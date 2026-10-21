Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Xe buýt điện 2 tầng bảo vệ môi trường

Xe buýt điện 2 tầng bảo vệ môi trường - Tác giả: TRƯƠNG LINH - THẾ KIỆT

Định hướng chuyển đổi này diễn ra trong bối cảnh TP.HCM dự kiến triển khai các biện pháp kiểm soát khí thải giao thông, trong đó có kế hoạch thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm và Thủ Thiêm từ năm 2028.

Theo lộ trình dự kiến, đến năm 2040, xe cộ trong vùng phát thải thấp được yêu cầu dùng năng lượng sạch. Đến năm 2045, yêu cầu này áp dụng trên toàn TP.HCM, kể cả xe đặc thù.