồi.

Nhiều tồn tại chưa được xử lý dứt điểm

Không chỉ các khoản tiền chưa thu hồi, Kế hoạch 431 còn chỉ ra nhiều nội dung cần tiếp tục khắc phục theo kết luận thanh tra.

Trong đó có việc xử lý đối với 5 dự án từng được UBND cấp huyện trước đây cho thuê đất nhưng chưa thực hiện thủ tục ký quỹ, các dự án chậm tiến độ trên 24 tháng so với tiến độ ghi trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Một số nội dung khác liên quan đến các khoản nợ xây dựng cơ bản tính đến ngày 30-9-2021; việc dành quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội tại Khu đô thị Nam Lê Lợi; các mỏ khoáng sản đã hết thời hạn giấy phép nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng cửa mỏ.

Kế hoạch cũng yêu cầu tiếp tục xử lý các khoản tạm ứng quá hạn trong đầu tư xây dựng, những khoản thanh toán vượt giá trị quyết toán và các khoản phải khấu trừ theo hợp đồng.

Riêng dự án Khu nghỉ dưỡng Bãi Dừa, tỉnh yêu cầu rà soát lại nghĩa vụ tiền thuê đất hằng năm. Nguyên nhân là bảng giá đất của tỉnh chưa phản ánh giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường, có nguy cơ gây thất thu ngân sách nhà nước.

Những nội dung này cho thấy việc thực hiện kết luận thanh tra không chỉ dừng ở thu hồi các khoản tiền, mà còn phải xử lý những sai sót trong quản lý đất đai, khoáng sản, đầu tư xây dựng và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ thời hạn Để khắc phục các tồn tại, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Trong đó phải xác định rõ từng nhiệm vụ, giải pháp, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời hạn hoàn thành. Các cơ quan, địa phương phải gửi kế hoạch thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 17-11-2026. Việc thu hồi các khoản tiền phải nộp ngân sách nhà nước cần có chứng từ, trong đó thể hiện rõ nội dung vi phạm và số tiền đã thu hồi. Sở Tài chính được giao rà soát, tham mưu phân công trách nhiệm thực hiện; cơ quan thuế có trách nhiệm triển khai thu các khoản liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai, khoáng sản và tiền thuê đất công ích. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xử lý các nội dung về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và các khoản thanh toán vượt giá trị quyết toán thuộc phạm vi phụ trách. Đối với trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chậm thực hiện kết luận thanh tra, Sở Nội vụ được giao tham mưu xem xét, xử lý theo quy định tại Điều 55 Luật Thanh tra năm 2025. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh; đồng thời tham mưu báo cáo Thanh tra Chính phủ vào ngày 15 hằng tháng.

Thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ về sử dụng nhà, đất dôi dư ở Cần Thơ TP Cần Thơ xác định rõ tính chất, mức độ, hậu quả để xử lý tập thể, cá nhân theo kết luận của Thanh tra Chính phủ về sắp xếp, sử dụng nhà, đất dôi dư.



