Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan (thứ hai từ trái sang) cùng các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: GIANG LONG

Sáng 20-11, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội mở lại phiên xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cùng 8 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ nhận hơn 30 tỉ đồng tiền "bôi trơn" của các doanh nghiệp đưa lao động đi nước ngoài.

Do các bị cáo chủ yếu xin giảm nhẹ hình phạt, hội đồng xét xử (HĐXX) tập trung công bố, xem xét các tài liệu mới được bổ sung, gồm bằng khen, giấy khen, đơn xin giảm án và chứng từ nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, sung công quỹ nhà nước.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan xin nhận lại 4,9 tỉ đồng

Trả lời xét hỏi, ông Nguyễn Bá Hoan cho biết đã nộp khắc phục hơn 20 tỉ đồng, trong khi bản án sơ thẩm xác định ông nhận hối lộ hơn 16,3 tỉ đồng. Do vậy, cựu Thứ trưởng tiếp tục đề nghị được nhận lại khoản tiền nộp vượt nghĩa vụ khắc phục.

Trước đó, TAND TP Hà Nội đã ghi nhận tổng số tiền ông Hoan nộp và bị thu giữ là hơn 20 tỉ đồng, đồng thời tuyên trả lại 4,9 tỉ đồng nộp thừa.

Tại phiên phúc thẩm, khi chủ tọa Hoàng Mạnh Hùng hỏi có tiếp tục đề nghị nhận lại khoản tiền trên hay không, ông Hoan nhanh chóng đáp: "Dạ có".

Chủ tọa giải thích số tiền này vẫn đang được tạm giữ để giải quyết theo quy định pháp luật. Việc bị cáo xin nhận lại hay tự nguyện nộp sung công quỹ nhà nước đều là những vấn đề HĐXX sẽ xem xét, đánh giá.

Theo chủ tọa, các bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án từ cấp sơ thẩm. Tuy nhiên, việc có tiếp tục tự nguyện nộp phần tiền vượt nghĩa vụ khắc phục hay không cũng thể hiện thái độ cầu thị, ăn năn hối cải sau khi phạm tội.

HĐXX sẽ cân nhắc những tình tiết này cùng tính chất, mức độ hành vi và các căn cứ khác khi quyết định hình phạt.

Hội đồng xét xử phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Trong khi ông Hoan tiếp tục xin nhận lại tiền nộp thừa, một số bị cáo khác lựa chọn tự nguyện sung công quỹ những khoản tiền đã nộp vượt nghĩa vụ.

Nguyễn Gia Liêm, cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, cho biết đã nộp khắc phục vượt khoảng 200 triệu đồng và đồng ý sung công quỹ toàn bộ số tiền này.

Bị cáo Nguyễn Thành Hưng, cựu cán bộ Văn phòng Cục Quản lý lao động ngoài nước, trình bày tại cấp sơ thẩm đã nộp hơn 3 tỉ đồng khắc phục hậu quả. Đến phiên phúc thẩm, gia đình tiếp tục nộp thêm hơn 200 triệu đồng.

Bị cáo Hưng xin tự nguyện sung công quỹ khoản tiền nộp vượt để được HĐXX xem xét khi lượng hình.

Một số bị cáo khác cũng đề nghị sung công quỹ các khoản tiền nộp thừa từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Gần 1.000 đơn xin giảm án và những câu hỏi dồn dập của chủ tọa

Tại phần xét hỏi, luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Bá Hoan cho biết trước phiên phúc thẩm, đã có gần 1.000 đơn và văn bản của các cá nhân, tổ chức đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho cựu Thứ trưởng.

Nghe luật sư trình bày về số lượng đơn xin giảm nhẹ, chủ tọa Hoàng Mạnh Hùng ngắt lời, nhận xét: "Tôi nhiều năm làm thẩm phán chưa thấy bị cáo có nhiều đơn xin giảm nhẹ thế".

Theo chủ tọa, những tài liệu này đã được đưa vào hồ sơ vụ án trước phiên phúc thẩm nên luật sư không cần trình bày chi tiết.

