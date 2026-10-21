Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: TP.HCM phát triển du lịch y tế trọng điểm

TP.HCM phát triển du lịch y tế trọng điểm - Tác giả: CHU MỸ HƯƠNG

Với vai trò là trung tâm y tế lớn của cả nước, TP.HCM có định hướng phát triển du lịch y tế gắn với các dịch vụ thế mạnh như khám sức khỏe, tầm soát bệnh, nha khoa, thẩm mỹ và điều trị chuyên sâu.

Thành phố cũng hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN.