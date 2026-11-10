Chuyển Bộ Công an vụ Tập đoàn Dương Đông tồn kho âm 123 triệu lít xăng dầu, chênh 2.000 tỉ

Một cây xăng trong hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Dương Đông - Ảnh: Website của Tập đoàn Dương Đông

Ngày 10-11, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Dương Đông (Tập đoàn Dương Đông).

Đáng chú ý, từ việc kiểm tra hoạt động kinh doanh và số liệu tồn kho xăng dầu, cơ quan thanh tra phát hiện một số dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, kế toán và kê khai thuế bảo vệ môi trường.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin, hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Tồn kho âm 123 triệu lít xăng dầu, chênh lệch hơn 2.000 tỉ đồng

Theo kết luận thanh tra, qua kiểm tra thực tế tại 16 kho và đối chiếu dữ liệu tồn kho trên phần mềm do Tập đoàn Dương Đông cung cấp, đoàn thanh tra phát hiện những bất thường lớn trong việc hạch toán nhập, xuất xăng dầu.

Cụ thể, số tồn kho lũy kế cuối kỳ ngày 31-3-2026 trên phần mềm kế toán của doanh nghiệp thể hiện kho hàng âm khoảng 123 triệu lít xăng dầu.

Không chỉ vậy, số liệu nhập, xuất xăng dầu trên báo cáo tài chính cũng chênh lệch lớn so với bảng kê hóa đơn, tờ khai hải quan và tờ khai thuế.

Trong đó, lượng nhập lớn hơn khoảng 21 triệu lít, lượng xuất lớn hơn khoảng 102 triệu lít. Tổng giá trị chênh lệch tương đương khoảng 2.078 tỉ đồng (tính theo giá vốn ước tính 16.900 đồng/lít) kết luận nêu.

Thanh tra Chính phủ xác định các bất thường này có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán về xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.

Đáng chú ý, không chỉ số liệu tồn kho có dấu hiệu bất thường, hoạt động mua bán xăng dầu giữa Tập đoàn Dương Đông với một số doanh nghiệp còn bộc lộ nhiều vấn đề về hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ký ban hành kết luận thanh tra hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Dương Đông - Ảnh: TTCP

Qua kiểm tra các giao dịch từ năm 2022 đến tháng 3-2026, đoàn thanh tra phát hiện một số doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

Điển hình, Công ty TNHH Kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình đã sử dụng 4.692 hóa đơn giá trị gia tăng của 12 công ty "ma", với lượng xăng dầu ghi trên hóa đơn khoảng 2,6 tỉ lít để hợp thức cho khoảng 2,8 tỉ lít xăng dầu bán ra.

Theo Thanh tra Chính phủ, 12 công ty này không hoạt động thực tế, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký và không có giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân kinh doanh xăng dầu.

Trong cùng thời gian, Công ty Thanh Bình đã mua khoảng 114 triệu lít xăng dầu của Tập đoàn Dương Đông, kết luận nêu.

Một trường hợp khác là Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P. từ tháng 1-2025 đến ngày 30-6-2026 xuất hóa đơn bán khoảng 93 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 1.650 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đến ngày 30-6-2026, công ty vẫn chưa giao 57,6 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 1.000 tỉ đồng. Trong khi đó, lượng hàng tồn kho thực tế tại hai kho thuê chỉ khoảng 15.670 lít dầu.

Cũng trong thời gian này, Công ty Tây Nam S.W.P mua khoảng 55 triệu lít xăng dầu và bán khoảng 66 triệu lít với Công ty Dương Đông.

Đối với Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm, đoàn thanh tra phát hiện số liệu tồn kho xăng dầu trên sổ sách kế toán, báo cáo tài chính chênh lệch với lượng tồn kho thực tế tại các kho, tổng giá trị khoảng 675 tỉ đồng.

Doanh nghiệp này đã mua khoảng 38,6 triệu lít và bán khoảng 468 triệu lít xăng dầu với Tập đoàn Dương Đông.

Tại Công ty cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp, Thanh tra Chính phủ xác định từ năm 2022 đến tháng 3-2026, doanh nghiệp bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, tương đương 2.841 tỉ đồng, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Trong thời gian trên, doanh nghiệp mua khoảng 53 triệu lít và bán khoảng 3,6 triệu lít xăng dầu với Tập đoàn Dương Đông.

Từ những tài liệu thu thập được, Thanh tra Chính phủ xác định các vụ việc nêu trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa và vi phạm quy định về kế toán.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin, hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nêu trên, đồng thời kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Kê khai sai khoảng 720 tỉ đồng thuế bảo vệ môi trường

Bên cạnh những bất thường về nguồn gốc hàng hóa và sổ sách kế toán, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện dấu hiệu trốn thuế trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn Dương Đông.

Cụ thể, qua phân tích tài liệu do doanh nghiệp cung cấp, đoàn thanh tra xác định từ năm 2022 đến tháng 3-2026, Tập đoàn Dương Đông, các công ty con và chi nhánh đã kê khai không đúng đối tượng đối với số thuế bảo vệ môi trường khoảng 720 tỉ đồng.

Trong số này, khoảng 140 tỉ đồng không có khả năng nộp thuế cho ngân sách nhà nước, kết luận nêu.

Thanh tra Chính phủ xác định hành vi nêu trên có dấu hiệu vi phạm Luật thuế bảo vệ môi trường, Luật quản lý thuế và "có dấu hiệu trốn thuế".

Cơ quan thanh tra đã chuyển thông tin, hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nêu trên và kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp nhận, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài các dấu hiệu vi phạm hình sự, kết luận thanh tra còn chỉ ra những hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Dương Đông.

Theo đó, các khoản vay lãi suất thấp giữa Tập đoàn Dương Đông, các công ty con và các tổ chức, cá nhân liên quan, cùng việc doanh nghiệp trả nợ thay, ứng vốn cho công ty con, tạo ra các giao dịch liên kết với tổng giá trị khoảng 860 tỉ đồng.

Việc này dẫn đến doanh thu tài chính kê khai thiếu khoảng 243 tỉ đồng, tương ứng số thuế thu nhập doanh nghiệp thiếu khoảng 48,6 tỉ đồng.

Đoàn thanh tra cũng phát hiện 15/19 đơn vị, gồm các chi nhánh hạch toán độc lập và công ty con, có số lượng xăng tồn kho theo ngày trong tháng 3-2026 vượt từ 150% đến trên 500% so với lượng tồn kho trung bình của ba tháng liền kề.

Ở chiều ngược lại, trong suốt 51 tháng được kiểm tra, từ năm 2022 đến tháng 3-2026, Tập đoàn Dương Đông lại duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định đối với xăng RON 95-III và dầu diesel.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, xử lý vi phạm về thuế; Bộ Công Thương xử lý các vi phạm hành chính về hàng tồn kho và dự trữ xăng dầu...

Tập đoàn Dương Đông được yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế, chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.

Theo kết luận thanh tra, Tập đoàn Dương Đông thành lập năm 2006, có vốn điều lệ 750 tỉ đồng, trụ sở tại TP.HCM, do ông Lê Tuấn Long làm tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Tính đến thời điểm thanh tra, doanh nghiệp có 17 công ty thành viên, 7 công ty con và 7 chi nhánh; hệ thống phân phối gồm 45 tổng đại lý, đại lý và 34 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Doanh nghiệp còn có 17 tàu vận tải xăng dầu, 5 kho với tổng dung tích hơn 44.800m³ và nhiều phương tiện vận chuyển phục vụ hoạt động kinh doanh.