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Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Capybara Đà Lạt 'đốn tim' du khách miền Tây

tác giả
MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

Ba chú capybara được đưa về từ Vườn thú Zoodoo (Đà Lạt) vào tháng 1-2026 nhanh chóng trở thành điểm thu hút khách tham quan từ những ngày đầu năm. Với thân hình mập mạp, bộ lông nâu mềm mại, dáng đi chậm rãi và vẻ ngoài có phần ngơ ngác, chúng khiến nhiều gia đình và bạn trẻ thích thú.

Capybara Đà Lạt “đốn tim” du khách miền Tây - Tác giả: MẬU TRƯỜNG

Cầm ly rau củ trên tay, kiên nhẫn chờ đến lượt để tận tay cho những chú capybara ăn, nhiều du khách thích thú khi lần đầu được tiếp xúc gần với loài chuột lang nước nổi tiếng dễ thương này tại Trại rắn Đồng Tâm.

Trong dịp Tết, Trại rắn Đồng Tâm đón khoảng 16.000 lượt khách. Khu vực nuôi capybara luôn có người đứng chờ trải nghiệm. Mỗi ly thức ăn có giá 20.000 đồng, trung bình hai khách dùng chung một ly để đút rau củ cho các chú chuột lang nước. Để đảm bảo an toàn, nhân viên chia khách thành từng nhóm 5-7 người vào chuồng theo từng đợt. Khách cũng được yêu cầu sát trùng tay trước khi tiếp xúc với con vật.

Không chỉ được yêu thích tại các điểm tham quan, capybara còn nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài hiền lành, thân thiện. Những khoảnh khắc chúng nằm phơi nắng, ngâm mình thư thái hay chậm rãi thưởng thức thức ăn thường khiến người xem thích thú.

Capybara là loài gặm nhấm lớn nhất thế giới, có thể nặng từ 35-66kg và dài tới 1,3m. Dù có kích thước lớn, chúng nổi tiếng với tính cách ôn hòa, tạo cảm giác gần gũi khi được quan sát và tương tác đúng cách.

Việc đưa capybara về Trại rắn Đồng Tâm nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa đơn vị này và Vườn thú Zoodoo Đà Lạt, góp phần mang đến trải nghiệm mới cho du khách miền Tây.

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Capybara Đà Lạt “đốn tim” du khách miền Tây - Ảnh 1.Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Khám phá du lịch Tây Ninh - phong phú trải nghiệm

Tây Ninh, vùng đất đang vươn mình khi không gian phát triển được mở rộng, tài nguyên du lịch được nâng tầm và hệ sinh thái liên kết trở nên phong phú.

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MẬU TRƯỜNG
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    Chủ đề: miền Tây năng lượng tích cực Đà Lạt capybara

    Dòng sự kiện: Lan tỏa năng lượng tích cực lần 7

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