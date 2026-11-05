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Đà Nẵng công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh dạy thêm sai quy định

tác giả
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh về dạy thêm trái quy định và lạm thu.

Đà Nẵng chỉ đạo công khai các kênh nhận phản ánh về dạy thêm, học thêm - Ảnh 1.

Đà Nẵng yêu cầu địa phương yêu cầu thiết lập, công khai đường dây nóng vi phạm về dạy thêm, học thêm - Ảnh minh họa: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 5-11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có công văn yêu cầu Công an thành phố, các sở, ngành và địa phương thiết lập, công khai đường dây nóng hoặc các kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về hoạt động dạy thêm, học thêm.

Theo chỉ đạo, lực lượng công an cơ sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra các điểm dạy thêm ngoài nhà trường theo thẩm quyền. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về dạy thêm, học thêm.

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Đáng chú ý, thành phố yêu cầu đưa công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng có trách nhiệm chỉ đạo các trường tăng cường quản lý giáo viên, không để xảy ra tình trạng tổ chức dạy thêm trái quy định; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm và công khai kết quả xử lý theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết sở đã công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến tình trạng lạm thu và tổ chức dạy thêm không đúng quy định.

Người dân có thể phản ánh qua Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng, địa chỉ số 2 đường Đông Giang, phường An Hải; số điện thoại đường dây nóng 02363821066. Đường dây nóng này hoạt động trong giờ hành chính và được duy trì trong suốt năm học 2026-2027.

Trung tâm tiếng Anh tổ chức dạy chương trình phổ thông không phép

Trước đó, Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trương Văn Thiên Tư để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến chương trình Prinberk Academy.

Theo Công an Đà Nẵng, Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân chỉ được cấp phép đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ với các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi; không được cấp phép giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông hay liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài.

Tuy nhiên, từ năm 2019, ông Trương Văn Thiên Tư tự xưng là hiệu trưởng Trường Prinberk Academy (địa chỉ Hoa Kỳ) để tổ chức tuyển sinh và dạy học toàn thời gian chương trình phổ thông theo mô hình "homeschooling".

Đà Nẵng chỉ đạo công khai các kênh nhận phản ánh về dạy thêm, học thêm - Ảnh 1.Đà Nẵng tính phương án học tập thế nào cho học sinh của Trung tâm Thiên Lập Nhân?

Sau khi Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân bị giải thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo các địa phương rà soát, hỗ trợ học sinh từng học tại cơ sở này.

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    Chủ đề: Dạy thêm Công an Đà Nẵng Sở Giáo dục và đào tạo Trường Prinberk Academy Trung tâm Thiên Lập Nhân ?

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