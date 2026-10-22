Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: 52 tuổi, doanh nhân người Hàn Quốc chọn trở thành sinh viên tại Việt Nam

52 tuổi, doanh nhân người Hàn Quốc chọn trở thành sinh viên tại Việt Nam - Tác giả: QUỲNH TRÂM

Trước khi trở thành tân sinh viên ngành Quản trị kinh doanh (MBA) tại Trường Đại học Mở TP.HCM, ông Choi Chang-young đã sở hữu hai bằng cử nhân tại Hàn Quốc. Ông từng hợp tác với nhiều tập đoàn lớn như Samsung, Hyundai và dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp, kết nối đối tác quốc tế.