Thanh tra Chính phủ chuyển 7 vụ xăng dầu sang Bộ Công an, lộ vụ bán 93 triệu lít chưa giao đủ

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ký ban hành kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng về hoạt động kinh doanh xăng dầu - Ảnh: TTCP

Ngày 10-11, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng về hoạt động kinh doanh xăng dầu, do Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ký ban hành.

Đáng chú ý, cơ quan thanh tra đã phát hiện 7 nhóm vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, liên quan đến mua bán xăng dầu không rõ nguồn gốc, sử dụng hóa đơn không hợp pháp, kê khai giao dịch không có thật, vi phạm quy định về kế toán và trốn thuế.

Thu tiền bán 93 triệu lít xăng dầu, còn 57,6 triệu lít chưa giao

Theo kết luận thanh tra, Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P đã xuất hóa đơn, thu tiền bán xăng dầu nhưng chưa giao đủ hàng cho khách, đồng thời để phát sinh những khoản tạm ứng hơn 1.100 tỉ đồng chưa được hoàn ứng.

Theo kết quả xác minh, từ tháng 1-2025 đến ngày 30-6-2026, doanh nghiệp này đã xuất hóa đơn thể hiện bán khoảng 93 triệu lít xăng dầu, tổng giá trị 1.650 tỉ đồng và đã thu tiền của khách hàng.

Thế nhưng, đến ngày 30-6-2026, Công ty Tây Nam vẫn chưa giao 57,6 triệu lít trong tổng số 93 triệu lít xăng dầu đã xuất hóa đơn, kết luận nêu.

Khi kiểm tra thực tế lượng hàng tồn kho tại hai kho thuê của doanh nghiệp, đoàn thanh tra ghi nhận chỉ còn khoảng 15.670 lít dầu.

Từ sự chênh lệch lớn giữa lượng xăng dầu đã xuất hóa đơn, số hàng chưa giao và lượng tồn kho thực tế, Thanh tra Chính phủ xác định doanh nghiệp có dấu hiệu xuất hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai hóa đơn đầy đủ thông tin nhưng "việc mua bán xăng dầu thực tế không có thật một phần hoặc toàn bộ".

Trưởng đoàn thanh tra, Cục trưởng Cục XI Nguyễn Mạnh Cường công bố quyết định thanh tra chuyên đề diện rộng về hoạt động kinh doanh xăng dầu hồi tháng 7 - Ảnh: TTCP

Kết quả thanh tra còn phát hiện những khoản tiền tạm ứng lớn tại doanh nghiệp này.

Theo kết luận, từ năm 2022 đến thời điểm thanh tra, trong khi đang bị cưỡng chế nợ thuế, Công ty Xăng dầu Tây Nam S.W.P đã tạm ứng khoảng 553 tỉ đồng cho ông Lương Đình Tiến, giám đốc công ty.

Cùng thời gian, doanh nghiệp còn tạm ứng khoảng 584 tỉ đồng cho ông Trần Minh Xuân, thành viên góp vốn.

Như vậy, tổng số tiền công ty tạm ứng cho hai người là 1.137 tỉ đồng. Đến thời điểm thanh tra, các khoản tiền này vẫn chưa được hoàn ứng.

Thanh tra Chính phủ xác định vụ việc tại Công ty Tây Nam có dấu hiệu sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp và dấu hiệu của tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Một vụ việc khác cũng liên quan đến sự chênh lệch giữa sổ sách và lượng xăng dầu thực tế được phát hiện tại Công ty CP Nhiên liệu Phúc Lâm.

Theo kết luận, trong thời gian từ năm 2022 đến ngày 30-6-2026, lượng xăng dầu tồn kho ghi trên sổ kế toán, báo cáo tài chính của công ty chênh lệch với kết quả kiểm kê thực tế tại các kho xăng dầu, với tổng giá trị khoảng 675 tỉ đồng.

Đáng chú ý, ngày 22-6-2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương đã có văn bản chỉ ra sự không thống nhất giữa số liệu tồn kho cuối ngày trên sổ sách do Công ty Phúc Lâm cung cấp và lượng xăng dầu tại Tổng kho Nhà Bè, nơi doanh nghiệp thuê kho.

Thanh tra Chính phủ xác định vụ việc có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai báo cáo tài chính khác nhau, dấu hiệu bán dầu ngoài sổ sách

Tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại PLI, cơ quan thanh tra phát hiện một số dấu hiệu vi phạm không chỉ ở hóa đơn mua xăng dầu mà còn trong việc lập báo cáo tài chính.

Cụ thể, năm 2024, Công ty PLI kê khai mua khoảng 6,1 triệu lít xăng dầu, trị giá 97,5 tỉ đồng, từ Công ty TNHH Đầu tư P.A.S và ba chi nhánh, thể hiện trên 196 hóa đơn giá trị gia tăng.

Tuy nhiên, khi kiểm tra một số chứng từ mua bán như biên bản giao nhận, phiếu xuất kho, đoàn thanh tra phát hiện không ghi đầy đủ thông tin, chưa có đủ cơ sở xác định thực tế hoạt động mua bán, giao nhận và vận chuyển xăng dầu.

