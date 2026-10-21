Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Trạm dừng chân hạnh phúc

Trạm dừng chân hạnh phúc - Tác giả: HẠNH PHÚC

Ban đầu, phòng khám được lập ra với tâm nguyện chăm sóc sức khỏe cho bà con nghèo tại địa phương. Thế nhưng, nhờ hiệu quả điều trị vượt trội từ phương pháp y học cổ truyền kết hợp linh hoạt với các thành tựu Đông, Tây y hiện đại, "tiếng lành" đã tựa như có cánh, bay xa khắp Đồng bằng sông Cửu Long và lan đến các đô thị lớn.