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Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Xe buýt điện 2 tầng bảo vệ môi trường

tác giả
TRƯƠNG LINH
và 1 tác giả khác
TRƯƠNG LINH
TRƯƠNG LINH
THẾ KIỆT
THẾ KIỆT

TP.HCM ra mắt xe buýt 2 tầng chạy điện phục vụ du khách. Đây được xem là bước đi thực tế nhằm bổ sung lựa chọn di chuyển thân thiện với môi trường, góp phần giảm tiếng ồn và khí thải tại khu vực trung tâm.

Xe buýt điện 2 tầng bảo vệ môi trường - Tác giả: TRƯƠNG LINH - THẾ KIỆT

Định hướng chuyển đổi này diễn ra trong bối cảnh TP.HCM dự kiến triển khai các biện pháp kiểm soát khí thải giao thông, trong đó có kế hoạch thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm và Thủ Thiêm từ năm 2028.

Theo lộ trình dự kiến, đến năm 2040, xe cộ trong vùng phát thải thấp được yêu cầu dùng năng lượng sạch. Đến năm 2045, yêu cầu này áp dụng trên toàn TP.HCM, kể cả xe đặc thù.

Cuộc thi Lan toả năng lượng tích cực 2026: Xe buýt điện 2 tầng bảo vệ môi trường - Ảnh 1.Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Bản Vân Kiều ‘khoác chiếc áo’ đầy màu sắc, đón khách làm du lịch

Giữa những triền núi cao của Quảng Trị, bản Ta Ri 1 của người Vân Kiều (xã Khe Sanh) đang khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới để lần đầu bước vào con đường làm du lịch cộng đồng.

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    Chủ đề: xe buýt 2 tầng Xe buýt điện năng lượng tích cực

    Dòng sự kiện: Lan tỏa năng lượng tích cực lần 7

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