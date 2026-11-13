Thanh tra kết luận gì về Tổng giám đốc Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng?

Trụ sở Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo thanh tra, bên cạnh những kết quả đạt được, công ty vẫn còn những tồn tại, hạn chế.

Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng tuyển dụng chưa đúng trình tự

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ yếu được lồng ghép trong các cuộc họp Đảng ủy, cuộc họp giao ban của công ty, chưa tổ chức phổ biến rộng rãi cho đội ngũ cán bộ, người lao động.

Việc đánh giá, nhận diện rủi ro tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong từng quy trình nghiệp vụ chưa được thực hiện thường xuyên; công tác phòng ngừa chủ yếu căn cứ vào hoạt động kiểm tra sau khi phát sinh công việc.

Đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát nội bộ tại công ty chủ yếu làm kiêm nhiệm, do đó việc phân tích, phát hiện rủi ro trong các nghiệp vụ kinh tế phức tạp còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Đáng chú ý, việc tuyển dụng chưa được Tổng giám đốc công ty phê duyệt, ban hành quyết định thực hiện tuyển dụng là chưa đảm bảo theo trình tự, thủ tục quy định; chưa đảm bảo tính công khai, minh bạch theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 10 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Ngoài ra, công ty chưa thực hiện việc rà soát, lập danh mục và ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn của công ty để tổ chức chuyển đổi đối với các vị trí công tác thuộc diện phải định kỳ chuyển đổi theo quy định tại của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.

Thanh tra xác định trách nhiệm đối với những hạn chế, thiếu sót nêu trên trước hết thuộc về Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Chánh Thanh tra thành phố đã kiến nghị Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế đã nêu; đồng thời có biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót nêu trên.

Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải hơn 8 năm chưa điều chỉnh

Một nội dung đáng chú ý được kết luận thanh tra đề cập là bất cập trong cơ chế giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải.

Các quyết định của công ty quy định về định mức vệ sinh đô thị; định mức nhiên liệu, đơn giá nhân công về công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; định mức nhiên liệu, nhân công các loại xe cơ giới chuyên dùng và nhân công thu gom rác thải trong dân... đều được xây dựng trên cơ sở quyết định số 33 năm 2017 của UBND TP về việc ban hành giá tối đa với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.

Tính đến thời điểm hiện nay, quyết định trên của UBND TP được ban hành và thực hiện đã hơn 8 năm nhưng vẫn chưa có sự điều chỉnh, thay đổi để phù hợp với điều kiện thực tế, các yếu tố hình thành giá như tiền lương, giá nhiên liệu đã thay đổi.

Công nhân Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng thu gom rác - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Các chi phí liên quan đến chế độ cho người lao động như bảo hiểm, ăn ca, độc hại ngày càng tăng; chỉ số giá tiêu dùng trong thời gian các năm 2017 - 2026 cũng tăng so với thời điểm 2017.

Bên cạnh đó, người lao động phải làm việc trong môi trường ô nhiễm, độc hại nhưng thu nhập thấp, chưa tương xứng, dẫn đến việc tuyển dụng lao động trực tiếp gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn.

Trong khi đó, doanh nghiệp hoạt động trên nguyên tắc tự cân đối tài chính, tự bù đắp, chịu rủi ro, đảm bảo cổ tức và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Thanh tra cho rằng đây là những bất cập về cơ chế chính sách cần phải tháo gỡ để doanh nghiệp hoạt động bình thường và tuân thủ đúng các quy định.