Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Khám phá du lịch Tây Ninh - phong phú trải nghiệm

Tây Ninh điểm hẹn của thiên nhiên nhiên trù phú, văn hoá tâm linh đặc trưng cùng nhiều trải nghiệm văn hoá và ẩm thực thu hút khách thập phương.

Từ những người còn bỡ ngỡ với công nghệ, nhiều phụ nữ Ca Dong ở xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi đã biết dùng Facebook, Zalo để bán nông sản nhờ mô hình “Gia đình số”. Những buồng chuối, mớ cá quê nay có thêm cơ hội tìm đến khách hàng mà không cần mang ra chợ.