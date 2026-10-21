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Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Trạm dừng chân hạnh phúc

tác giả
HẠNH PHÚC
HẠNH PHÚC
HẠNH PHÚC

Xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang không chỉ biết đến là vùng đất giàu truyền thống đạo đức, mà nay còn được nhắc đến như một trạm dừng chân hạnh phúc của những mảnh đời bất hạnh, những bệnh nhân nghèo tìm lại nụ cười.

Trạm dừng chân hạnh phúc - Tác giả: HẠNH PHÚC

Ban đầu, phòng khám được lập ra với tâm nguyện chăm sóc sức khỏe cho bà con nghèo tại địa phương. Thế nhưng, nhờ hiệu quả điều trị vượt trội từ phương pháp y học cổ truyền kết hợp linh hoạt với các thành tựu Đông, Tây y hiện đại, "tiếng lành" đã tựa như có cánh, bay xa khắp Đồng bằng sông Cửu Long và lan đến các đô thị lớn.

Cuộc thi Lan toả năng lượng tích cực 2026: Trạm dừng chân hạnh phúc - Ảnh 1.Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Đánh thức tiếng đàn nước, giữ hồn văn hóa Ca Dong

Từng đứng trước nguy cơ thất truyền, đàn nước của người Ca Dong ở Quảng Ngãi nay được hồi sinh, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương.

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HẠNH PHÚC
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    Chủ đề: năng lượng tích cực Trạm dừng chân hạnh phúc bệnh nhân nghèo tìm lại nụ cười

    Dòng sự kiện: Lan tỏa năng lượng tích cực lần 7

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