Thanh tra Chính phủ phát hiện 253 doanh nghiệp mua bán xăng dầu qua lại với nhau làm tăng chi phí chiết khấu ở khâu trung gian gần 46.800 tỉ đồng - Ảnh minh họa: T.TR.

Kết quả thanh tra còn cho thấy Công ty PLI lập hai báo cáo tài chính năm 2025 với số liệu khác nhau.

Theo kết luận, số liệu tiền và tương đương tiền giữa hai báo cáo chênh lệch hơn 641 tỉ đồng. Một báo cáo ghi khoảng 960 tỉ đồng, trong khi báo cáo còn lại ghi khoảng 319 tỉ đồng.

Ngoài ra, chi phí lãi vay và nguyên giá, hao mòn tài sản cố định cũng có những số liệu không thống nhất.

Thanh tra Chính phủ xác định việc cung cấp các báo cáo tài chính có số liệu không đồng nhất trong cùng kỳ kế toán là hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Kế toán.

Vụ việc có dấu hiệu sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, xác nhận thông tin kế toán sai sự thật và dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, kết luận nêu.

Cũng liên quan đến việc ghi chép sổ sách, tại Công ty cổ phần Vận tải và Sản xuất Long Phú, đoàn thanh tra phát hiện lượng dầu xuất kho và số liệu hạch toán có sự chênh lệch.

Từ ngày 3-1-2025 đến ngày 1-6-2026, sổ chi tiết vật tư hàng hóa tại kho thể hiện doanh nghiệp xuất hơn 1,2 triệu lít dầu DO, nhưng đồng hồ lượng kế tại kho chỉ thể hiện xuất hơn 508 ngàn lít. Mức chênh lệch khoảng 731.000 lít dầu, tương đương giá trị 11,3 tỉ đồng.

Theo Thanh tra Chính phủ, vụ việc có dấu hiệu bán xăng dầu không xuất hóa đơn, để ngoài sổ sách kế toán, đồng thời có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Một trường hợp khác được thanh tra xác định có dấu hiệu trốn thuế tại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ.

Từ năm 2023 đến tháng 5-2026, doanh nghiệp này xuất hóa đơn sai thời điểm cho khách hàng đối với khoảng 929.000 lít xăng dầu, trị giá 20 tỉ đồng.

Công ty còn xuất hóa đơn thấp hơn giá công bố đối với khoảng 1,2 triệu lít xăng dầu, làm giảm doanh thu khoảng 5,3 tỉ đồng.

Thanh tra Chính phủ xác định vụ việc có dấu hiệu của tội trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Gần 46.000 tỉ đồng xăng dầu qua hóa đơn của các công ty "ma"

Hai nhóm vụ việc có quy mô giao dịch lớn nhất trong số các trường hợp được kiến nghị chuyển cơ quan điều tra liên quan đến Công ty TNHH Kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình và Công ty TNHH Đầu tư P.A.S cùng bốn đơn vị trực thuộc.

Tại Công ty Thanh Bình, Thanh tra Chính phủ phát hiện doanh nghiệp sử dụng gần 4.700 hóa đơn đầu vào của 12 công ty "ma", thể hiện việc mua khoảng 2,6 tỉ lít xăng dầu, trị giá 42.600 tỉ đồng.

Để thanh toán các hóa đơn này, Công ty Thanh Bình đã chuyển khoảng 48.100 tỉ đồng tới tài khoản của 12 công ty "ma". Tiền sau đó được luân chuyển qua các công ty trung gian rồi về 26 tài khoản cá nhân của ông Nguyễn Ngọc Sơn, giám đốc Công ty Thanh Bình.

Từ các tài khoản này, ông Sơn tiếp tục chuyển tiền cho nhiều tổ chức, cá nhân, trong đó có khoảng 11.203 tỉ đồng được chuyển trở lại chính Công ty Thanh Bình, kết luận nêu.

Còn tại Công ty P.A.S và bốn đơn vị trực thuộc, đoàn thanh tra phát hiện việc sử dụng 4.187 hóa đơn đầu vào của 8 công ty "ma", thể hiện mua khoảng 150 triệu lít xăng dầu, trị giá 3.300 tỉ đồng.

Qua xác minh dòng tiền, Thanh tra Chính phủ phát hiện khoảng 2.200 tỉ đồng được chuyển tiếp cho các cá nhân hoặc rút tiền mặt. Trong đó, một tài khoản của bà Phùng Thị Mỹ Duyên, kế toán Công ty P.A.S chi nhánh TP.HCM, nhận 356 tỉ đồng.

Hai nhóm vụ việc này đều được Thanh tra Chính phủ xác định có dấu hiệu mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và vi phạm quy định về kế toán.

Từ các phát hiện trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu, xem xét, giải quyết kiến nghị khởi tố đối với các hành vi có dấu hiệu tội phạm.

Đồng thời, Bộ Công an được kiến nghị thông báo kết quả giải quyết bằng văn bản để Thanh tra Chính phủ theo dõi, tổng hợp.