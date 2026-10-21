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Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: TP.HCM phát triển du lịch y tế trọng điểm

tác giả
CHU MỸ HƯƠNG
CHU MỸ HƯƠNG
CHU MỸ HƯƠNG

Bộ Y tế đã đề xuất lựa chọn 8 địa phương phát triển các điểm đến du lịch y tế trọng điểm, trong đó có TP.HCM. Đây được kỳ vọng là hướng đi giúp kết hợp thế mạnh khám, chữa bệnh với các dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng...

TP.HCM phát triển du lịch y tế trọng điểm - Tác giả: CHU MỸ HƯƠNG

Với vai trò là trung tâm y tế lớn của cả nước, TP.HCM có định hướng phát triển du lịch y tế gắn với các dịch vụ thế mạnh như khám sức khỏe, tầm soát bệnh, nha khoa, thẩm mỹ và điều trị chuyên sâu. 

Thành phố cũng hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN.

Cuộc thi Lan toả năng lượng tích cực 2026: TP.HCM phát triển du lịch y tế trọng điểm - Ảnh 1.Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Lan tỏa chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Tại chương trình, đội ngũ y bác sĩ thực hiện đo sinh hiệu, đo điện tim, siêu âm bụng, khám bệnh tổng quát, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

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CHU MỸ HƯƠNG
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    Chủ đề: y tế Du lịch năng lượng tích cực

    Dòng sự kiện: Lan tỏa năng lượng tích cực lần 7

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