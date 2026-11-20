Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan (thứ 2 từ trái sang) cùng các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm ngày 20-11 - Ảnh: GIANG LONG

Chiều tối 20-11, sau một ngày xét xử, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội tuyên án đối với ông Nguyễn Bá Hoan (59 tuổi, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cùng các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo phán quyết, ông Nguyễn Bá Hoan bị tuyên 10 năm tù về tội nhận hối lộ, giảm 2 năm so với mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên hồi tháng 8.

Cùng tội danh, ông Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, bị tuyên 11 năm tù, giảm 3 năm so với án sơ thẩm.

Cựu thứ trưởng được giảm 2 năm tù nhờ các tình tiết mới

Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm nhận định tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đối chiếu lời khai của các bị cáo với tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ, tòa phúc thẩm cho rằng có đủ cơ sở xác định bản án sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội danh, không oan sai và đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm, các bị cáo xuất trình thêm nhiều tài liệu, chứng cứ về những tình tiết giảm nhẹ mới.

Trong đó, ông Nguyễn Bá Hoan bổ sung nhiều bằng khen, giấy khen, tài liệu về quá trình công tác và các đơn xin giảm nhẹ hình phạt của cá nhân, tổ chức. Cựu thứ trưởng còn tự nguyện nộp thêm 200 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm ngày 20-11 - Ảnh: GIANG LONG

Trước đó, tại phần xét hỏi buổi sáng, luật sư bào chữa cho ông Hoan cho biết đã có gần 1.000 đơn và văn bản của các cá nhân, tổ chức xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Số lượng đơn này khiến chủ tọa Hoàng Mạnh Hùng nhận xét nhiều năm làm thẩm phán, từ xét xử sơ thẩm đến phúc thẩm, "chưa từng thấy bị cáo nào có nhiều đơn xin giảm nhẹ như vậy".

Ngoài ông Hoan, nhiều bị cáo khác cũng nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, cung cấp các tài liệu chứng minh thành tích công tác và những tình tiết giảm nhẹ.

HĐXX đánh giá các bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, không có tiền án, tiền sự. Nhiều người có thời gian dài công tác trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, đạt thành tích trong công việc, tham gia các hoạt động thiện nguyện, xã hội. Một số bị cáo có người thân trong gia đình có công với cách mạng.

Trên cơ sở xem xét toàn diện các tình tiết giảm nhẹ mới, tòa phúc thẩm quyết định chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm hình phạt cho các bị cáo.

Ngoài ông Hoan và ông Nam, nhóm cựu cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng được giảm án.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Gia Liêm, cựu Phó cục trưởng, bị tuyên 21 tháng tù, giảm 15 tháng so với án sơ thẩm; Lê Thanh Hà, cựu Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, bị tuyên 3 năm tù, giảm 1 năm.

Bị cáo Nguyễn Thành Hưng, cựu cán bộ Văn phòng Cục Quản lý lao động ngoài nước, bị tuyên 5 năm tù (giảm 2 năm so với sơ thẩm); Phan Thị Thu Trang, cán bộ Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bị tuyên 2 năm tù (giảm 1 năm so với sơ thẩm). Các bị cáo này đều bị kết án về tội nhận hối lộ.

Đối với nhóm doanh nghiệp, Nguyễn Đình Thám, Tổng giám đốc Công ty cung ứng nguồn nhân lực JHL, Phó tổng giám đốc Công ty Hoàng Long, bị tuyên 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, ông Thám bị tuyên 42 tháng tù giam.

Cùng tội danh, Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop 3, bị tuyên 1 năm 7 tháng tù, giảm 5 tháng; Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona, bị tuyên 2 năm 6 tháng tù, giảm 6 tháng so với án sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, bị tuyên 3 năm 6 tháng tù về tội môi giới hối lộ, giảm 2 năm 6 tháng so với mức án sơ thẩm.

Doanh nghiệp phải chi 100–400 triệu đồng để được cấp phép

Theo cáo buộc, từ năm 2021 đến tháng 5-2025, khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước, ông Nguyễn Bá Hoan biết nhưng bỏ mặc việc Cục trưởng Tống Hải Nam chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Để được giải quyết hồ sơ cấp phép, các doanh nghiệp phải đưa tiền theo mức từ 100–400 triệu đồng.

Không chỉ ở khâu cấp giấy phép, việc nhận tiền còn diễn ra trong quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Bản án xác định ông Hoan đồng ý để ông Nam chỉ đạo xây dựng, thực hiện quy trình thẩm định trái quy định pháp luật, tạo ra những rào cản khiến doanh nghiệp không thể tự cung cấp được tài liệu theo yêu cầu.

Muốn được tạo điều kiện giải quyết hồ sơ, cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động, doanh nghiệp phải đưa tiền theo mức khoảng 500 USD cho mỗi lao động.

Bằng phương thức trên, ông Hoan, ông Nam cùng một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 30,2 tỉ đồng từ các cá nhân thuộc 31 công ty.

Trong đó, riêng ông Nguyễn Bá Hoan bị xác định đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 16,3 tỉ đồng.

Tại phiên phúc thẩm, ông Hoan thừa nhận hành vi phạm tội và không kêu oan. Cựu thứ trưởng cũng xác nhận đã nhận số tiền hơn 16 tỉ đồng như bản án sơ thẩm xác định, đồng thời đề nghị được giảm nhẹ hình phạt.