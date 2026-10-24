Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Hoa rì rừng bung nở giữa núi rừng Đà Nẵng

Hoa rì rừng còn gọi là hoa trang rừng hoặc hoa trang nước, là loài cây đặc hữu của vùng cao Đà Nẵng. Khác với nhiều loài cây khác, cây rì rừng thường chỉ mọc bên suối trên những tảng đá lớn.
Hoa rì rừng bung nở giữa núi rừng Đà Nẵng - Tác giả: THANH NGUYÊN
Cây cũng thường mọc đơn lẻ, nhưng cũng có lúc 2-3 cây mọc san sát tỏa tán rộng, vàng rực cả một góc trời. Mỗi lần đến mùa hoa sẽ tô điểm cho dòng suối chạy dài hàng kilômet dưới chân núi, nên nhiều người thường gọi đây là "suối hoa" tại Đà Nẵng.
TP.HCM ra mắt xe buýt 2 tầng chạy điện phục vụ du khách. Đây được xem là bước đi thực tế nhằm bổ sung lựa chọn di chuyển thân thiện với môi trường, góp phần giảm tiếng ồn và khí thải tại khu vực trung tâm.
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