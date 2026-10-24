Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Hoa rì rừng bung nở giữa núi rừng Đà Nẵng

Hoa rì rừng bung nở giữa núi rừng Đà Nẵng - Tác giả: THANH NGUYÊN

Cây cũng thường mọc đơn lẻ, nhưng cũng có lúc 2-3 cây mọc san sát tỏa tán rộng, vàng rực cả một góc trời. Mỗi lần đến mùa hoa sẽ tô điểm cho dòng suối chạy dài hàng kilômet dưới chân núi, nên nhiều người thường gọi đây là "suối hoa" tại Đà Nẵng.