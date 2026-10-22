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Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: 52 tuổi, doanh nhân người Hàn Quốc chọn trở thành sinh viên tại Việt Nam

tác giả
QUỲNH TRÂM
QUỲNH TRÂM
QUỲNH TRÂM

Ông Choi Chang Young, sinh viên người Hàn Quốc ở tuổi 52 gác lại thành công sự nghiệp để bước vào giảng đường Thạc sĩ trở thành điểm nhấn truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần học tập suốt đời và sức hút của nền giáo dục Việt Nam cởi mở.

52 tuổi, doanh nhân người Hàn Quốc chọn trở thành sinh viên tại Việt Nam - Tác giả: QUỲNH TRÂM

Trước khi trở thành tân sinh viên ngành Quản trị kinh doanh (MBA) tại Trường Đại học Mở TP.HCM, ông Choi Chang-young đã sở hữu hai bằng cử nhân tại Hàn Quốc. Ông từng hợp tác với nhiều tập đoàn lớn như Samsung, Hyundai và dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp, kết nối đối tác quốc tế.

Cuộc thi Lan toả năng lượng tích cực 2026: 52 tuổi, doanh nhân người Hàn Quốc chọn trở thành sinh viên tại Việt Nam - Ảnh 1.Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: TP.HCM phát triển du lịch y tế trọng điểm

Bộ Y tế đã đề xuất lựa chọn 8 địa phương phát triển các điểm đến du lịch y tế trọng điểm, trong đó có TP.HCM. Đây được kỳ vọng là hướng đi giúp kết hợp thế mạnh khám, chữa bệnh với các dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng...

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QUỲNH TRÂM
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    Chủ đề: hàn Quốc Sinh Viên năng lượng tích cực

    Dòng sự kiện: Lan tỏa năng lượng tích cực lần 7

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