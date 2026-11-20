Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan (thứ 2 từ trái sang) cùng các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm ngày 20-11 - Ảnh: GIANG LONG

Ngày 20-11, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội mở lại phiên xét xử phúc thẩm vụ án nhận hối lộ, môi giới hối lộ và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ), Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long cùng các đơn vị liên quan.

Phiên tòa do thẩm phán Hoàng Mạnh Hùng làm chủ tọa, tiếp tục xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Nguyễn Bá Hoan (59 tuổi, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và 8 bị cáo khác.

Trước đó, ngày 24-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt ông Hoan 12 năm tù về tội nhận hối lộ.

Bản án sơ thẩm xác định cựu thứ trưởng đã nhiều lần nhận tiền, ngoại tệ và quà có giá trị từ các doanh nghiệp, với tổng số tiền hối lộ hơn 16,3 tỉ đồng.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng 9 bị cáo xin giảm án

Cùng kháng cáo với ông Hoan có ông Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, người bị tuyên mức án cao nhất trong số 28 bị cáo tại phiên sơ thẩm, với 14 năm tù về tội nhận hối lộ.

Nhóm cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước và đơn vị liên quan còn có Nguyễn Gia Liêm, cựu Phó cục trưởng, bị tuyên 3 năm tù; Lê Thanh Hà, cựu Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, 4 năm tù.

Hai bị cáo Nguyễn Thành Hưng, cán bộ Văn phòng Cục Quản lý lao động ngoài nước, và Phan Thị Thu Trang, cán bộ Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, lần lượt bị tuyên 7 năm và 3 năm tù. Các bị cáo này đều bị kết án về tội nhận hối lộ.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm ngày 20-11 - Ảnh: GIANG LONG

Ở nhóm doanh nghiệp, các bị cáo kháng cáo gồm Nguyễn Đình Thám, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Hoàng Long, bị tòa sơ thẩm tuyên 42 tháng tù; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop 3 bị tuyên 2 năm tù, cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Người còn lại là Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, bị tuyên 6 năm tù về tội môi giới hối lộ.

Sau bản án sơ thẩm, 10 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm ngày 6-11, một bị cáo đã rút toàn bộ kháng cáo, chấp nhận mức án sơ thẩm.

Doanh nghiệp phải chi hàng trăm triệu đồng mỗi lần xin cấp phép

Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước, ông Nguyễn Bá Hoan biết nhưng bỏ mặc việc Cục trưởng Tống Hải Nam chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp khi thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Các doanh nghiệp muốn được giải quyết hồ sơ phải đưa tiền theo mức từ 100 - 400 triệu đồng.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: GIANG LONG

Không chỉ ở khâu cấp giấy phép, việc nhận tiền còn diễn ra trong quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng cung ứng lao động, trong đó có chương trình đưa người lao động sang Hàn Quốc theo diện visa E7.

Bản án xác định ông Hoan đồng ý để ông Nam chỉ đạo xây dựng, thực hiện quy trình thẩm định trái quy định pháp luật, đặt ra những yêu cầu khiến doanh nghiệp không thể tự cung cấp được tài liệu theo quy trình.

Cục yêu cầu doanh nghiệp cung cấp tài liệu chứng minh hạn mức tuyển dụng lao động của chủ sử dụng lao động tại cơ quan có thẩm quyền ở Hàn Quốc, nhưng thực tế doanh nghiệp không thể thu thập được tài liệu này.

Để hồ sơ được giải quyết, các doanh nghiệp phải đưa tiền theo mức khoảng 500 USD cho mỗi lao động nhằm được tạo điều kiện cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động.

Tòa sơ thẩm xác định trong giai đoạn 2020 - 2025, ông Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam và một số cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận tổng cộng hơn 30,2 tỉ đồng từ các cá nhân thuộc 31 công ty.

Riêng ông Hoan bị xác định đã nhận hối lộ hơn 16,3 tỉ đồng. Cựu thứ trưởng đã ký 14 giấy phép, đồng ý cho xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện visa E7 trái quy định.

Đối với ông Tống Hải Nam, bản án xác định cựu cục trưởng đã nhiều lần nhận hối lộ và để cấp dưới nhận tổng cộng 14,3 tỉ đồng, trong đó bản thân hưởng lợi gần 8 tỉ đồng.

Cựu thứ trưởng từng cho rằng 10 tỉ đồng là quà lễ, Tết

Tại phiên sơ thẩm, một trong những nội dung được tranh luận là tính chất của số tiền 10 tỉ đồng mà ông Nguyễn Bá Hoan nhận từ các chủ doanh nghiệp vào dịp lễ, Tết.

Trả lời xét hỏi, ông Hoan thừa nhận đã nhận tiền, USD và đồng hồ như cáo buộc. Tuy nhiên, ông đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại khoản tiền khoảng 10 tỉ đồng được các doanh nghiệp mang đến vào những dịp lễ, Tết.

Theo lời trình bày của cựu thứ trưởng tại phiên tòa sơ thẩm, đây là tiền doanh nghiệp đến thăm hỏi, chúc Tết, xuất phát từ mối quan hệ giữa doanh nghiệp với Bộ và Cục Quản lý lao động ngoài nước. Ông cho rằng việc tặng quà vào những dịp này là "truyền thống văn hóa".

Tuy nhiên, đại diện viện kiểm sát bác bỏ quan điểm trên, cho rằng những khoản tiền doanh nghiệp mang đến biếu, có lần lên đến hàng tỉ đồng, không đơn thuần là quà thăm hỏi.

Theo cơ quan công tố, các doanh nghiệp đưa tiền vì đã được tạo điều kiện giải quyết công việc, đồng thời muốn duy trì quan hệ để tiếp tục được giúp đỡ. Chính một số chủ doanh nghiệp cũng khai việc đưa tiền nhằm giúp công việc thuận lợi, tránh bị gây khó khăn.

Khi lượng hình, hội đồng xét xử sơ thẩm ghi nhận cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng nhiều bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả, thậm chí nhiều hơn số tiền được xác định hưởng lợi bất chính.

Riêng ông Hoan đã nộp lại 15,8 tỉ đồng. Cùng với hơn 999 triệu đồng và hơn 150.000 USD bị thu giữ khi khám xét, tổng số tiền tòa ghi nhận đã nộp và bị thu giữ là 20,8 tỉ đồng.

Do số tiền này lớn hơn nghĩa vụ phải khắc phục, tòa sơ thẩm tuyên trả lại cho ông Hoan 4,9 tỉ đồng nộp thừa.

Hội đồng xét xử sơ thẩm đánh giá hành vi của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, xâm phạm hoạt động đúng đắn và uy tín của cơ quan nhà nước, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và làm suy giảm niềm tin của người dân đối với cơ quan quản lý nhà nước.

Chủ tịch Công ty Hoàng Long rút kháng cáo, chấp nhận 5 năm tù Tại phiên phúc thẩm ngày 6-11, ông Nghiêm Quốc Hưng (56 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long) bất ngờ rút toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, chấp nhận mức án 5 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hội đồng xét xử quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với ông Hưng. Bản án sơ thẩm đối với bị cáo này có hiệu lực pháp luật từ ngày 6-11.