Thay vào đó, HĐXX muốn làm rõ nhận thức của ông Hoan về những sai phạm đã xảy ra, đặc biệt khi bị cáo từng giữ chức vụ lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Trả lời xét hỏi, ông Hoan trình bày việc xây dựng quy trình thẩm định hồ sơ cung ứng lao động là công việc nội bộ trong phạm vi phòng chuyên môn.

Theo cựu thứ trưởng, tại các cuộc họp, ông có chỉ đạo rà soát các quy định để thực hiện đúng pháp luật. Sau đó, cựu Cục trưởng Tống Hải Nam báo cáo sẽ triển khai công việc một cách triệt để, nhưng không báo cáo cụ thể về quy trình thẩm định.

"Tôi hoàn toàn không biết về quy trình này", ông Hoan trình bày và cho rằng mình không chỉ đạo xây dựng quy trình trái quy định.

Nghe đến đây, chủ tọa ngắt lời, hỏi bị cáo có kêu oan hay không.

"Không ạ", ông Hoan đáp.

Chủ tọa giải thích, nếu bị cáo kêu oan, HĐXX sẽ đi sâu xem xét các hành vi, đánh giá có đủ căn cứ xác định tội phạm hay không.

Khi được hỏi lại, ông Hoan tiếp tục khẳng định mình không kêu oan.

Đến câu hỏi có nhận số tiền hơn 16 tỉ đồng như bản án sơ thẩm xác định hay không, bị cáo trả lời: "Dạ có".

Sau những câu hỏi liên tiếp của chủ tọa, ông Hoan cho biết tại cả hai cấp xét xử, bản thân đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật và mong được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Cũng tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Gia Liêm trình bày bản thân không gây sức ép hay thỏa thuận với doanh nghiệp. Theo bị cáo, hồ sơ do Phòng Hàn Quốc trình lên, nếu đủ điều kiện thì ông ký duyệt.

Ông Liêm khai đã nhận 6.000 USD từ Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch Công ty Hoàng Long, trong thời điểm bản thân sắp nghỉ hưu, không còn giữ vai trò, chức trách như trước.

Tuy nhiên, HĐXX lưu ý các bị cáo chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nên cần tập trung trình bày những tình tiết mới, thay vì giải thích lại hành vi đã được xem xét tại cấp sơ thẩm.

Viện kiểm sát đề nghị giảm 1-2 năm tù cho cựu thứ trưởng Trưa cùng ngày, đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm đánh giá vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trong thời gian dài, có sự cấu kết giữa cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, gây ảnh hưởng đến uy tín cơ quan nhà nước và quyền lợi của người lao động. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, các bị cáo xuất trình thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới nên viện kiểm sát đề nghị HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo, giảm hình phạt cho các bị cáo. Đối với ông Nguyễn Bá Hoan, người bị xác định nhận hối lộ hơn 16,3 tỉ đồng từ 14 doanh nghiệp, viện kiểm sát đề nghị giảm 12-24 tháng tù so với mức án sơ thẩm 12 năm tù, tương ứng mức án còn 10-11 năm tù. Với Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, người bị xác định hưởng lợi hơn 7,9 tỉ đồng từ hành vi nhận hối lộ, viện kiểm sát đề nghị giảm 24-36 tháng tù so với mức án sơ thẩm 14 năm tù. Các bị cáo còn lại cũng được đề nghị giảm án, gồm Nguyễn Gia Liêm giảm 9-15 tháng tù, Lê Thanh Hà giảm 9-12 tháng tù, Nguyễn Thành Hưng giảm 12-24 tháng tù và Phan Thị Thu Trang giảm 9-12 tháng tù. Riêng Lê Thanh Hà, người bị tuyên 4 năm tù ở cấp sơ thẩm, viện kiểm sát còn đề nghị HĐXX xem xét cho hưởng án treo.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan xin giảm án vụ doanh nghiệp phải 'bôi trơn' 30 tỉ Sau khi phiên tòa phúc thẩm phải hoãn, hôm nay (20-11), cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng 8 bị cáo tiếp tục được xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ nhận hơn 30 tỉ đồng tiền "bôi trơn" từ các doanh nghiệp đưa lao động đi nước ngoài.



